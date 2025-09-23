Maruti Wagon R की Tata Tiago... जीएसटी कपातीनंतर कोणती कार झाली जास्त स्वस्त? वाचा बदललेल्या नव्या किंमती

Maruti Wagon R Or Tata Tiago: 22 सप्टेंबरपासून नवीन जीएसटीचे नियम लागू झाल्यानंतर कारच्या शोरुममध्ये चांगलीच गर्दी दिसून आली आहे. कारच्या किंमती कमी झाल्याने लोकांची खरेदीसाठी झुंबड उडत आहे. मारुती सुझुकीची व्हॅगन आर आणि टाटाची टिअॅगो सगळ्याच चांगल्या छोट्या कार आहेत. दोन्ही कारच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. पण या दोघांच्या तुलनेत कोणती कार सर्वात जास्त स्वस्त झाली आहे. जाणून घेऊयात.
सगळ्यात आधी Maruti Wagon R च्या किंमतीबद्दल बोलुयात. ही सगळ्यात जास्त फॅमिली कार मानली जाते. 25 किमीचे जबरदस्त मायलेज, कमी मेंटेनन्स आणि कंपनीची चांगली सर्व्हिसमुळं अनेक लोक ही कार खरेदी करतात. जीएसटी कमी झाल्यानंतर याच्या किंमतीत 79,600 रुपयांची कपात झाली आहे. याचा अर्थ कार आता यापेक्षा जास्त स्वस्त झाली आहे. किंमत कमी झाल्यानंतर याची सुरुवात एक्स-शोरुम प्राइस 4,98,900 रुपये इतकी झाली आहे.
टाटा कंपनीची लोकप्रिय हॅचबॅक कार टिएगोबाबत बोलायचे झाल्यास ही सर्वात बेस्ट कार मानली जाते. चालवायला सोप्पी, 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग यामुळं ही कार लोकप्रिय आहे आणि देशभरात याची खूप विक्री होत आहे. जीएसटी कमी झाल्यानंतर याच्या किंमतीवर परिणाम झाला आहे त्यामुळं खरेदी करणे सोप्पे झाले आहे. याची किंमत 75,000 रुपयांची घट झाली आहे. यामुळं टाटाची ही हॅचबॅक कार परवडणारी ठरली आहे. सध्या याची एक्स शोरुम प्राइस 4,57,000 रुपयांनी सुरू होते.
किमती कमी झाल्यानंतर वॅगनआरच्या किंमतीत 79,600 रुपयांची कपात झाली आहे. टिएगो 75,000 रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. या हिशोबाने टिएगोच्या तुलनेत वॅगन आरच्या किंमतीत जास्त घट झाली आहे. कारण वॅगनआरची सुरुवातीची एक्स शोरुम प्राइस 4,98,900 रुपये असून टिएगोची एक्स शोरुम किमत 4,57,000 रुपयांनी सुरू आहे. अशातच व्हॅगन आरच्या तुलनेत टिएगो जास्त स्वस्त कार आहे.
