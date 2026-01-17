Mobile Alert: तुम्ही वापरताय एक्सपायर्ड डेट असलेला स्मार्टफोन? कसं तपासायचं? जाणून घ्या!

Mobile Alert: स्मार्टफोन ही एक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आहे जी काही वर्षांनंतर जुनी होऊन जाते. एक्सपायरी म्हणजे फोन उत्पादक कंपनीकडून सॉफ्टवेअर अपडेट आणि सुरक्षा सुधारणा मिळणे बंद होते. सामान्यतः हे 2 ते 4 वर्षांच्या कालावधीत घडते. या मुदतीनंतर फोनमध्ये नवीन वैशिष्ट्ये किंवा सुरक्षितता मिळत नाही, ज्यामुळे तो असुरक्षित आणि कमी कार्यक्षम होतो. हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे. कारण जुना फोन वापरणे तुमच्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. उत्पादक कंपन्या फोनची मुदत ठरवतात. आणि ही माहिती ग्राहकांना उपलब्ध असते. अशा फोनचा वापर टाळण्यासाठी मुदत तपासणे आवश्यक आहे. कसे ते जाणून घेऊया.
फोनची मुदत संपण्याचे मुख्य कारण म्हणजे कंपनीकडून मिळणारी सेवा थांबणे. प्रत्येक कंपनी फोनसाठी विशिष्ट काळापर्यंत अपडेट पुरवते, जसे की गुगल किंवा सॅमसंग 3-4 वर्षे. या काळानंतर फोनमध्ये नवीन ऑपरेटिंग सिस्टम किंवा बग फिक्स मिळत नाहीत. परिणामी, फोन हळू चालतो, अॅप्स योग्य रितीने काम करत नाहीत आणि हॅकिंगचा धोका वाढतो. हे उत्पादनाच्या जीवनचक्राचा भाग आहे, ज्यात नवीन मॉडेल्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी जुने थांबवले जातात. मुदत संपलेल्या फोनमध्ये व्हायरस किंवा मालवेअर सहज येऊ शकतो, ज्यामुळे वैयक्तिक माहिती चोरीला जाण्याची शक्यता असते.
फोनची मुदत जाणून घेण्यासाठी प्रथम उत्पादन तारीख माहिती असणे गरजेचे आहे. ही तारीख फोनच्या बॉक्सवर किंवा पॅकेजिंगवर छापलेली असते. खरेदी करताना बॉक्स तपासा; त्यावर 'मॅन्युफॅक्चरिंग डेट' किंवा 'एमएफजी डेट' म्हणून लिहिलेले असते. जर बॉक्स नसेल तर फोनच्या सेटिंग्समध्ये 'अबाउट फोन' विभागात सीरियल नंबर किंवा आयएमईआय नंबरद्वारे ऑनलाइन तपासता येऊ शकतो. कंपनीच्या वेबसाइटवरही ही माहिती उपलब्ध असते. उत्पादन तारीख ही फोनच्या जीवनाची सुरुवात असते, ज्यापासून मुदत मोजली जाते.
एक्सपायरी मोजणं सोपं आहे. मॅन्यूफॅक्चर तारीखेपासून कंपनी किती वर्षे अपडेट पुरवते हे समजून घ्या. उदाहरणार्थ, जर फोन 2022 मध्ये तयार झाला आणि कंपनी 4 वर्षे सपोर्ट देते, तर मुदत 2026 पर्यंत असते. वेगवेगळ्या कंपन्या वेगळे धोरण अवलंबतात – अॅपल 5 वर्षे, तर काही अँड्रॉइड ब्रँड 2 वर्षे. कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइट किंवा सपोर्ट पेजवर ही माहिती मिळते. मुदत संपण्याची तारीख ही अपडेट थांबण्याची तारीख असते. हे जाणून घेतल्याने फोन कधी बदलावा हे ठरवता येते.
मुदत संपलेला फोन वापरणे जोखमीचे आहे. प्रथम, फोन हळू चालतो कारण नवीन अपडेट नसल्याने ऑप्टिमायझेशन कमी होते. दुसरे, सुरक्षा छिद्रे राहतात ज्यामुळे हॅकर्स फोनमध्ये प्रवेश करू शकतात. तिसरे, नवीन अॅप्स किंवा फीचर्स सपोर्ट करत नाहीत, ज्यामुळे वापरकर्त्याचा अनुभव खराब होतो. तांत्रिक समस्या जसे की बॅटरी ड्रेन किंवा क्रॅशिंग वाढतात. याशिवाय, डेटा गळतीचा धोका असतो, ज्यामुळे बँकिंग किंवा वैयक्तिक माहिती असुरक्षित होते. अशा फोनचा वापर टाळावा किंवा केवळ बेसिक कामांसाठी करावा.
मुदत संपलेला फोन वापरत असाल तर काळजी घ्या. नियमित अँटीव्हायरस अॅप इंस्टॉल करा आणि अपडेट करत राहा. अनोळखी लिंक्स किंवा अॅप्स टाळा. फोन बदलण्याचा विचार करा किंवा सेकंडरी डिव्हाइस म्हणून वापरा. कंपनीच्या अपडेट पॉलिसी जाणून घ्या आणि मुदत संपण्यापूर्वी नवीन फोन घ्या. डेटा बॅकअप घेत राहा जेणेकरून काही झाले तरी माहिती सुरक्षित राहील. हे सर्व करूनही, शक्यतो मुदत संपलेला फोन टाळावा कारण लॉंगटर्म वापरासाठी तो सुरक्षित नसतो.