/Maruti Cars Price Hike : सर्वसामान्यांना परवडणारी मारुती सुझुकी गाड्यांच्या किंमती वाढवणार, मोजावे लागणार इतके रुपये?

Maruti Suzuki Cars Price Hike: मारुती सुझुकीच्या गाड्या महाग होणार असून, सध्याची परिस्थिती पाहता जूनपासून किमतींमध्ये ३०,००० रुपयांपर्यंत वाढ होणार असल्याचे कंपनीने जाहीर केले आहे. भारतीय बाजारपेठेतील लोकप्रिय मारुती गाड्यांमध्ये डिझायर, एर्टिगा, स्विफ्ट, ब्रेझा, बलेनो आणि फ्रँचायझ, तसेच व्हिक्टोरिस, ग्रँड व्हिटारा, अल्टो के10 आणि इन्व्हिक्टो यांचा समावेश आहे.
Maruti Suzuki Cars Price Hike In June 2026 : अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील सध्याच्या तणावाचा परिणाम आता वाहन क्षेत्रावर होत आहे. या संदर्भात, देशातील सर्वात मोठी कार उत्पादक कंपनी, मारुती सुझुकीने दरवाढीची घोषणा केली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कंपनी जून २०२६ पासून वाहनांच्या किमती 30,000 रुपयांपर्यंत वाढवणार आहे. मारुती सुझुकीने या संदर्भात एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे. शेअर बाजारात दाखल केलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, कंपनीने म्हटले आहे की कच्च्या मालाच्या आणि उत्पादनाच्या खर्चात सतत होणाऱ्या वाढीमुळे हे पाऊल उचलले जात आहे. किंमतवाढ ₹३०,००० पर्यंत असू शकते. तथापि, हा बदल प्रत्येक मॉडेलनुसार वेगवेगळा असेल.
मारुतीने असेही म्हटले आहे की, गेल्या अनेक महिन्यांपासून कंपनी खर्च कपात करून हा भार कमी करण्याचा प्रयत्न करत होती, परंतु महागाईचा दबाव इतका वाढला आहे की आता वाहनांच्या किमती वाढवण्यास ती भाग पडली आहे. या किंमतवाढीचा विशेषतः एंट्री-लेव्हल आणि मिड-सेगमेंट खरेदीदारांवर परिणाम होऊ शकतो.
मारुती सुझुकी ही भारतातील सामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीयांसाठी कार बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते. कंपनीच्या एंट्री-लेव्हल आणि मिड-सेगमेंट कार्सना बाजारात नेहमीच सर्वाधिक मागणी असते. यामध्ये अल्टो, वॅगनआर, सेलेरिओ आणि स्विफ्ट यांसारख्या कार्सचा समावेश आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम या बजेट कार्स खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांवर होईल.
ग्राहकांनी हे देखील लक्षात ठेवावे की ही ₹30,000 ची किंमतवाढ प्रत्येक कारसाठी सारखी नसेल. किंमतवाढ मॉडेल आणि व्हेरिएंटवर (बेस, मिड किंवा टॉप) अवलंबून असेल. कमी किमतीच्या कारच्या बेस मॉडेलच्या किंमतीत केवळ ₹5,000 किंवा ₹10,000 ची वाढ होऊ शकते. मात्र, टॉप मॉडेल खरेदी करण्यासाठी तब्बल ₹30,000 अधिक मोजावे लागू शकतात. नवीन किंमतींची संपूर्ण यादी जून महिन्याच्या सुरुवातीला सर्व मारुती सुझुकी डीलरशिपवर उपलब्ध होईल.