/iPhone Duo पडला फिका! ४ अब्ज रुपयांचा स्मार्टफोन; जगातील सर्वात महागड्या फोनमागचं रहस्य काय?

Which is the most expensive phone in the world? : आयफोन 18 प्रो सिरीज आता लॅान्च झाली आहे आणि मागील काही तासांपासून आयफोनच्या किंमतींची चर्चा पाहायला मिळत आहे. ऍपलने आपला फोल्डेबल आयफोन ड्युओ लॉन्च केला आणि त्याची किंमत पाहून सर्वांनाच धक्का बसला, भारतीय चलनानुसार या 2 टीबी मॉडेलची किंमत 4,49,900 रुपये इतकी आहे. आतापर्यत सर्वात महागड्या व्यावसायिक स्मार्टफोन्सपैकी एक ठरला आहे. अनेकांना वाटत आहे की हा जगातील सर्वात महागडा फोन आहे. पण बाजारामध्ये असे काही फोन आहेत त्यांची किंमत आयफोन ड्युओपेक्षा कित्येक पटीने जास्त आहे. आता असे कोणते मोबाईल आहेत ज्यांची किंमत सोने आणि हिऱ्यांपासून बनवलेले आहेत, तर काही लक्झरी ब्रँड्सचे प्रीमियम मॉडेल्स आहेत.
आयफोन डुओची किंमत सर्वांना समजल्यानंतर आता मागील काही तासांपासून त्याची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. महागड्या मोबाईल्सबद्दल सांगायचे झाले तर फोन्सचे ढोबळमानाने दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकरण करता येते. पहिल्या प्रकारामध्ये सोने, हिरे आणि मौल्यवान वस्तू वापरुन तयार केलेल्या कस्टमाइज्ड फोन्सचा समावेश होतो. तर दुसऱ्या प्रकारामध्ये व्हर्टू (Vertu) सारख्या लक्झरी ब्रँड्सच्या फोन्सचा समावेश होतो, जे त्यांच्या प्रीमियम दर्जाच्या वस्तू आणि वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइनसाठी ओळखले जातात.
या मोबाईलची किंमत 400 कोटी रुपये
सर्वांत महागड्या मोबाईलबद्दल सांगायचे झाले तर या यादीत फाल्कन सुपरनोव्हा आयफोन 5 पिंक डायमंड अग्रस्थानी आहे. त्याची किंमत अंदाजे 48.5 दशलक्ष रुपये, म्हणजेच 400 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. हा फोन २४-कॅरेट सोन्याचा बनलेला आहे. मागील बाजूस एक मोठा गुलाबी हिरा जडलेला आहे.
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125 कोटी रुपये किमतीचा आयफोन
स्टुअर्ट ह्यूजेसचा आयफोन 5 ब्लॅक डायमंड हा जगातील सर्वात महागड्या फोनपैकी एक आहे. त्याची किंमत अंदाजे 15 दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे 125 कोटी रुपये आहे. तो शुद्ध सोने आणि काळ्या हिऱ्यांचा वापर करून तयार करण्यात आला आहे.
गोल्डविश फोनची किंमत 8 कोटी रुपये
गोल्डविश ले मिलियनची किंमत अंदाजे 1 दशलक्ष डॉलर्स किंवा अंदाजे 8.3 कोटी रुपये (अंदाजे1.8 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) आहे. 18-कॅरेट पांढऱ्या सोन्यापासून बनवलेला आणि 120 कॅरेटचे VVS-1 ग्रेडचे हिरे जडवलेला हा फोन आहे.
व्हर्टूचा फोन आयफोन ड्युओपेक्षाही महाग
व्हर्टू आयर्नफ्लिप आयफोन ड्युओलाही मागे टाकतो. भारतात अंदाजे 489,990 किंमत असलेला हा एक लक्झरी फोल्डेबल फोन आहे, ज्यामध्ये प्रीमियम दर्जाचे साहित्य आणि एक वैशिष्ट्यपूर्ण डिझाइन आहे.
आयफोन ड्युओच्या तुलनेत किंमत किती आहे?
आयफोन ड्युओ 2TB ची किंमत सुमारे 449,900 आहे, तर व्हर्टू आयर्नफ्लिपची किंमत सुमारे 489,990 आहे. दरम्यान, हिरे आणि सोन्याने बनवलेल्या कस्टम फोन्सची किंमत काही कोटींपासून ते 4 अब्जाहून अधिक असू शकते.