स्मार्टफोनमध्ये होणार मोठे बदल! मोबाइलचा आकार वाढणार, तुम्ही स्वत: बदलू शकणार बॅटरी

New Smartphone Rules: मोबाईलची बॅटरी खराब झाल्यानंतर अनेकांकडे नवीन मोबाईल घेण्याशिवाय पर्याय नसतो. मात्र आता या त्रासातून सुटका होण्याची शक्यता आहे. अनेकांची तक्रार असते की, त्यांचा मोबाईल नवीन असतानाही बॅटरी खराब झाल्याने त्यांना नवीन फोन खरेदी करावा लागतो. मात्र आता ही स्थिती बदलणार आहे. याचं कारण युरोपिय संघ नवा नियम लागू करण्याच्या तयारीत आहे. नव्या नियमांतर्गत कंपन्यांना असे फोन तयार करावे लागतील, जे जास्त काळ चालतील आणि ते रिपेअर करणंही सोपं असेल. सर्वात मोठा बदल बॅटरीसंदर्भात असण्याची शक्यता आहे. हे नवे नियम नेमके काय आहेत आणि ग्राहकांसाठी कसे फायद्याचे ठरतील हे जाणून घ्या.
गेल्या काही वर्षांपासून कंपन्यांनी मोबाईलमध्ये बदलू शकणारी बॅटरी देणं बंद केलं आहे. म्हणजे एखाद्याची इच्छा असेल तरी ते बॅटरी बदलू शकत नव्हते. 2027 ला नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांना असे मोबाईल तयार करावे लागतील ज्याची बॅटरी सहजपणे बदलता येईल. याशिवाय फोनमध्ये अशी बॅटरी द्यावी लागेल जी जास्त काळ चालेल आणि जास्त चार्ज सायकलला हाताळू शकेल. यामुळे फोनचा आकार मोठा होऊ शकतो.
कंपन्यांवर अशीही जबाबदारी असेल की, कोणत्याही मॉडेलच्या लाँचिंगनंतर 10 वर्षांपर्यंत त्यांनी त्या मॉडेलचे सुटे भाग (spare parts) उपलब्ध करून द्यावेत. तसंच, दुरुस्तीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून मनमानी रक्कम आकारण्याची त्यांना परवानगी नसेल. शिवाय, फोन दुरुस्तीचा खर्च परवडण्याजोगा ठेवणेही कंपन्यांना बंधनकारक असेल.
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनेक तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की या नियमामुळे कंपन्यांच्या मनमानीला चाप बसेल. सध्या कंपन्या जास्त काळ चालू शकणार नाहीत असे फोन डिझाइन करत आहेत आणि युजरला इच्छा नसतानाही काही वर्षांनी फोन बदलावा लागत आहे.
या निर्णयामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचराही कमी होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. दरवर्षी फोन आणि त्याच्याशी संबंधित इतर गोष्टींमुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण होतो, जो पर्यावरणाला धोका निर्माण करतो.
हे नवे नियम युरोपीय संघात लागू होतील. या नियमांचा भारतातील ग्राहकांवर थेट कोणताही परिणाम होणार नाही. पण एके ठिकाणी असे नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्यांवर दबाव वाढेल आणि इतर ग्राहकही अशाच फोनची मागणी करु लागतील.