अंबानी- अदानी नव्हे, तर कोणाकडे आहे सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट? किमतीत येतील टाटा- ह्युंडईच्या 3, 4 Car

Most Expensive Car Number Plate: जगभरातील श्रीमंत व्यक्तींच्या अनेक आवडत्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे त्या व्यक्तींकडे असणाऱ्या आलिशान कारचं कलेक्शन. अगदी अदानी आणि अंबानीसुद्धा यात मागे नाहीत. त्याच्याकडे असणाऱ्या कारचं कलेक्शन पाहता किती ही श्रीमंती...!!! असेच उद्गार अनेकजण काढतात. फक्त महागड्या कारच नव्हे, तर ही मंडळी त्यांच्या वाहनांसाठी, खासगी कारसाठी तितकेच खास नंबरही निवडतात आणि त्यासाठी गडगंज रक्कमसुद्धा मोजतात. असं असलं तरीही सर्वात महागडी नंबर प्लेट मात्र त्यांच्याकडे नाही हेसुद्धा एक वास्तव. मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानी हे देशातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत अग्रस्थानी असले तरीही देशातील सर्वात महागडी कार नंबर प्लेट मात्र त्यांच्याकडे नाही. पण, मग ती आहे कोणाकडे?
देशातील सर्वात महागडी नंबर प्लेट केरळच्या वेणु गोपालकृष्णन या व्यक्तीकडे असून, त्यांच्या कारला असणारी नंबर प्लेट ही तब्बल 47 लाखांची आहे. थोडक्यात एखाद्या कारपेक्षा ही नंबर प्लेटच इतकी महागडी आहे, की त्या किमतीत टाटाच्या मिड रेंजमधील तीन ते 4 कार सहज खरेदी करता येतील. वेणु हे एका टेक कंपनीचे CEO असून, त्यांना लक्झरी कार खरेदी करण्याची आवड आहे. त्यांनी आपल्या Lamborghini Urus च्या KL 07 DG 0007 या नंबर प्लेटसाठी 47 लाय़ख रुपये इतरी मोठी किंमत मोजली.
देशातील दुसऱ्या क्रमांकाची महागडी नंबर प्लेट आशिक पटेल यांच्या Toyota Fortuner कारला लावण्यात आली असून, या कारचा क्रमांक आहे '007'. या नंबर प्लेटसाठी पटेल यांनी 34 लाख रुपये इतकी किंमत मोजली. पटेल हे अहमदाबाद येथील एक ट्रांसपोर्टर असून, त्यांनी या नंबर प्लेटनं साऱ्या देशाच्याच नजरा वळवल्या होत्या.
पटेल यांच्याकडे असणारी ही नंबर प्लेट 'जेम्स बाँड' यांच्या चित्रपटांपासून प्रेरित होणारी असून, त्यामुळं या कारची नंबर प्लेट सध्या प्रचंड चर्चेत आहे. आपली कार आणि तिची ओळख ही लाखात एक असावी यासाठी काही मंडळींनी खर्च केलेली ही रक्कम पाहता श्रीमंती आणि आवडीनिवडी बऱ्याचत गोष्टींसाठी प्रेरित करतात आणि महागडी नंबर प्लेट हे त्याचच एक उदाहरण आहे असं म्हणायला हरकत नाही.
