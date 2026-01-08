घरातील बेडरुमही नाही राहिला खासगी; तुमचा डेटा नकळत कसा होतोय लीक? ऐकून बसेल धक्का!

Private data Leaked in Bedroom: आजकाल घरातील सर्वांत वैयक्तिक जागा असलेले बेडरुमदेखील पूर्णपणे गोपनीय राहिलेले नाही. कारण स्मार्ट टीव्ही, वाय-फाय राउटर, स्पीकर आणि कॅमेरे अशी स्मार्ट उपकरणे सतत माहिती गोळा करतात आणि ती कंपन्यांकडे पाठवतात. ही माहिती तुमच्या दैनंदिन सवयी, आवडी आणि घरातील व्यक्तींच्या वेळापत्रकाबद्दल असते. भारतातील सामान्य कुटुंबांमध्ये ही उपकरणे आता सामान्य झाली आहेत. ज्यामुळे घर हे केवळ राहण्याची जागा न राहता एक छोटेसे डेटा केंद्र बनले आहे. या उपकरणांमुळे मिळणारी सोयीबरोबरच गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होतो. कारण प्रत्येक क्लिक तुमची ही माहिती बाहेर पाठवते. एका सर्व्हेक्षणात आलेली याबद्दलची माहिती सविस्तर जाणून घेऊया.
गेल्या काही वर्षांत भारतात स्मार्ट होम उपकरणांचा वापर वेगाने वाढला आहे. स्वस्त स्मार्ट टीव्ही, परवडणारे इंटरनेट यामुळे मध्यमवर्गीय घरांपर्यंत हे पोहोचले आहेत. आता घरात स्मार्ट टीव्ही, फिटनेस ट्रॅकर्स, सेन्सर्स आणि वॉइस असिस्टंट सारखी अनेक उपकरणे असतात. ही उपकरणे केवळ मनोरंजन किंवा सोयी पुरवत नाहीत, तर ते सतत डेटा तयार करतात. उदाहरणार्थ, तुम्ही कधी टीव्ही पाहता, काय ऐकता किंवा घरात किती लोक आहेत हे सर्व रेकॉर्ड होते. यामुळे घरातून बाहेर पडणारी माहिती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, ज्याचा फायदा कंपन्यांना होतो पण वापरकर्त्यांना जोखीम येते.
स्मार्ट टीव्ही हा डेटा गोळा करण्याचा मुख्य स्रोत आहे. हे केवळ एक स्क्रीन नाही, तर एक जोडलेली प्रणाली आहे. त्यात ऑटोमॅटिक कंटेंट ओळखण्याची तंत्रज्ञान असते, जे स्क्रीनवर काय दाखवले जात आहे हे ओळखते. तुम्ही ओटीटी अॅप्स वापरता किंवा बाह्य उपकरण जोडता, तरीही टीव्ही तुमच्या पाहण्याच्या सवयींचा नमुना ओळखून सर्व्हरवर पाठवतो. ही माहिती जाहिराती अधिक अचूक करण्यासाठी आणि वापरकर्त्याचे प्रोफाइल तयार करण्यासाठी वापरली जाते. अशा प्रकारे, तुमच्या मनोरंजनाच्या निवडीद्वारे तुमच्या वैयक्तिक जीवनाचे तपशील उघडे पडतात.
राउटर, स्मार्ट स्पीकर आणि प्लग्स सारखी उपकरणे देखील माहिती गोळा करतात. राउटर हे नोंदवते की कोणते उपकरण कधी आणि किती डेटा वापरते. स्मार्ट स्पीकर आवाजाच्या आज्ञा प्रक्रिया करण्यासाठी क्लाउडशी जोडलेले असतात आणि ही माहिती सेवा सुधारण्याच्या नावाखाली साठवली जाते. कॅमेरे आणि छोटी उपकरणे सतत त्यांच्या सर्व्हरशी जोडलेली असतात आणि क्रियाकलापांची माहिती पाठवतात. अशा प्रकारे, घरातील प्रत्येक कोपरा डेटा तयार करतो, ज्यामुळे गोपनीयता कमी होते.
ही सर्व माहिती उपकरण बनवणाऱ्या कंपन्या, इंटरनेट सेवा पुरवठादार, क्लाउड कंपन्या, जाहिरात नेटवर्क आणि विश्लेषण फर्मांकडे जाते. ती जाहिराती आणि व्यवसाय निर्णयांसाठी वापरली जाते. वापरकर्त्यांना याची जाणीव नसते, कारण सेटअप करताना लांबलचक गोपनीयता अटी वाचल्या जात नाहीत. ट्रॅकिंग आणि डेटा शेअरिंग ही डिफॉल्ट सेटिंग असते, जी बंद करणे सोपे नसते. यामुळे वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता वाढते.
भारतात डेटा सुरक्षेचे कायदे आहेत पण घरगुती उपकरणांबाबत स्पष्ट गाईडलाईन्स फारच कमी आहेत. यूजर्सची जागरूकता कमी असल्याने समस्या वाढते. त्यामुळे उपकरण घरात आणताना गोपनीयता अटी वाचा, ट्रॅकिंग बंद करा. सेटिंग्जमध्ये जाऊन प्रायव्हसी ऑन करा. स्मार्ट होम तयार करताना डेटा लीक होण्याची किंमत समजून घ्या. जागरूक राहिल्यास गोपनीयता राखता येईल आणि डिजिटल नजर टाळता येईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.