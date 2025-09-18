'ही' कार झाली देशातील सर्वात स्वस्त Hybrid SUV; किंमत वाचून लगेच खरेदी कराल, फिचर्सही जबरदस्त

Cheapest SUV in India: Maruti Suzuki ने Victoris लाँच करून भारतीय बाजारपेठेत खळबळ उडवून दिली आहे. ही एसयूव्ही आता देशातील सर्वात स्वस्त हायब्रिड एसयूव्ही बनली आहे, या कारने Maruti Grand Vitara आणि Toyota Urban Cruiser Hyryder ला मागे टाकलं आहे. Victoris केवळ किमतीतच परवडणारी नाही तर तिच्या सेगमेंटमधील सर्वाधिक मायलेज देणारी एसयुव्ही खील आहे.
Victoris च्या हायब्रिड व्हेरियंटची एक्स-शोरूम किंमत 16.38 लाख ते 19.99 लाखांदरम्यान आहे. त्या तुलनेत, Maruti Grand Vitara ची हायब्रिड किंमत 16.99 लाखांपासून सुरू होते आणि Toyota Hyryder ची हायब्रिड किंमत 16.81 लाखांपासून सुरू होते. याचा अर्थ असा की व्हिक्टोरिस ग्राहकांना कमी किमतीत अधिक फिचर्स आणि चांगलृा मायलेज ऑफर करत आहे.
Victoris मध्ये 1.5 लीटरचं शक्तिशाली हायब्रीड इंजिन आहे जे 92.5 एचपी आणि 122 एनएम टॉर्क जनरेट करते. ते ई-सीव्हीटी गिअरबॉक्ससह जोडलेले आहे. मायलेजच्या बाबतीत व्हिक्टोरिस इतर सर्व मॉडेल्सना मागे टाकते. ARAI नुसार, ही एसयूव्ही ताशी 28.65 किमीचा जबरदस्त मायलेज देते. हा आकडा फक्त तिच्या सेगमेंटमध्येच नाही तर संपूर्ण भारतीय बाजारपेठेतील सर्वात इंधन-कार्यक्षम एसयूव्हींपैकी एक बनवतो.
मारुतीने फिचर्सच्या बाबतीतही Victoris ला प्रिमिअम ठेवलं आहे. यात 10.25 -इंच डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर आणि 10.1 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आहे. यात 8 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम, 8 -वे अॅडजस्टेबल व्हेंटिलेटेड सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ आणि अलेक्सा एआय व्हॉइस असिस्टंट देखील आहे. एसयुव्हीमध्ये सुझुकी कनेक्टद्वारे 60 हून अधिक कनेक्टेड कार फीचर्स, पॉवर टेलगेट, जेस्चर कंट्रोल आणि अॅम्बियंट लाइटिंग सारख्या वैशिष्ट्यांसह देखील येते.
Maruti Victoris Hybrid ला सुरक्षेच्या बाबतीतही दमदार बनवण्यात आलं आहे. यात सहा एअरबॅग्ज, ABS, ESP, ट्रॅक्शन कंट्रोल आणि हिल असिस्ट सारख्या सुरक्षा देण्यात आल्या आहेत. याव्यतिरिक्त, त्यात 360-डिग्री कॅमेरा, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आणि लेव्हल 2 ADAS समाविष्ट आहेत. ADAS पॅकेजमध्ये ऑटोमॅटिक इमर्जन्सी ब्रेकिंग, अॅडॉप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आणि रियर क्रॉस-ट्रॅफिक अलर्ट सारख्या वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की व्हिक्टोरिसला BNCAP आणि GNCAP दोन्हीकडून 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग मिळाले आहे.
Victoris ही मारुतीची पहिली एसयूव्ही आहे ज्यामध्ये ADAS (अॅडव्हान्स्ड ड्रायव्हर असिस्टन्स सिस्टम्स) आहे. यात पर्यायी ALLGRIP सिलेक्ट ऑल-व्हील ड्राइव्ह सिस्टम आणि मल्टी-टेरेन ड्राइव्ह मोड्स देखील आहेत. ही एसयूव्ही केवळ शहरातील रस्त्यांवरच नाही तर ऑफ-रोडिंगसाठी देखील एक विश्वासार्ह पर्याय असू शकते.
Maruti Suzuki Victoris Hybrid ही भारतातील सर्वात परवडणारी हायब्रिड एसयूव्ही बनली आहे. शक्तिशाली हायब्रिड इंजिन, 28.65 किमी प्रति लिटरचा उत्कृष्ट मायलेज, अॅडव्हान्स फिचर्स आणि 5-स्टार सुरक्षा रेटिंगसह, ही SUV Grand Vitara आणि Hyryder पेक्षा पैसा वसूल करणारी आहे. मारुती ग्रँड विटारा आणि टोयोटा हायराइडर दोन्ही माइल्ड आणि स्ट्राँग इंजिनसह येतात. ते पॅनोरॅमिक सनरूफ, 360 -डिग्री कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड सीट्स, 9-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग आणि कनेक्टेड कार तंत्रज्ञान यासारख्या वैशिष्ट्यांसह येतात. हायराइडरमध्ये टोयोटाचे हायब्रिड ब्रँडिंग आणि सीएनजी पर्याय आहे, तर ग्रँड विटारामध्ये ऑल-व्हील ड्राइव्ह आणि परवडणारी वैशिष्ट्ये आहेत.