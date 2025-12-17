Maruti Suzuki कडून वृद्ध-अपंगांना खास गिफ्ट; Swivel Seat मुळे कसा होणार फायदा? जाणून घ्या!

Maruti Suzuki: कार चालवणं प्रत्येकालाच आवडत. पण ज्येष्ठ नागरिक, वृद्धांना कार चालवताना,त्यात बसताना किंवा बाहेर उतरताना अनेक अडचणी येतात. पण आता टेन्शन घेण्याची गरज नाही. कारण मारुति सुजुकीने वृद्ध, अपंगांना खास गिफ्ट दिलंय. मारुतीने आपल्या लोकप्रिय WagonR कारमध्ये स्विव्हल सीटचा नवा पर्याय आणलाय. ही विशेष सीट ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी तयार केलीय. ज्यामुळे कारमध्ये बसणे आणि उतरणे खूप सोपे होते. काय आहे ही सुविधा? सोप्या भाषेत समजून घ्या.
ज्यांना हालचाल करण्यात अडचण येते, त्यांना प्रवासात आराम मिळावा आणि सर्वांना समावेशक गतिशीलता उपलब्ध व्हावी, हा कंपनीचा हेतू आहे. WagonR ही भारतातील सर्वाधिक विकली जाणारी कार आहे, आणि या फीचरमुळे दिव्यांगांसाठी सोयीस्कर वाहने मुख्य प्रवाहात येणार आहेत. सध्या हे 11 शहरांमध्ये पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू झाला असून 200 पेक्षा जास्त ARENA डीलरशिपवर उपलब्ध आहे. ग्राहकांच्या प्रतिसादानुसार ते इतर शहरांमध्ये वाढवले जाणार आहे.
दरवाजा उघडताच ती बाहेरच्या दिशेने फिरते आणि प्रवाशाला सरळ बसता येते. जास्त वाकण्याची गरज लागत नाही. बसल्यावर सीट आपोआप आत फिरून लॉक होते. हे विशेषतः गुडघे, कंबर किंवा पायांच्या समस्यां असलेल्यांसाठी उपयुक्त आहे. ही सुविधा बुजुर्गांना आणि दिव्यांगांना रोजच्या प्रवासात मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. कारण कारमध्ये चढ उतार होणे सोपे आणि सुरक्षित होईल.
ही सीट लावण्यासाठी कारच्या मूळ सीटमध्ये बदल करण्याची गरज नाही. फक्त एक तासात डीलरशिपवर बसवली जाते. कारच्या बॉडी किंवा रचनेत कोणताही बदल होत नाही. उत्पादनात दोष असल्यास तीन वर्षांची वॉरंटी मिळते. नवीन WagonR घेताना हा पर्याय घेता येणार आहे. तसेच जुनी WagonR असल्यास रेट्रोफिट किट लावून ही सुविधा मिळवता येईल. मारुति सुजुकी ARENA डीलरशिपवर ही सोय उपलब्ध आहे.
ही स्विव्हल सीट किट ARAI (ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया) कडून पूर्णपणे तपासली गेली आहे आणि सर्व सुरक्षा मानकांवर उतरली आहे. फिटिंगनंतर कारची सुरक्षा किंवा कामगिरीवर कसलाही परिणाम होत नाही. ही सुविधा बेंगलुरुच्या TRUEAssist Technology या स्टार्टअपच्या मदतीने विकसित केलीय. ही स्टार्टअप IIM बेंगलुरुच्या इनक्यूबेशन प्रोग्रॅममध्ये आहे आणि भारतीय रस्ते व ग्राहकांच्या गरजेनुसार डिझाइन केल्याची माहिती देण्यात आली.
हे फीचर ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या दैनंदिन जीवनात मोठी मदत करेल. WagonR सारख्या लोकप्रिय कारमध्ये हे जोडून कंपनी समावेशक मोबिलिटीला प्रोत्साहन देत असल्याची माहिती मारुति सुझुकीचे एमडी आणि सीईओ हिशाशी ताकेउची यांनी दिली. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास इतर मॉडेल्समध्येही अशा सुविधा येऊ शकतात. एकंदरीत मारुति सुझुकीने हे पाऊल उचलून समाजातील विशेष गरजा असलेल्या लोकांना कार प्रवास अधिक सोपा आणि आनंददायी बनवल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे.