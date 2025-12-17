English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Maruti Suzuki कडून वृद्ध-अपंगांना खास गिफ्ट; Swivel Seat मुळे कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!

Maruti Suzuki: मारुतीमधील विशेष सीट ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी तयार केलीय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 17, 2025, 06:56 PM IST
Maruti Suzuki कडून वृद्ध-अपंगांना खास गिफ्ट; Swivel Seat मुळे कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!
मारुती कार

Maruti Suzuki: कार चालवणं प्रत्येकालाच आवडत. पण ज्येष्ठ नागरिक, वृद्धांना कार चालवताना,त्यात बसताना किंवा बाहेर उतरताना अनेक अडचणी  येतात. पण आता टेन्शन घेण्याची गरज नाही. कारण मारुति सुजुकीने वृद्ध, अपंगांना खास गिफ्ट दिलंय. मारुतीने आपल्या लोकप्रिय WagonR कारमध्ये स्विव्हल सीटचा नवा पर्याय आणलाय. ही विशेष सीट ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी तयार केलीय. ज्यामुळे कारमध्ये बसणे आणि उतरणे खूप सोपे होते. काय आहे ही सुविधा? सोप्या भाषेत समजून घ्या. 

ज्यांना हालचाल करण्यात अडचण येते, त्यांना प्रवासात आराम मिळावा आणि सर्वांना समावेशक गतिशीलता उपलब्ध व्हावी, हा कंपनीचा हेतू आहे. WagonR ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी कार आहे, आणि या फीचरमुळे दिव्यांगांसाठी सोयीस्कर वाहने मुख्य प्रवाहात येणार आहेत. सध्या हे 11 शहरांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू झाला असून 200 पेक्षा जास्त ARENA डीलरशिपवर उपलब्ध आहे. ग्राहकांच्या प्रतिसादानुसार ते इतर शहरांमध्ये वाढवले जाणार आहे.

स्विव्हल सीट कशी काम करते?

दरवाजा उघडताच ती बाहेरच्या दिशेने फिरते आणि प्रवाशाला सरळ बसता येते. जास्त वाकण्याची गरज लागत नाही. बसल्यावर सीट आपोआप आत फिरून लॉक होते. हे विशेषतः गुडघे, कंबर किंवा पायांच्या समस्यां असलेल्यांसाठी उपयुक्त आहे. ही सुविधा बुजुर्गांना आणि दिव्यांगांना रोजच्या प्रवासात मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. कारण कारमध्ये चढ उतार होणे सोपे आणि सुरक्षित होईल.

इंस्टॉलेशन 

ही सीट लावण्यासाठी कारच्या मूळ सीटमध्ये बदल करण्याची गरज नाही. फक्त एक तासात डीलरशिपवर बसवली जाते. कारच्या बॉडी किंवा रचनेत कोणताही बदल होत नाही. उत्पादनात दोष असल्यास तीन वर्षांची वॉरंटी मिळते. नवीन WagonR घेताना हा पर्याय घेता येणार आहे. तसेच जुनी WagonR असल्यास रेट्रोफिट किट लावून ही सुविधा मिळवता येईल. मारुति सुजुकी ARENA डीलरशिपवर ही सोय उपलब्ध आहे.

सुरक्षेची काळजी

ही स्विव्हल सीट किट ARAI (ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया) कडून पूर्णपणे तपासली गेली आहे आणि सर्व सुरक्षा मानकांवर उतरली आहे. फिटिंगनंतर कारची सुरक्षा किंवा कामगिरीवर कसलाही परिणाम होत नाही. ही सुविधा बेंगलुरुच्या TRUEAssist Technology या स्टार्टअपच्या मदतीने विकसित केलीय. ही स्टार्टअप IIM बेंगलुरुच्या इनक्यूबेशन प्रोग्रॅममध्ये आहे आणि भारतीय रस्ते व ग्राहकांच्या गरजेनुसार डिझाइन केल्याची माहिती देण्यात आली.

कंपनीने काय म्हटलं?

हे फीचर ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या दैनंदिन जीवनात मोठी मदत करेल. WagonR सारख्या लोकप्रिय कारमध्ये हे जोडून कंपनी समावेशक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देत असल्याची माहिती मारुति सुझुकीचे एमडी आणि सीईओ हिशाशी ताकेउची यांनी दिली. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास इतर मॉडेल्समध्येही अशा सुविधा येऊ शकतात. एकंदरीत मारुति सुझुकीने हे पाऊल उचलून समाजातील विशेष गरजा असलेल्या लोकांना कार प्रवास अधिक सोपा आणि आनंददायी बनवल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. 

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

