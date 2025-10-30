फेक कॉलपासून होणार सुटका, अनोळखी नंबरवरुन येणाऱ्या कॉलरचं दिसणार नाव

आता, जेव्हा तुम्हाला एखाद्या अनोळखी नंबरवरून कॉल येतो तेव्हा, कॉल करणाऱ्याचे नाव त्यांच्या नंबरसह तुमच्या मोबाइल स्क्रीनवर दिसेल. महत्त्वाचं म्हणजे यसाठी ऍपचा वापर करण्याची आवश्यकता नाही. टेलिकॉम नियामक TRAI आणि DoT ने फसवे कॉल रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
हे नाव मोबाइल नंबर कनेक्शन खरेदी करताना दिलेल्या आयडी प्रूफमध्ये दिलेल्या नावासारखेच असेल. हे डीफॉल्ट फीचर असेल. जर वापरकर्त्याला हे फीचर नको असेल, तर ते ते निष्क्रिय करू शकतात. टेलिकॉम कंपन्यांनी गेल्या वर्षी मुंबई आणि हरियाणा सर्कलमध्ये या सेवेसाठी चाचणी घेतली.
जुना पर्याय : 'कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (CNAP) नावाच्या या सेवेसाठी TRAI ने फेब्रुवारी 2024 मध्ये DoT ला पाठवलेल्या शिफारशीत असे म्हटले होते की कॉल प्राप्त करणाऱ्या ग्राहकाने विनंती केल्यासच ही सेवा सक्रिय करावी.
DOT चे मत आणि बदल: TRAI ला परत पाठवलेल्या पत्रात, DOT ने म्हटले आहे की ही सेवा डीफॉल्टनुसार प्रदान केली जावी. जर कॉल प्राप्त करणाऱ्या ग्राहकाला ही सेवा नको असेल, तर ते ती अक्षम करण्याची विनंती करू शकतात.
ट्रायची संमती: ट्रायने डीओटीचे मत स्वीकारले आहे आणि दोन्ही विभाग आता एकमताने आहेत.
देशभरात डिजिटल अटक आणि आर्थिक घोटाळे यांसारखे फसवे कॉल आणि सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना कोण कॉल करत आहे हे कळेल, ज्यामुळे ते फसवे कॉल ओळखू शकतील.
कॉलिंग लाईन आयडेंटिफिकेशन रिस्ट्रिक्शन (CLIR) चे सदस्यत्व घेतलेल्या ग्राहकांना कॉल प्राप्त करताना त्यांची नावे दिसणार नाहीत.
हे वैशिष्ट्य सामान्य ग्राहकांना, केंद्रीय गुप्तचर संस्थांचे अधिकारी आणि VIP लोकांना प्रदान केले जाते.
फोन कंपन्या CLIR चे सदस्यत्व घेतलेल्या सामान्य ग्राहकांची कसून तपासणी करतात आणि गरज पडल्यास कायदा अंमलबजावणी संस्थांना त्यात प्रवेश मिळेल याची खात्री करतात.
बल्क कनेक्शन, कॉल सेंटर आणि टेलिमार्केटर या सुविधेचा लाभ घेऊ शकत नाहीत.
Android मोबाइलमध्ये हे कसे सक्रिय करावे?
Google Play Store वरून Truecaller ऍप डाउनलोड करा.
ऍप उघडा, नंबर व्हेरिफाय करा (OTP ने).
सेटिंग्ज > कॉलर आयडी > "Show caller ID" ऑप्शन सक्रिय करा.
परवानग्या द्या (कॉन्टॅक्ट्स, कॉल लॉग्स).
आता कॉल येण्यावर स्क्रीनवर नाव दिसेल.
iPhone (iOS) मध्ये कसे करावे?
App Store वरून Truecaller किंवा Hiya ऍप इन्स्टॉल करा.
सेटिंग्ज > Phone > Call Blocking & Identification मध्ये अॅप सक्रिय करा.
कॉल येण्यावर ऍपद्वारे मूळ नाव दिसेल. (नोट: iOS मध्ये पूर्ण अॅक्सेससाठी VPN किंवा क्लाउड कॉन्टॅक्ट्स वापरा.)
नाव अचूक का दिसत नाही किंवा कधीकधी चुकीचे दिसते?
ऍपचा डेटाबेस अपडेट नसल्यास असं होऊ शकते. नियमित अपडेट करा.
स्पूफ केलेल्या कॉल्ससाठी १००% अचूकता शक्य नसते, पण बहुतेकदा योग्य नाव दाखवते.
समस्या असल्यास ऍपच्या सपोर्टला संपर्क साधा किंवा कॉन्टॅक्ट्स अपडेट करा.