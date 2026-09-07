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ग्राहकांना आणखी एक झटका; मारुतीच्या कार पुन्हा एकदा महागल्या, इतकी किंमत वाढणार

ग्राहकांच्या खिशावर महागाईचा भार वाढतच जात आहे. त्यातच आता कारदेखील लवकरच महाग होणार आहेत. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 07, 2026, 05:44 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 05:44 PM IST
ग्राहकांना आणखी एक झटका; मारुतीच्या कार पुन्हा एकदा महागल्या, इतकी किंमत वाढणार
Image Credit: Maruti Suzuki Price Hike

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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