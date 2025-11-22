कुटुंबासाठी एकदम परफेक्ट, 5 ते 7 लाखांमध्ये घरी आणा 'या' 5 दमदार कार, मायलेज आणि फीचर्स दमदार

Family Car : जर तुम्ही पहिल्यांदाच आपल्या कुटुंबासाठी कार खरेदी करण्याची योजना आखत असाल आणि कार बजेटमध्ये, आरामदायी आणि फीचर्सने भरलेली असावी अशी इच्छा असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक वेळा कमी बजेटमध्ये योग्य कार निवडण्यातच सर्वात मोठी अडचण येते.
पण सध्या भारतीय बाजारात 5 ते 7 लाख रुपयांच्या श्रेणीत अनेक कार उपलब्ध आहेत. ज्या मायलेज, सेफ्टी आणि फीचर्स यांचे परफेक्ट कॉम्बिनेशन देतात. चला तर मग पाहूया 5–7 लाखात मिळणाऱ्या सर्वोत्तम फॅमिली कार कोणत्या आहेत?
मारुती स्विफ्ट अनेक वर्षांपासून फॅमिली कार खरेदी करणाऱ्यांची पहिली पसंती ठरली आहे. याचे नवीन मॉडेल आधीच्या तुलनेत अजून आकर्षक आणि फीचर्सने भरलेले आहे. या कारची सुरुवातीची किंमत : 5.79 लाख आणि मायलेज 22–24 kmpl.
या कारची वैशिष्ट्ये- 9 -इंच स्मार्ट टचस्क्रीन. क्रूज कंट्रोल. 6 एअरबॅग. स्मूथ व प्रतिसाद देणारे इंजिन. शहरात चालवताना याची ड्राईव्ह खूप हलकी वाटते आणि मेंटेनन्सही कमी आहे.
5 लाखांच्या खाली कार शोधत असाल तर रेनो क्विड उत्तम पर्याय आहे. SUV-स्टाईल लुक आणि बजेटमधील दमदार फीचर्समुळे ही कार लहान कुटुंबांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे. या कारची सुरुवातीची किंमत 4.92 लाख. मायलेज 20–22 kmpl.
मुख्य वैशिष्ट्ये - फुल डिजिटल इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर. 8-इंच टचस्क्रीन. रियर कॅमेरा. SUV टाईप ग्राउंड क्लिअरन्स. स्वस्तात सर्वोत्तम फीचर्स देणारी ही मार्केटमधील टॉप पर्यायांपैकी एक आहे.
आरामदायी राईड आणि प्रीमियम इंटीरियर हवे असतील तर ही कार परफेक्ट आहे. घराबाहेर किंवा हायवे दोन्ही ठिकाणी हिची परफॉर्मन्स स्मूथ आणि टिकाऊ आहे. या कारची सुरुवातीची किंमत 5.47 लाख आणि मायलेज 18–21 kmpl.
मुख्य वैशिष्ट्ये - वायरलेस चार्जर, ऑटो AC, 8-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 6 एअरबॅग, सेफ्टी आणि कम्फर्ट दोन्ही बाबतीत i10 NIOS हा मजबूत पर्याय आहे.
जास्त केबिन स्पेस आणि आरामदायी ड्राईव्ह हवी असेल तर होंडा अमेझ अत्यंत योग्य निवड आहे. याचा बूट स्पेस मोठा असल्याने लांब प्रवासासाठी ही कार परफेक्ट मानली जाते. या कारची सुरुवातीची किंमत सुमारे 7 लाख आहे. मायलेज 18–20 kmpl.
मुख्य वैशिष्ट्ये- प्रशस्त केबिन, स्मूथ राईड क्वालिटी, प्रीमियम ड्राईव्ह फील, कौटुंबिक वापरासाठी ही कार कम्फर्ट आणि क्लास दोन्ही देणारी आहे.
सुरक्षेसाठी ओळखली जाणारी टाटा टियागो बजेटमध्ये उत्तम बिल्ड क्वालिटी देते. ही कार 'वॅल्यू-फॉर-मनी' का म्हणतात हे तिची परफॉर्मन्स आणि टिकाऊपणा पाहिल्यावर समजते. या कारची सुरुवातीची किंमत 4.99 लाख रुपये आहे. मायलेज 19–23 kmpl.
मुख्य वैशिष्ट्ये- 7-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल कन्सोल, दमदार बिल्ड क्वालिटी, पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही सुरक्षित आणि मजबूत पर्याय आहे.