Maruti Suzuki Price Cut: मारुती सुझुकीच्या सर्व कार 1.30 लाखांनी झाल्या स्वस्त! वाचा नव्या किंमतींसह संपूर्ण यादी

Maruti Suzuki Price Cut: जीएसटीच्या दरांमध्ये झालेल्या बदलानंतर कार आणि बाईक्सच्या किंमतीतही बदल झाले आहेत. कार आणि बाईक स्वस्त झाल्याने सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मारुती सुझुकीने सुधारित जीएसटी रचनेअंतर्गत भारतीय बाजारपेठेसाठी त्यांच्या लोकप्रिय कारच्या नवीन किमती जाहीर केल्या आहेत.
'ही' कार झाली देशातील सर्वात स्वस्त Hybrid SUV; किंमत वाचून लगेच खरेदी कराल, फिचर्सही जबरदस्त
अर्थ मंत्रालयाने 3 सप्टेंबर 2025 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या 56 व्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत नवीन जीएसटी रचनेची घोषणा केली. अर्थ मंत्रालयाने छोट्या श्रेणीतील कारसाठी मोठी सवलत जाहीर केली. जीएसटी व्यतिरिक्त मारुती सुझुकीदेखील अतिरिक्त सवलती जाहीर केल्या आहेत. परवडणाऱ्या कार उपलब्ध व्हाव्यात आणि बाजारातील वाटा वाढवण्याच्या हेतूने मारुतीने हे पाऊल उचचलं आहे. या किंमती 22 सप्टेंबरपासून लागू होतील आणि या वर्षी डिसेंबरपर्यंत लागू राहतील.
|मॉडेल
|एक्स शोरुमच्या किंमतीत घट
|सुरुवातीची किंमत
|S-Presso
|Up to 1,29,600
|3,49,900
|Alto K10
|Up to 1,07,600
|3,69,900
|Celerio
|Up to 6, 94,100
|4,69,900
|Wagon-R
|Up to 79,600
|4,98,900
|Ignis
|Up to 71,300
|5,35,100
|Swift
|Up to 84,600
|5,78,900
|Baleno
|Up to 86,100
|5,98,900
|Dzire
|Up to 87,700
|6,25,600
|Fronx
|Up to 1,12,600
|6,84,900
|Brezza
|Up to 1,12,700
|8,25,900
|Grand Vitara
|Up to 1,07,000
|10,76,500
|Jimny
|Up to 51,900
|12,31,500
|Ertiga
|Up to 46,400
|8,80,000
|XL6
|Up to 52,000
|11,52,300
|Invicto
|Up to 61,700
|24,97,400
|Eeco
|Up to 68,000
|5,18,100
FAQ
1) जीएसटी सुधारणा २०२५ नंतर कारच्या किंमतींवर काय परिणाम होईल?
जीएसटी सुधारणांमुळे कारच्या किंमती खालीलप्रमाणे बदलतील:छोट्या कार (सब-४ मीटर): पेट्रोल इंजिन १,२०० सीसीपर्यंत आणि डिझेल इंजिन १,५०० सीसीपर्यंत, लांबी ४ मीटरपेक्षा कमी असलेल्या कारवरील जीएसटी २८% वरून १८% झाला आहे. यामुळे किंमती ८-१०% कमी होतील.
लक्झरी कार आणि मोठ्या एसयूव्ही: ४ मीटरपेक्षा जास्त लांबी आणि १,२०० सीसी (पेट्रोल) किंवा १,५०० सीसी (डिझेल) पेक्षा मोठ्या इंजिनच्या कारवर जीएसटी ४०% असेल. यापूर्वी या कारवर २८% जीएसटी + १५-२२% ससेस होता, ज्यामुळे एकूण कर ४३-५०% होता. आता ४०% मुळे काही किंमती ३-१०% कमी होतील.
इलेक्ट्रिक वाहने (EV): सर्व इलेक्ट्रिक कारवर ५% जीएसटी कायम आहे, ज्यामुळे त्यांच्या किंमती बदलणार नाहीत.
हायब्रिड कार: ४ मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या हायब्रिड कारवर ससेस हटवल्याने कर ४३% वरून ४०% झाला, ज्यामुळे किंमतीत किरकोळ कपात होईल.
2) कोणत्या कार स्वस्त होणार आहेत?
खालील कार स्वस्त होणार आहेत:छोट्या कार (सब-४ मीटर): मारुती सुझुकी ऑल्टो, स्विफ्ट, वॅगन आर, ह्युंदाई ग्रँड i10, टाटा टियागो, टाटा पंच, ह्युंदाई व्हेन्यू, किआ सॉनेट, महिंद्रा XUV 3XO (पेट्रोल <१,२०० सीसी, डिझेल <१,५०० सीसी). किंमती १०% पर्यंत कमी होऊ शकतात (उदा., ₹५ लाखाची कार ₹५०,००० स्वस्त).
मोटरसायकल (३५० सीसीपर्यंत): हonda Shine, Bajaj Pulsar, Hero Splendor, Honda Activa (१८% जीएसटी). किंमती ७-८% कमी होतील.
वाणिज्यिक वाहने: बस, ट्रक, ॲम्ब्युलन्स यांच्यावर जीएसटी २८% वरून १८% झाला.
ऑटो पार्ट्स: सर्व ऑटो पार्ट्सवर एकसमान १८% जीएसटी, ज्यामुळे देखभाल खर्च कमी होईल.
3) कोणत्या कार महाग होणार आहेत?
मोठ्या मोटरसायकल (३५० सीसीपेक्षा जास्त): रॉयल एनफिल्ड इंटरसेप्टर ६५०, KTM ड्यूक ३९०, हार्ले-डेव्हिडसन X440, ट्रायम्फ स्पीड ४०० यांच्यावर जीएसटी २८% वरून ४०% झाला, ज्यामुळे किंमती ₹३०,००० पर्यंत वाढतील.
लक्झरी EVs (₹२० लाख ते ₹४० लाख): टाटा हॅरियर EV, महिंद्रा XEV 9e यांच्यावर जीएसटी ५% वरून १८% होण्याची शक्यता, ज्यामुळे किंमती वाढतील.
प्रीमियम EVs (₹४० लाखांपेक्षा जास्त): मर्सिडीज, BMW, टेस्ला यांच्या EVs वर जीएसटी १८% किंवा जास्त होऊ शकतो