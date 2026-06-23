/भारतीयाच्या हाती व्हॉट्सअपची धुरा; काय आहे या मुंबईकर तरुणाचं नाव?

मुंबई | जीवनात प्रचंड प्रयत्न आणि चिकाटीनं एखाद्या गोष्टीप्रती घेतलेली मेहनत एका अशा वळणावर एखाद्या व्यक्तीला आणून ठेवते की हे वळण पाहता अनेकांनाच त्याचा हेवा वाटतो. असाच हेवा सध्या सर्वांना वाटतोय तो म्हणजे मुंबईतल्या एका तरुणाचा. ज्यानं म्हणे थेट जागतिक स्तरावर मजल मारत मार्क झुकरबर्ग यांचं अधिपत्य असणाऱ्या ‘मेटा’लासुद्धा दखल घेण्यास भाग पाडलं आहे.
मुंबईचा मुलगा अशी ओळख असणाऱ्या कुणाल शाह यांच्या येत्या काळात व्हॉट्सअॅपच्या जागतिक नेतृत्वावर दिसतील. मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात शिक्षण घेत, पुढं मॅनेजमेंटमधील शिक्षण मध्येच सोजत आणि अखेर तंत्रज्ञान क्षेत्रात परमोच्च शिखर गाठणाऱ्या या व्यक्तीनं आपल्या कामानंच किमया केली आहे. भारतीय उद्योग जगतामध्ये फिनटेक स्टार्टअप क्रेड (CRED)च्या निमित्तानं प्रसिद्ध मिळवणाऱ्या कुणाल शाह यांची व्हॉट्सअॅपच्या ग्लोबल प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
मेटाकडून क्रेडमध्ये प्रचंड मोठी गुंतवणूक करण्यात आली असून त्याचाच भाग म्हणजे शाह यांच्यावर आलेली ही जबाबदारी. मेटानं क्रेडमध्ये जवळपास 900 दसलक्ष डॉलर म्हणजेच 8550 कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक केली आहे. जिथं क्रेडमधील 20 टक्के भागिदारी मेटानं खरेदी केली आहे. ज्यामुळं विल कॅथकार्ट यांच्या ऐवजी आता कुणाल शाह यांच्यावर जगभरातील व्हॉट्सअपची जबाबदारी असेल.
मुंबईतील नामांकित अशा विल्सन कॉलेजमधून फिलॉसॉफी विषयातील पदवी शिक्षण त्यांनी पूर्ण केलं. ज्यानंतर त्यांनी जुहूच्या एनएमआयएमएसमध्ये एमबीएला प्रवेश घेतला. मात्र उद्योगात उडी मारण्यासाठी त्यांनी शिक्षण अर्धवट सोडलं. 2010 मध्ये त्यांनी फ्रीचार्ज आणि 2018 मध्ये त्यांनी क्रेडची सुरुवात केली. ज्या क्रेडमध्ये आता चक्क मेटानं भलीभक्कम गुंतवणूक केली आहे.
मेटाच्या गुंतवणुकीमुळं क्रेडचं एकूण मूल्यांतर 43,239 कोटी रुपयांवर पोहोचलं आहे. जिथ कुणाल शाह क्रेडच्या प्रमुखपदावरून पायउतार होणार असून, ते मेटाच्या ग्लोबल लीडरशिपचा एक भाग होतील.
मेटाच्या माहितीनुसार कुणाल शाह व्हॉट्सअपच्या प्रमुखपदी आल्यानंतर ते आणखी उच्च पदावर नेण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असेल. जिथं आर्थिक मिळकतीची टक्केवारी वाढवणं हा महत्त्वाचा मुद्दा असेल. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्ममध्ये एआय (AI) अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर अगदी प्रभावीपण कसा करता येईल यासाठीची जबाबदारीसुद्धा त्यांच्यावर असेल. त्यामुळं एकंदर जबाबदारीचा हा आलेख पाहता भारताच्या हाती व्हॉट्सअपची धुरा आली आहे असं म्हणायला हरकत नाही.