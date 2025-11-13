English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
फ्लॅट विकला, FD मोडल्या अन्... मुंबईकर वकिलाची 9.94 कोटींची फसवणूक; WhatsApp वरुन मेसेजनंतर...

Mumbai Cyber Crime News: या माध्यमातून गुंतवणूक करण्यासाठी या वयस्कर व्यक्तीने स्वत:चं घर विकलं, अनेक एफडी मोडल्याचंही समोर आलं आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे 9 कोटींपेक्षाही अधिक रुपयांचा गंडा या व्यक्तीला घालण्यात आला आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 13, 2025, 01:19 PM IST
मुंबईतील धक्कादायक प्रकार (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य - फ्रिपिकवरुन साभार)

Mumbai Cyber Crime News: मुंबईमध्ये सायबर गुन्हेगारीचा एक मोठा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या फसवणुकीमध्ये एकाच व्यक्तीला 9.94 कोटी रुपयांचा गंडा घातल्यानं एकच खळबळ उडाली आहे. सायबर फसवणुकीच्या धक्कादायक प्रकरणात मुंबईतील 65 वर्षीय निवृत्त व्यावसायिक आणि वकिलाची फसवणुक करण्यात आली आहे. आनंद राठी शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेडचे ​​अधिकारी असल्याचे भासवणाऱ्या फसवणूक करणाऱ्यांच्या गटाने सुमारे 9.94 कोटी रुपयांची फसवणूक केली. पीडित घनश्याम मच्छिंद्र म्हात्रे यांनी सविस्तर तक्रार दाखल केल्यानंतर पूर्व विभाग सायबर पोलिसांनी 10 अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध एफआयआर दाखल केला आहे.

बनावट ट्रेडिंग अॅपद्वारे लक्ष्य

एफआयआरनुसार, लार्सन अँड टुब्रो येथे माजी प्रशासकीय आणि औद्योगिक संबंध प्रमुख म्हात्रे आता कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करतात. जून 2025 मध्ये, मुलुंड (पश्चिम) येथील त्यांच्या निवासस्थानी असताना, त्यांना सुमन गुप्ता, "अ‍ॅडमिन आनंद राठी शेअर्स अँड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड" अशी ओळख देणाऱ्या एका महिलेकडून व्हॉट्सअॅप संदेश मिळाला. तिने एआर ट्रेड मोबी नावाच्या अॅपद्वारे त्यांना एका फायदेशीर गुंतवणूक संधीची ओळख करून दिली, ज्यामध्ये आनंद राठीचा अधिकृत ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म असल्याचा दावा केला होता. 

नेमकं केलं काय?

ॲपमध्ये मोठ्या नफ्याचे आमिष दाखवून, पीडितेला शेअर, आयपीओ आणि म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त केले गेले. त्याने आपली मालमत्ता, फ्लॅट विकून आणि मुदत ठेवी मोडून पैसे गुंतवले. जेव्हा त्याने नफा काढण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा व्यवहार थांबवण्यात आले आणि अतिरिक्त शुल्क मागण्यात आले. आपली फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर त्याने पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली.

'डिजिटल अरेस्ट'च्या नावाखाली 58 कोटी रुपयांचा गंडा 

काही आठवड्यांपूर्वीच मुंबईतील एका व्यापाऱ्याची सीबीआय (CBI) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ED) अधिकारी असल्याचे भासवून 58 कोटी रुपयांची फसवणूक करण्यात आली. 'डिजिटल अरेस्ट'च्या (आभासी अटक) नावाखाली धमकावून ही रक्कम उकळण्यात आली. या 58 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याशी संबंधित 'म्यूल अकाउंट्स' ( बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी वापरलेली खाती) उघडण्यासाठी मदत करणाऱ्या एका खासगी बँकेच्या मॅनेजरला सीबीआयने अटक केली आहे.

याव्यतिरिक्त, शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीच्या आमिषाने अनेक लोकांची लाखोंची फसवणूक झाल्याचं यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये समोर आलं आहे. विश्वासू आणि नोंदणीकृत कंपन्यांच्या माध्यमातूनच गुंतवणुकीचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जातो. खास करुन अधिक वय असलेल्यांनी ऑनलाइन व्यवहार करताना अधिक सावध रहावं असं सुचवलं जातं. 

