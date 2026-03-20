  • AI ने बदलला खेळ अन् मार्क झुकरबर्गचे ₹6500000000000 बुडाले, इंटरनेटचं भविष्य मेटावर्सचं स्वप्न कसं भंगल? तुमच्यावर काय परिणाम?

AI ने बदलला खेळ अन् मार्क झुकरबर्गचे ₹6500000000000 बुडाले, इंटरनेटचं भविष्य मेटावर्सचं स्वप्न कसं भंगल? तुमच्यावर काय परिणाम?

Meta Horizon Worlds:  2021 मध्ये मार्क झुकरबर्ग यांनी फेसबुकचे नाव मेटा करून मेटावर्स हे इंटरनेटचे भविष्य सांगितले होते. पण आता कंपनी VR क्षेत्रातील नवीन गुंतवणूक आणि विकास मर्यादित करत आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 20, 2026, 04:52 PM IST
AI ने बदलला खेळ अन् मार्क झुकरबर्गचे ₹6500000000000 बुडाले, इंटरनेटचं भविष्य मेटावर्सचं स्वप्न कसं भंगल? तुमच्यावर काय परिणाम?
Meta Horizon Worlds: मेटा कंपनीने आपला प्रसिद्ध व्हर्च्युअल रिअॅलिटी प्लॅटफॉर्म ‘हॉरायझन वर्ल्ड्स’ पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय. 2021 मध्ये मार्क झुकरबर्ग यांनी फेसबुकचे नाव मेटा करून मेटावर्स हे इंटरनेटचे भविष्य सांगितले होते. पण आता कंपनी VR क्षेत्रातील नवीन गुंतवणूक आणि विकास मर्यादित करत आहे. या बदलामुळे मेटावर्सच्या मोठ्या स्वप्नातून मागे हटण्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

हॉरायझन वर्ल्ड्स म्हणजे काय?

हॉरायझन वर्ल्ड्स हे व्हर्च्युअल सोशल प्लॅटफॉर्म आहे. यात यूजर्स व्हर्च्युअल जगात भेटू शकतात, गेम खेळू शकतात, व्हर्च्युअल जमीन विकत घेऊ शकतात आणि डिजिटल वस्तू खरेदी करू शकतात. क्रिएटर्स यातून पैसे कमवू शकतात. हे मेटाच्या रिअॅलिटी लॅब्स विभागाचे मुख्य उत्पादन होते. पण प्रत्यक्षात लाखांपेक्षा जास्त सक्रिय यूजर्स नव्हते आणि बहुतेक लोक काही दिवसांतच प्लॅटफॉर्म सोडून जात होते.

अपयशाचे मुख्य कारण काय?

मेटाने रिअॅलिटी लॅब्सवर 80 ते 85 अब्ज डॉलर म्हणजेच सुमारे 6.5 लाख कोटी रुपये खर्च केले. ही रक्कम पाकिस्तानच्या एका वर्षाच्या बजेट एवढी आहे. तरीही यूजर्सनी प्लॅटफॉर्म स्वीकारला नाही. महाग आणि जड VR हेडसेट, कमी बॅटरी आणि जास्त कॉम्प्युटर पॉवरची गरज यामुळे लोक दूर राहिले. लोक आधीच फोन आणि लॅपटॉपवर सोशल मीडिया, गेमिंग आणि व्हिडिओ कॉल करतात.यात मेटावर्सने नवीन काही दिले नाही, अशी भावना यूजर्सची राहिली.

AI ने बदलला खेळ

मेटावर्समध्ये व्हर्च्युअल अर्थव्यवस्था उभी करण्याचे स्वप्न फसले. लोकांना व्हर्च्युअल वस्तूवर पैसे खर्च करण्याची गरज वाटली नाही. गेमिंगमध्ये मजबूत कम्युनिटी नव्हती. दुसरीकडे AI तंत्रज्ञानाने लगेच फायदा दिला. कंटेंट बनवणे, ऑटोमेशन आणि ग्राहक सेवा सोपी झाली. म्हणून मेटाने खर्च कमी केला, कर्मचारी कमी केले आणि आपल्या रणनीतीमध्ये बदल केला.

यूजर्सवर काय परिणाम?

हॉरायझन वर्ल्ड्स बंद झाल्याने लाखो यूजर्सचा व्हर्च्युअल सोशल अनुभव संपणार आहे. त्यांना आता दुसरे पर्याय शोधावे लागतील. मेटावर्स रोजच्या जीवनाचा भाग बनू शकला नाही. तरीही गेमिंग, ट्रेनिंग आणि काही उद्योगांमध्ये मेटावर्सचा मर्यादित वापर सुरू राहू शकतो. मेटाच्या स्मार्ट ग्लासेससारख्या उत्पादनांवरही याचा परिणाम होऊ शकतो.

मेटाकडे नवा पर्याय काय?

आता मेटा मोबाइल आणि AI वर जास्त लक्ष देईल. VR गुंतवणूक कमी होईल. कंपनी ऑगमेंटेड रिअॅलिटी (AR), मोबाइल अनुभव आणि स्मार्ट ग्लासेसवर काम करत आहे. VR/AR तंत्रज्ञानात मिळालेल्या अनुभवाचा फायदा घेऊन नवीन उत्पादने तयार केली जातील. मेटावर्सचे मोठे स्वप्न थांबले असले तरी कंपनी प्रॅक्टिकल आणि फायद्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. इंटरनेटचे भविष्य आता वेगळ्या मार्गाने जात असल्याचं यातून दिसतंय.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

