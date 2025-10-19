धनत्रयोदशीला गाड्यांची तुफान विक्री! मार्केटमध्ये 'या' दोन कारनी घातलाय धुमाकूळ; विक्रीचे नवे रेकॉर्ड

Car Sales on Dhanteras: सध्याची दिवळी ऑटो क्षेत्रासाठी फारच लाभदायी ठरत आहे. धनत्रयोदशीला ऑटोमोबाईल क्षेत्राचा ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. देशातील सर्वात मोठी कार निर्माता कंपनी मारुती सुझुकी इंडियाने (Maruti Suzuki) धनतेरसच्या मुहूर्तावर गाड्यांची रेकॉर्डतोड विक्री केली आहे. तर दुसरीकडे हुंडई मोटर इंडियानेही मागील वर्षाच्या तुलनेत जवळपास 20 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे. यामुळे दिवाळीचा सण भारतीय ऑटो क्षेत्राला आतापर्यंतचा सर्वात सोनेरी क्षण ठरत आहे.
मारुती सुझुकीने सांगितलं की, कंपनी धनत्रयोदशीच्या दिवशी विक्रीचा आकडा 50 हजाराच्या पार करेल. कंपनीचे सीनिअर एक्झिक्युटिव्ह ऑफिसर (मार्केटिंग अँड सेल्स) पार्थो बॅनर्जी यांनी सांगितलं आहे की, फक्त शनिवारी संध्याकाळपर्यंत कंपनीने 38,500 युनिट्सची डिलिव्हरी केली आहे, जे दिवस संपेपर्यंत 41 हजारांपर्यंत जाईल अशी शक्यता आहे. 10 हजार ग्राहकांनी रविवारी कार सोपवली जाणार आहे. यावेळी धनतेसरचा शुभमूहूर्त दुपारी 12.18 पासून रविवारी दुपारी 1.51 पर्यंत असणार आहे. अशात मारुती विक्रीचे नवे आणि जबरदस्त रेकॉर्ड करेल अशी आशा आहे.
त्यांनी सांगितलं की, "हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा डिलिवरी डे सिद्ध होणार आहे. आमची प्रोडक्शन टीम सुट्टीच्या दिवशीही काम करत आहे, जेणेकरुन ग्राहकांना वेळेत कार देता येईल". बॅनर्जी यांनी सांगितल्यानुसार, "मागच्या वर्षी धनत्रयोदशीला कंपनीने 41,500 युनिट्सची विक्री केली होती. पण यावेळी आकडा त्याच्यापेक्षा वर जाईल. जीएसटी 2.0 चा प्रभाव दिसत असून, ग्राहकांमध्ये उत्साह आहे. बुकिंग इतक्या वेगाने होत आहे की, आमच्यावर वेळेत डिलिवरी देण्याचं आव्हान आहे".
नवरात्रीपासून सुरू झालेल्या सणासुदीच्या हंगामानंतर मारुती सुझुकी खूप उत्साहित आहे. बॅनर्जी यांच्या मते, कंपनीला दररोज सरासरी 14 हजार बुकिंग मिळत आहेत. 18 सप्टेंबर रोजी किंमतीत कपात झाल्यापासून आतापर्यंत 4.5 लाख बुकिंग नोंदवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये लहान कारसाठी 94 हजारांहून अधिक बुकिंगचा समावेश आहे, जे ग्राहकांमध्ये कार खरेदीत वाढ दर्शवते.
हुंडई मोटर इंडियाचे (Hyundai Motor India) सीओओ तरुण गर्ग यांनी कंपनीच्या कार विक्रीत मोठी वाढ झाल्याचं सांगितलं आहे. "आम्ही धनत्रयोदशीला जवळपास 14 हजार युनिट्सच्या डिलिवरीची आशा ठेवली आहे, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत 20 टक्के जास्त आहे. सणासुदीच्या आणि जीएसटी 2.0 च्या प्रभावामुळे हे शक्य झालं आहे," असं त्यांनी सांगितलं आहे.
जीएसटीमधील नव्या बदलांनंतर 22 सप्टेंबरपासून मारुती सुझुकीच्या गाड्या 1.29 लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त झाल्या आहेत. यामध्ये ब्रेझा, अल्टो, वॅगनआर आणि स्विफ्ट सारख्या गाड्यांचा समावेश आहे. आता कंपनीच्या पोर्टफोलिओमधील सर्वात स्वस्त कार एस-प्रेसो आहे, जी आता फक्त 3,49,900 रुपयांपासून सुरू होत आहे.
ह्युंदाईने त्यांच्या कारच्या किमती 2.4 लाख रुपयांपर्यंत कमी केल्या आहेत. कंपनीने त्यांच्या प्रीमियम एसयूव्ही टक्सनची किंमत जास्तीत जास्त 2,40,303 रुपयांपर्यंत कमी केली आहे. क्रेटाची किंमत 38,311 रुपयांनी कमी केली आहे. आता त्यांची सुरुवातीची किंमत 10.73 लाख रुपये झाली आहे, जी पूर्वी 11.11 लाख रुपये होती.
FAQ
1) सध्याची दिवाळी ऑटो क्षेत्रासाठी कशी लाभदायी ठरत आहे?
दिवाळीचा सण भारतीय ऑटो क्षेत्रासाठी आतापर्यंतचा सर्वात सोनेरी क्षण ठरत आहे. धनत्रयोदशीला ग्राहकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला असून, मारुती सुझुकी आणि हुंडईसारख्या कंपन्यांनी रेकॉर्डतोड विक्री नोंदवली आहे. सणासुदीच्या हंगामामुळे आणि जीएसटी 2.0 च्या प्रभावामुळे ग्राहकांमध्ये उत्साह वाढला आहे.
2) मारुती सुझुकीची धनत्रयोदशीवरील विक्रीचा आकडा काय आहे?
मारुती सुझुकीने धनत्रयोदशीच्या मुहूर्तावर 50 हजार युनिट्सच्या विक्रीचा आकडा पार करण्याची अपेक्षा केली आहे. शनिवारी संध्याकाळपर्यंत ३८,५०० युनिट्सची डिलिव्हरी झाली असून, दिवस संपेपर्यंत 41 हजारांपर्यंत जाईल. रविवारी 10 हजार ग्राहकांना कार सोपवली जाणार आहे. शुभमूहूर्त दुपारी 12.18 पासून रविवारी दुपारी 1.51 पर्यंत आहे. मागील वर्षी ४१,५०० युनिट्स विकल्या होत्या, पण यंदा त्यापेक्षा जास्त अपेक्षित आहे.
3) जीएसटी 2.0 मुळे कार किंमतीत काय बदल झाले?
जीएसटीमधील नव्या बदलांमुळे २२ सप्टेंबरपासून कार किंमती स्वस्त झाल्या आहेत. मारुती सुझुकीच्या गाड्या 1.29 लाख रुपयांपर्यंत स्वस्त झाल्या असून, ब्रेझा, अल्टो, वॅगनआर आणि स्विफ्ट यांचा समावेश आहे. आता कंपनीची सर्वात स्वस्त कार एस-प्रेसो 3,49,900 रुपयांपासून सुरू होते. हुंडईने किंमती 2.4 लाख रुपयांपर्यंत कमी केल्या असून, प्रीमियम एसयूव्ही टक्सनची किंमत जास्तीत जास्त 2,40,303 रुपयांनी कमी झाली. क्रेटाची किंमत 38,311 रुपयांनी कमी होऊन आता 10.73 लाख रुपयांपासून सुरू झाली (पूर्वी 11.11 लाख).