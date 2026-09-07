/ग्राहकांना आणखी एक झटका; मारुतीच्या कार पुन्हा एकदा महागल्या, इतकी किंमत वाढणार

भारतातील सर्वात मोठी कार कंपनी मारुती सुझुकीने पुन्हा एकदा आपल्या ग्राहकांना झटका दिला आहे. कंपनीने त्यांच्या काही कारची किंमत सप्टेंबर 2026मध्ये वाढवण्याचा निर्णय केला आहे. त्यामुळं कारच्या किंमतीत 20,000 रुपयांपेक्षा अधिक वाढ होणार आहे. मारुती सुझुकीने तिसऱ्यांदा किंमतीत वाढ केली आहे.
मारुती सुझुकीने सोमवारी रेग्युलेटरी फायलिंगमध्ये म्हटलं होतं. इनपुट कॉस्ट वाढल्यामुळं कंपनीने काही मॉडेल्सची किंमत वाढवण्याचा निर्णय घेतला. मारुती सुझुकीच्या म्हणण्यानुसार, कंपनी सातत्याने किंमती कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जेणेकरुन त्याचा परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर कमी होईल. मात्र महगाई सातत्याने वाढत आहे. अशात कारच्या किंमतीत वाढ करणे गरजेचे आहे.
मारुती सुझुकीने एरिना आणि नॅक्सा डीलरशिपच्या माध्यमातून कारची विक्री करण्याची निर्णय घेतला आहे. ज्यात नेक्सा शोरुममध्ये ई-विटारा, इन्विक्टो, जिम्नी, एक्सएल 6, ग्रँड विटारा, फ्रॉक्स आणि बलेनो सारख्या मॉडेल आहेत. तर दुसरीकडे एरिना डीलरशिपच्या अंतर्गंत ऑल्टो, एस-प्रेसो, सेलिरियो, व्हॅगनार, इको, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, आर्टिगा आणि विक्टोरिससारखी कारची विक्री केली जात आहे. मात्र कंपनीने अद्याप हे नाही सांगितलंय की सप्टेंबरमध्ये कोणत्या कारची किंमत वाढवणार आहे.
मारुती सुझुकीच्या व्यतिरिक्त दुसऱ्या मोठ्या कार कंपनींनीदेखील कारच्या किंमती वाढण्याची घोषणा केली आहे. मारुतीच्या घोषणेआधीच टाटा मोटर्स आणि हुंदईनेदेखील कारच्या किंमती वाढण्याची घोषणा केली आहे. या कंपन्यांदेखील वाढती इनपुट कोस्ट आणि सप्लाय चेनसंबधीत आव्हानांमुळं किंमत वाढवण्यात आल्याचं सांगितलं आहे. मारुती सुझुकीने अलीकडेट त्यांची हॅचबॅक कार मारुती बलेनोचा फेसलिफ्ट मॉडेल लाँच केला आहे. ही कार 6.10 लाख रुपयांच्या सुरुवातीच्या किंमतीत लाँच केली आहे.