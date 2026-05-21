/Meta Layoff 2026 : पहिले WFH मग, पहाटे 4 वाजता नोकरी गेली अन्..., 8000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यापूर्वी लॅपटॉपमधून डेटा, झुकरबर्ग स्वतः कबूल केलं

Meta Layoffs 2026 : मेटाने 8000 कर्मचाऱ्यांना अचानक नोकरीवरून काढून टाकलं. सिंगापूर आणि अमेरिकेसह अनेक देशात पहाटे चार वाजता मेल पाठवून ही घोषणा करण्यात आली. तरदुसरीकडे सीईओ मार्क झुकरबर्ग एक ऑडिओ क्लिप लीक झाली आहे. त्यात त्यांनी दिलेली कबूल सर्वांसाठी मोठा धक्का आहे.
Meta Layoffs 2026 : AI तंत्रज्ञानामुळे अनेक कंपन्यांतील असंख्य लोकांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. जगातील सर्वात मोठी सोशल मिडिया कंपन्यांपैकी एक मेटानेही बुधवारी 20 मे रोजी अनेक कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढून टाकलं. धक्कादायक म्हणजे पहिले अनेक कर्मचाऱ्यांना घरून काम (WFH) करण्यासाठी सांगितलं. त्यानंतर बुधवारी पहाटे चार वाजता मेल करुन त्यांची नोकरी गेली हे सांगण्यात आले. सिंगापूरमधील कर्मचाऱ्यांना नोकरकपातीची ही बातमीने जगाला हादरुन सोडलं. मेटाने 8000 कर्मचाऱ्यांना म्हणजे त्यांच्या कंपनीच्या मनुष्यबळाच्या 10 टक्क्यांनी नोकरीकपात करण्यात आली. या लोकांना एप्रिल महिन्यातच त्याची कल्पना दिली होती. सिंगापूरसोबतच यूके, अमेरिका आणि इतर ठिकाणच्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या संबंधित टाइम झोननुसार बुधवारी सकाळी मेल पाठवण्यात आले.
दरम्यान दुसरीकडे सीईओ मार्क झुकरबर्ग यांची ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या ऑडिओ क्लिपमुळे संपूर्ण टेक इंडस्ट्रीमध्ये भूकंप आला आहे. या क्लिपमध्ये झुकरबर्ग स्वत: कबूली दिली आहे. ते म्हणाले की, कंपनी एआयला चालना देण्यासाठी आपल्याच कंपनीतील कर्मचाऱ्यांच्या डेटाचा वापर केला आहे. या डेटासाठी त्यांनी कर्मचाऱ्यांचा लॅपटॉपवर गुप्तपणे पाळत ठेवली होती. टीओआयच्या अहवालानुसार कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना या सगळ्याची काडीमात्र कल्पनाही नव्हती.
साधारण एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षित करण्यासाठी बहुतेक टेक कंपन्या बाहेरील कर्मचाऱ्यांची मदत घेतात. हे कर्मचारी एआय मॉडेल्सना डेटाचे लेबलिंग आणि कोडिंगचं शिकवण देतात. पण झुकरबर्गने बाहेरून कर्मचारी न घेता. आपल्याच कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवून त्यांच्या लॅपटॉपमधील डेटा चोरी केला. धोकादायक म्हणजे मेटाने आपल्या या कृताचे समर्थन केलं आहे. ते म्हणाले की, कंपनीतील कर्मचारी हे बाहेरील कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक तल्लख बुद्धीचे असतात. झुकरबर्ग यांचं मत आहे की, एआयला एखाद्या वरिष्ठ अभियंत्याप्रमाणे कोडिंग शिकायचे असेल, तर त्याने त्याच वरिष्ठ अभियंत्याला प्रत्यक्ष काम करताना पाहणे गरजेचे आहे.