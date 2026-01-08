English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • घरातील बेडरुमही नाही राहिला खासगी; तुमचा डेटा नकळत कसा होतोय लीक? ऐकून बसेल धक्का!

घरातील बेडरुमही नाही राहिला खासगी; तुमचा डेटा नकळत कसा होतोय लीक? ऐकून बसेल धक्का!

Private data Leaked in Bedroom: गेल्या काही वर्षांत भारतात स्मार्ट होम उपकरणांचा वापर वेगाने वाढला आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 8, 2026, 08:18 PM IST
घरातील बेडरुमही नाही राहिला खासगी; तुमचा डेटा नकळत कसा होतोय लीक? ऐकून बसेल धक्का!
स्मार्ट होम

Private data Leaked in Bedroom: आजकाल घरातील सर्वांत वैयक्तिक जागा असलेले बेडरुमदेखील पूर्णपणे गोपनीय राहिलेले नाही. कारण स्मार्ट टीव्ही, वाय-फाय राउटर, स्पीकर आणि कॅमेरे अशी स्मार्ट उपकरणे सतत माहिती गोळा करतात आणि ती कंपन्यांकडे पाठवतात. ही माहिती तुमच्या दैनंदिन सवयी, आवडी आणि घरातील व्यक्तींच्या वेळापत्रकाबद्दल असते. भारतातील सामान्य कुटुंबांमध्ये ही उपकरणे आता सामान्य झाली आहेत. ज्यामुळे घर हे केवळ राहण्याची जागा न राहता एक छोटेसे डेटा केंद्र बनले आहे. या उपकरणांमुळे मिळणारी सोयीबरोबरच गोपनीयतेचा प्रश्न निर्माण होतो. कारण प्रत्येक क्लिक तुमची ही माहिती बाहेर पाठवते. एका सर्व्हेक्षणात आलेली याबद्दलची माहिती सविस्तर जाणून घेऊया. 

भारतात स्मार्ट होम उपकरणांचा वाढता वापर

गेल्या काही वर्षांत भारतात स्मार्ट होम उपकरणांचा वापर वेगाने वाढला आहे. स्वस्त स्मार्ट टीव्ही, परवडणारे इंटरनेट यामुळे मध्यमवर्गीय घरांपर्यंत हे पोहोचले आहेत. आता घरात स्मार्ट टीव्ही, फिटनेस ट्रॅकर्स, सेन्सर्स आणि वॉइस असिस्टंट सारखी अनेक उपकरणे असतात. ही उपकरणे केवळ मनोरंजन किंवा सोयी पुरवत नाहीत, तर ते सतत डेटा तयार करतात. उदाहरणार्थ, तुम्ही कधी टीव्ही पाहता, काय ऐकता किंवा घरात किती लोक आहेत हे सर्व रेकॉर्ड होते. यामुळे घरातून बाहेर पडणारी माहिती मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, ज्याचा फायदा कंपन्यांना होतो पण वापरकर्त्यांना जोखीम येते.

स्मार्ट टीव्हीमधून होणारी माहिती गोळा

स्मार्ट टीव्ही हा डेटा गोळा करण्याचा मुख्य स्रोत आहे. हे केवळ एक स्क्रीन नाही, तर एक जोडलेली प्रणाली आहे. त्यात ऑटोमॅटिक कंटेंट ओळखण्याची तंत्रज्ञान असते, जे स्क्रीनवर काय दाखवले जात आहे हे ओळखते. तुम्ही ओटीटी अॅप्स वापरता किंवा बाह्य उपकरण जोडता, तरीही टीव्ही तुमच्या पाहण्याच्या सवयींचा नमुना ओळखून सर्व्हरवर पाठवतो. ही माहिती जाहिराती अधिक अचूक करण्यासाठी आणि वापरकर्त्याचे प्रोफाइल तयार करण्यासाठी वापरली जाते. अशा प्रकारे, तुमच्या मनोरंजनाच्या निवडीद्वारे तुमच्या वैयक्तिक जीवनाचे तपशील उघडे पडतात.

इतर स्मार्ट उपकरणांमधील डेटा संकलन

राउटर, स्मार्ट स्पीकर आणि प्लग्स सारखी उपकरणे देखील माहिती गोळा करतात. राउटर हे नोंदवते की कोणते उपकरण कधी आणि किती डेटा वापरते. स्मार्ट स्पीकर आवाजाच्या आज्ञा प्रक्रिया करण्यासाठी क्लाउडशी जोडलेले असतात आणि ही माहिती सेवा सुधारण्याच्या नावाखाली साठवली जाते. कॅमेरे आणि छोटी उपकरणे सतत त्यांच्या सर्व्हरशी जोडलेली असतात आणि क्रियाकलापांची माहिती पाठवतात. अशा प्रकारे, घरातील प्रत्येक कोपरा डेटा तयार करतो, ज्यामुळे गोपनीयता कमी होते.

माहिती कुठे जाते?

ही सर्व माहिती उपकरण बनवणाऱ्या कंपन्या, इंटरनेट सेवा पुरवठादार, क्लाउड कंपन्या, जाहिरात नेटवर्क आणि विश्लेषण फर्मांकडे जाते. ती जाहिराती आणि व्यवसाय निर्णयांसाठी वापरली जाते. वापरकर्त्यांना याची जाणीव नसते, कारण सेटअप करताना लांबलचक गोपनीयता अटी वाचल्या जात नाहीत. ट्रॅकिंग आणि डेटा शेअरिंग ही डिफॉल्ट सेटिंग असते, जी बंद करणे सोपे नसते. यामुळे वैयक्तिक माहितीचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता वाढते.

कायदा काय सांगतो?

भारतात डेटा सुरक्षेचे कायदे आहेत पण घरगुती उपकरणांबाबत स्पष्ट गाईडलाईन्स फारच कमी आहेत. यूजर्सची जागरूकता कमी असल्याने समस्या वाढते. त्यामुळे उपकरण घरात आणताना गोपनीयता अटी वाचा, ट्रॅकिंग बंद करा. सेटिंग्जमध्ये जाऊन प्रायव्हसी ऑन करा. स्मार्ट होम तयार करताना डेटा लीक होण्याची किंमत समजून घ्या. जागरूक राहिल्यास गोपनीयता राखता येईल आणि डिजिटल नजर टाळता येईल, असे तज्ज्ञ सांगतात.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

