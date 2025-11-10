English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
अंबानी- अदानी नव्हे, तर कोणाकडे आहे सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट? किमतीत येतील टाटा- ह्युंडईच्या 3, 4 Car

Most Expensive Car Number Plate: देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींकडेच सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट आहे, असाच विचार तुम्हीही करत असाल तर तुमचं उत्तर चुकतंय.... 

सायली पाटील | Updated: Nov 10, 2025, 03:13 PM IST
Most Expensive Car Number Plate: जगभरातील श्रीमंत व्यक्तींच्या अनेक आवडत्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे त्या व्यक्तींकडे असणाऱ्या आलिशान कारचं कलेक्शन. अगदी अदानी आणि अंबानीसुद्धा यात मागे नाहीत. त्याच्याकडे असणाऱ्या कारचं कलेक्शन पाहता किती ही श्रीमंती...!!! असेच उद्गार अनेकजण काढतात. फक्त महागड्या कारच नव्हे, तर ही मंडळी त्यांच्या वाहनांसाठी, खासगी कारसाठी तितकेच खास नंबरही निवडतात आणि त्यासाठी गडगंज रक्कमसुद्धा मोजतात. असं असलं तरीही सर्वात महागडी नंबर प्लेट मात्र त्यांच्याकडे नाही हेसुद्धा एक वास्तव. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी हे देशातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अग्रस्थानी असले तरीही देशातील सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट मात्र त्यांच्याकडे नाही. पण, मग ती आहे कोणाकडे? 

कोण आहे सर्वात महागड्या नंबर प्लेटचं मालक?

देशातील सर्वात महागडी नंबर प्लेट केरळच्या वेणु गोपालकृष्णन या व्यक्तीकडे असून, त्यांच्या कारला असणारी नंबर प्लेट ही तब्बल 47 लाखांची आहे. थोडक्यात एखाद्या कारपेक्षा ही नंबर प्लेटच इतकी महागडी आहे, की त्या किमतीत टाटाच्या मिड रेंजमधील तीन ते 4 कार सहज खरेदी करता येतील. वेणु हे एका टेक कंपनीचे CEO असून, त्यांना लक्झरी कार खरेदी करण्याची आवड आहे. त्यांनी आपल्या Lamborghini Urus च्या KL 07 DG 0007 या नंबर प्लेटसाठी 47 लाय़ख रुपये इतरी मोठी किंमत मोजली. 

देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची महागडी नंबर प्लेट आशिक पटेल यांच्या Toyota Fortuner कारला लावण्यात आली असून, या कारचा क्रमांक आहे '007'. या नंबर प्लेटसाठी पटेल यांनी 34 लाख रुपये इतकी किंमत मोजली. पटेल हे अहमदाबाद येथील एक ट्रांसपोर्टर असून, त्यांनी या नंबर प्लेटनं साऱ्या देशाच्याच नजरा वळवल्या होत्या. 

पटेल यांच्याकडे असणारी ही नंबर प्लेट 'जेम्स बाँड' यांच्या चित्रपटांपासून प्रेरित होणारी असून, त्यामुळं या कारची नंबर प्लेट सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. आपली कार आणि तिची ओळख ही लाखात एक असावी यासाठी काही मंडळींनी खर्च केलेली ही रक्कम पाहता श्रीमंती आणि आवडीनिवडी बऱ्याचत गोष्टींसाठी प्रेरित करतात आणि महागडी नंबर प्लेट हे त्याचच एक उदाहरण आहे असं म्हणायला हरकत नाही. 

FAQ

भारतातील सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट कोणाकडे आहे?
भारतातील सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट केरळच्या वेणु गोपालकृष्णन या व्यक्तीकडे आहे. ही नंबर प्लेट त्यांच्या Lamborghini Urus कारसाठी असून, तिची किंमत तब्बल 47 लाख रुपये आहे. 

वेणु गोपालकृष्णन कोण आहेत आणि त्यांची नंबर प्लेट कशी आहे?
वेणु गोपालकृष्णन हे एका टेक कंपनीचे CEO आहेत आणि त्यांना लक्झरी कार खरेदी करण्याची आवड आहे. त्यांच्या Lamborghini Urus कारची नंबर प्लेट KL 07 DG 0007 असून, त्यासाठी त्यांनी 47 लाख रुपये मोजले आहेत.

भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची महागडी नंबर प्लेट कोणाकडे आहे? 
दुसरी सर्वात महागडी नंबर प्लेट अहमदाबादच्या आशिक पटेल यांच्या Toyota Fortuner कारला लावण्यात आली आहे. या नंबर प्लेटची किंमत 34 लाख रुपये असून, तिचा क्रमांक '007' आहे.

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

Most Expensive Car Number Plate: देशातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तींकडेच सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट आहेअसाच विचार तुम्हीही करत असाल तर तुमचं उत्तर चुकतंय....

