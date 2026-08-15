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लॉन्च झालेला Moto G Max फक्त 27,999 रुपयात! एकदा चार्ज केल्यावर 63 तास नो टेन्शन, जाणून घ्या फिचर्स

मोटोरोलाने भारतात मोटो जी मॅक्स नावाचा एक नवीन स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. हा जी सीरीजमधील नवीनतम स्मार्टफोन आहे. या बजेट फ्रेडली मोबाईलबद्दल जाणून घ्या सविस्तर माहिती.

Written ByShubhangi Mere
Published: Aug 15, 2026, 10:06 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 10:06 PM IST
लॉन्च झालेला Moto G Max फक्त 27,999 रुपयात! एकदा चार्ज केल्यावर 63 तास नो टेन्शन, जाणून घ्या फिचर्स
Image Credit: मोटो जी मॅक्सची वैशिष्ट्ये (फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया)

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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