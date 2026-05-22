Meta Layoffs: कामावरून काढलं जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना 'मेटा'कडून किती नुकसान भरपाई मिळते?

Meta Layoffs: जागतिक स्तरावर अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वाढता वापर यामुळं अनेकांनाच नोकरीला मुकावं लागलं आहे. बऱ्याच बड्या कंपन्यांमध्ये आता मार्क झुकरबर्ग यांच्या मेटा कंपनीचंही नाव पुढं आलं आहे.
Meta Layoffs: नोकरकपात... या जगात मागील पाच वर्षांमध्ये सातत्यानं हा शब्द विविध संदर्भांनी कानांवर पडला, वाचनात आला. काहींनी तो प्रत्यक्ष अनुभवला. कंपनीची धोरणं, AI चा वापर, संस्थेच्या अर्थार्जनावर येणारा ताण, मानवी कौशल्याचं कमी होणारं महत्त्वं आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर घडामोडींमुळं आलेला भार अशा कैक कारणांनी बऱ्याच कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी केली आहे. फेसबुक, वॉट्सअॅप, इंस्टाग्राम या समाजमाध्यमांची पेरेंट कंपनी असणाऱ्या मेटा (Meta) नंसुद्धा रिस्ट्रक्चरिंगचं कारण देत जगभरातून एकूण कर्मचारीसंखेत 10 टक्के कपात केली. जो आकडा साधारण 8000 च्या घरात गेला.
मेटानं फक्त कर्मचारी कपात नव्हे, तर जवळपास 7000 कर्मचाऱ्यांना AI वर्कफ्लोशी संबंधित नव्या टीममध्ये पाठवलं. बिझनेस इनसायडरनं दिलेल्या वृत्तानुसार मार्च महिन्याच्या अखेरच्या आठवड्यापर्यंत मेटाकडे जवळपास 78000 कर्मचारी होते. मात्र आता या संख्येमध्ये हजारोंची कपात झाली आहे. कोणत्याही कंपनीतून जेव्हा कर्मचारी कपात केली जाते तेव्हा त्या कर्मचाऱ्यांना कंपनी एक ते तीन महिन्यांचा पगार देऊ करते. शिवाय कंपनीनुसार नुकसान भरपाईची आकडेवारी आणि स्वरुप हे तितकंच वेगळं असतं. इथं मेटामध्ये नोकरकपात झाली असलाना अनेकांनाच पडलेला प्रश्न म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या उरलेल्या पगाराचं काय? त्यांना किती पैसे मिळणार?
उपलब्ध माहितीनुसार एका इंटर्नल मेमोमध्ये अमेरिकेत नोकरकपातीचा सामना करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देण्यात आलेल्या नुकसानभरपाईचा आकडा देण्यात आला आहे. जे कर्मचारी इथून पुढं कंपनीचा भाग नसतील त्यांना 'मिनिमम सेवरन्स'च्या स्वरुपात 16 आठवड्यांचं मूळ वेतन दिलं जाणार आहे. म्हणजे साधारण साडेतीन ते चार महिन्यांचा पगार. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना सेवेच्या प्रत्येक पूर्ण वर्षामागे दोन आठवड्यांचा वाढीव पगारही दिला जाणार आहे.
उदाहरणार्थ, ज्या कर्मचाऱ्याला इथं एक वर्ष पूर्ण झालं आहे त्यांना दोन आठवड्यांचा वाढीव पगार मिळेल. तर, 5 वर्षांची सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मूळ पगारावर 10 टक्क्यांचं वाढीव वेतन मिळेल. कर्मचारी कपातीअंतर्गत प्रभावित होणाऱ्यांना एका निश्चित काळापर्यंत आरोग्य सुविधांचा लाभ घेता येईल. तर, त्यांच्यावर अवलंबून असऱ्यांना 18 महिन्यांपर्यच्या आरोग्य सुविधांसाठी मदत मिळेल.
अमेरिकेबाहेरील मेटाच्या कर्मचाऱ्यांनाही जवळपास अशाच स्वरुपात नुकसानभरपाई मिळणार आहे. मात्र त्याबाबतची आकडेवारी ही विविध देशांतील रोजगार नियम, राष्ट्रीय कामगार धोरणांवर आधारित असेल. मेटाकडून कार्यपद्धती अधिक सुनियोजित पद्धतीनम सुरु ठेवण्यासाठी आणि कार्यक्षमता सुधारत गुंतवणुकीला नव्या दिशेनं वळवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.