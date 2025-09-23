English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Maruti Wagon R की Tata Tiago... जीएसटी कपातीनंतर कोणती कार झाली जास्त स्वस्त? वाचा बदललेल्या नव्या किंमती

Maruti Wagon R Or Tata Tiago: टाटा टियागो की मारुती व्हॅगनर या दोन कारच्या किंमतीत किती घट होणार जाणून घ्या. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 23, 2025, 07:42 PM IST
Maruti Wagon R Or Tata Tiago: 22 सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटीचे नियम लागू झाल्यानंतर कारच्या शोरुममध्ये चांगलीच गर्दी दिसून आली आहे. कारच्या किंमती कमी झाल्याने लोकांची खरेदीसाठी झुंबड उडत आहे. मारुती सुझुकीची व्हॅगन आर आणि टाटाची टिअॅगो सगळ्याच चांगल्या छोट्या कार आहेत. दोन्ही कारच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. पण या दोघांच्या तुलनेत कोणती कार सर्वात जास्त स्वस्त झाली आहे. जाणून घेऊयात. 

Maruti Wagon R  किती स्वस्त झालीये?

सगळ्यात आधी Maruti Wagon R च्या किंमतीबद्दल बोलुयात. ही सगळ्यात जास्त फॅमिली कार मानली जाते. 25 किमीचे जबरदस्त मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि कंपनीची चांगली सर्व्हिसमुळं अनेक लोक ही कार खरेदी करतात. जीएसटी कमी झाल्यानंतर याच्या किंमतीत 79,600 रुपयांची कपात झाली आहे. याचा अर्थ कार आता यापेक्षा जास्त स्वस्त झाली आहे. किंमत कमी झाल्यानंतर याची सुरुवात एक्स-शोरुम प्राइस 4,98,900 रुपये इतकी झाली आहे. 

Tata Tiagoच्या किंमतीत किती घट झाली?

टाटा कंपनीची लोकप्रिय हॅचबॅक कार टिएगोबाबत बोलायचे झाल्यास ही सर्वात बेस्ट कार मानली जाते. चालवायला सोप्पी, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग यामुळं ही कार लोकप्रिय आहे आणि देशभरात याची खूप विक्री होत आहे. जीएसटी कमी झाल्यानंतर याच्या किंमतीवर परिणाम झाला आहे त्यामुळं खरेदी करणे सोप्पे झाले आहे. याची किंमत 75,000 रुपयांची घट झाली आहे. यामुळं टाटाची ही हॅचबॅक कार परवडणारी ठरली आहे. सध्या याची एक्स शोरुम प्राइस 4,57,000 रुपयांनी सुरू होते. 

कोणती कार झाली सगळ्यात स्वस्त?

किमती कमी झाल्यानंतर वॅगनआरच्या किंमतीत 79,600 रुपयांची कपात झाली आहे. टिएगो 75,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. या हिशोबाने टिएगोच्या तुलनेत वॅगन आरच्या किंमतीत जास्त घट झाली आहे. कारण वॅगनआरची सुरुवातीची एक्स शोरुम प्राइस 4,98,900 रुपये असून टिएगोची एक्स शोरुम किमत 4,57,000 रुपयांनी सुरू आहे. अशातच व्हॅगन आरच्या तुलनेत टिएगो जास्त स्वस्त कार आहे. 

FAQ

1. 22 सप्टेंबर 2025 पासून लागू झालेल्या नव्या जीएसटी नियमांचा कारच्या किंमतीवर काय परिणाम झाला आहे?

नव्या जीएसटी नियमांमुळे छोट्या कार्सवरील कर कमी झाल्याने मारुती सुझुकी व्हॅगन आर आणि टाटा टियागो यांसारख्या कारच्या किंमती कमी झाल्या आहेत, ज्यामुळे शोरूममध्ये खरेदीसाठी गर्दी वाढली आहे.

2. मारुती सुझुकी व्हॅगन आरच्या किंमतीत किती कपात झाली आहे?

व्हॅगन आरच्या किंमतीत 79,600 रुपयांची कपात झाली आहे. आता याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 4,98,900 रुपये आहे.

3. टाटा टियागोच्या किंमतीत किती घट झाली आहे?

टाटा टियागोच्या किंमतीत 75,000 रुपयांची घट झाली आहे. सध्या याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत 4,57,000 रुपये आहे.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

