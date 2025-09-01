...तर अशा वाहनांवर Motor Vehicle Tax देण्याची गरज नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासादायक निर्णय

Supreme Court On Motor Vehicle Tax: मोटार वाहन करासंदर्भात देशातील न्यायसंस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. मोटार वाहन कर हा भरपाई देणारा स्वरूपाचा आहे. जर एखादे वाहन 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरले जात नसेल किंवा वापरासाठी ठेवले जात नसेल, तर अशा कालावधीसाठी त्याच्या मालकावर मोटार वाहन कराचा भार लादू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे निरिक्षण सर्वसामान्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2024 च्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर हा निकाल दिला.
"मोटार वाहन कर हा भरपाई देणारा स्वरूपाचा आहे. त्याचा अंतिम वापराशी थेट संबंध आहे. रस्ते, महामार्ग इत्यादी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा वापरणाऱ्या व्यक्तीला अशा वापरासाठी मोटार वाहन कराअंतर्गत पैसे द्यावे लागतात," असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. आंध्र प्रदेश मोटार वाहन कर कायदा, 1963 च्या कलम 3 चा संदर्भ देत, खंडपीठाने म्हटले आहे की विधिमंडळाने या तरतुदीमध्ये 'सार्वजनिक ठिकाण' हा शब्दप्रयोग जाणीवपूर्वक वापरला आहे. कायद्याचा कलम 3 मोटार वाहनांवर कर आकारणीशी संबंधित आहे.
"जर मोटार वाहन 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरले जात नसेल किंवा 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरण्यासाठी ठेवले नसेल तर संबंधित व्यक्ती सार्वजनिक पायाभूत सुविधांपासून लाभ घेत नाही; म्हणून, अशा कालावधीसाठी त्याच्यावर मोटार वाहन कराचा भार टाकू नये," असे सर्वोच्च न्यायालयाने 29 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. कायद्याच्या कलम 3 मध्ये शुल्क आकारण्याची तरतूद आहे आणि ती राज्य सरकारला मोटार वाहनांवर कर लादण्याचा अधिकार देते असे म्हटले आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की कलम 3 अंतर्गत जेव्हा एखादे वाहन राज्यातील 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरण्यासाठी वापरले जाते किंवा ठेवले जाते तेव्हा ते करपात्र होते.
"कर हा वापरकर्ता किंवा 'सार्वजनिक ठिकाणी' मोटार वाहन वापरण्याच्या हेतूवर असतो. जर एखादे वाहन प्रत्यक्षात 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरले गेले असेल किंवा अशाप्रकारे ठेवले असेल की त्यामागे 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरण्याचा उद्देश असल्यास मालकावर कर दायित्व असते," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
1985 पासून लॉजिस्टिक सपोर्ट पुरवण्याच्या व्यवसायात गुंतलेल्या एका फर्मने दाखल केलेल्या अर्जावर खंडपीठाने आपला निर्णय दिला. नोव्हेंबर 2020 मध्ये आरआयएनएल ची कॉर्पोरेट संस्था असलेल्या विशाखापट्टणम स्टील प्लांटमधील सेंट्रल डिस्पॅच यार्डमध्ये लोखंड आणि स्टील साहित्य हाताळण्यासाठी आणि साठवण्यासाठी या फर्मला कंत्राट देण्यात आले होते असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की कंपनीने सेंट्रल डिस्पॅच यार्ड परिसरात 36 वाहने नियमितपणे वापरली आहेत. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की सेंट्रल डिस्पॅच यार्ड बंदिस्त आहे. ते भिंतींनी वेढलेले होते आणि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्युरिटी फोर्सचे (सीआयएसएफ) कर्मचारी तैनात असलेल्या गेट्सद्वारे प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे नियमन केले जात होते आणि कोणालाही प्रवेश करण्याचा अधिकार नाही. कंपनीने आंध्र प्रदेश प्राधिकरणाला त्यांची वाहने मर्यादित आणि सेंट्रल डिस्पॅच यार्ड परिसरात वापरल्या जाणाऱ्या कालावधीसाठी मोटार वाहन कर भरण्यापासून सूट देण्याची विनंती केल्यानंतर हा मुद्दा उद्भवला. ही विनंती 1963 च्या कायद्याच्या कलम 3 नुसार करण्यात आली आहे असे खंडपीठाने नमूद केले. नंतर, हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले जिथे एका न्यायाधीशाने असा निर्णय दिला की फर्म सेंट्रल डिस्पॅच यार्डमध्ये त्यांची वाहने चालवत आहे जी 'सार्वजनिक जागा' नाही. एक न्यायाधीशाने राज्य अधिकाऱ्यांना कंपनीला 22 लाख 71 हजार 700 रुपये परत करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर, अधिकाऱ्यांनी या आदेशाला खंडपीठासमोर आव्हान दिले ज्याने एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्दबातल ठरवला.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा या प्रकरणात अर्ज करणाऱ्या फर्मची वाहने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (RINL) च्या आवारात वापरण्यासाठी मर्यादित ठेवण्यात आली होती, तेव्हा ती वाहने 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरण्यासाठी ठेवली जात असल्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. या प्रकरणात खंडपीठाने म्हटले आहे की, वादात असलेली वाहने फक्त 'आरआयएनएल'च्या प्रतिबंधित परिसरात वापरण्यासाठी वापरली जात होती किंवा ठेवली जात होती जे नक्कीच 'सार्वजनिक ठिकाण' नाही. "म्हणून, 'आरआयएनएल'च्या प्रतिबंधित परिसरात वापरण्यासाठी ठेवलेल्या कालावधीसाठी सदर वाहनांवर कर आकारला जाऊ शकत नाही," असे म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोटार वाहन कराबाबत कोणते महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, मोटार वाहन कर हा भरपाई देणारा स्वरूपाचा आहे. जर एखादे वाहन 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापरले जात नसेल किंवा वापरण्यासाठी ठेवले नसेल, तर त्या कालावधीसाठी त्याच्या मालकावर मोटार वाहन कर लादला जाऊ नये.
हा निकाल कोणत्या प्रकरणात दिला गेला?
हा निकाल आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर 2024 च्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या अर्जावर दिला गेला. निकाल 29 ऑगस्ट 2025 रोजी न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने दिला.
मोटार वाहन कराचा संबंध कशाशी आहे?
मोटार वाहन कर हा रस्ते, महामार्ग यांसारख्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा वापर करणाऱ्या व्यक्तीला लागू होतो. हा कर वाहनाच्या 'सार्वजनिक ठिकाणी' वापराशी थेट संबंधित आहे.