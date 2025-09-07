Most Expensive Car:मुकेश अंबानी की पंतप्रधान मोदी; कोणाकडे सर्वात महागडी गाडी? जाणून वाटेल आश्चर्य!

Mukesh Ambanis car: आज भारतात लक्झरी वाहनांची आवड प्रचंड वाढत चालली आहे. उद्योगपती, चित्रपट सितारे, खेळाडू आणि राजकीय नेते यांसारख्या दिग्गज व्यक्तींना अत्याधुनिक आणि मौल्यवान गाड्यांमध्ये प्रवास करायला प्राधान्य आहे. या वाहने फक्त दिमाख दाखवण्यासाठी नसून, त्यात सुरक्षा, उत्कृष्ट गुणवत्ता आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा समन्वय असतो. देशातील सर्वांत श्रीमंत व्यक्ती मुकेश अंबानी यांचे वाहन संग्रह लोकांना थक्क करणारा आहे, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या गाड्या एका सशक्त सुरक्षाकवचापेक्षा कमी नाहीत. त्यामुळे लोकांमध्ये प्रश्न उपस्थित होतो की, कोणाची गाडी महाग आहे? दोन्ही व्यक्तींच्या गाड्यांच्या कलेक्शनची माहिती आणि किंमती जाणून घेऊया.
पंतप्रधानांची गाडी ही साधारण वाहन नाही. ती पूर्णपणे गोळीरोधक, स्फोटरोधक आणि तंत्रस्नेही आहे. त्यांच्याकडे अशा अनेक गाड्या आहेत, ज्या तंत्रज्ञान आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जगातील अग्रगण्य मानल्या जातात.
ही गाडी जगातील सर्वांत सुरक्षित वाहनांमध्ये गणली जाते. त्यात व्हीआर १० स्तराचे गोळीरोधक संरक्षण आहे, जे हातबॉम्ब आणि एके-४७ गोल्यांचा प्रतिकार करू शकते. त्यात अंतर्गत ऑक्सिजन पुरवठा, स्फोटरोधक खिडक्या आणि २ मीटर अंतरावरून स्फोट सहन करण्याची क्षमता आहे. २०२१ मध्ये रशिया भेटीदरम्यान त्यांनी ही गाडी वापरली, तिची किंमत १२ कोटी रुपये आहे.
ही लक्झरी एसयूव्ही सुरक्षिततेच्या दृष्टीने उत्तम आहे. त्यात पंक्चर झाल्यावर ५० किमी धावू शकणारे टायर, गोळीरोधक बॉडी आणि स्फोटरोधक डिझाइन आहे. तिची किंमत १० कोटी रुपये आहे.
ही गाडी अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्यापासून वापरात आहे. त्यात गोळीरोधक बॉडी, ऑक्सिजन साठा आणि शस्त्रसंरक्षण आहे, तिची किंमत १० कोटी रुपये आहे.
मुकेश अंबानींचे गॅरेज एक वाहन संग्रहालयासारखे आहे. त्यांच्याकडे १७० हून अधिक कार आहेत, ज्या कोट्यवधींच्या आहेत आणि काही खास बनावटीच्या आहेत.
ही अंबानी कुटुंबाची सर्वांत मौल्यवान गाडी आहे. ती कस्टमाइज्ड आणि गोळीरोधक आहे, तिची किंमत १७ कोटी रुपये आहे.
ही गोळीरोधक सेडान लक्झरी आणि सुरक्षेचा अनोखा संगम आहे, तिची किंमत १५ कोटी रुपये आहे.
ही नीता अंबानींची आवडती गाडी असून, खास रंग आणि डिझाइनसह बनवली आहे, तिची किंमत १४ कोटी रुपये आहे.
मुकेश अंबानींच्या गाड्या किमतीच्या दृष्टीने पंतप्रधानांच्या गाड्यांपेक्षा महाग आहेत. फक्त रोल्स रॉयस कलिननच पंतप्रधानांच्या संपूर्ण वाहन संग्रहापेक्षा जास्त किंमतीची आहे. मात्र, मोदींच्या गाड्या सुरक्षेसाठी बनवल्या गेल्या आहेत, ज्यांत प्रगत तंत्रज्ञान आणि आपत्कालीन सुविधा आहेत. अंबानींच्या गाड्या मात्र लक्झरी आणि वैशिष्ट्यपूर्णतेसाठी प्रसिद्ध आहेत.