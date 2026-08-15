/लॉन्च झालेला Moto G Max फक्त 27,999 रुपयात! एकदा चार्ज केल्यावर 63 तास नो टेन्शन, जाणून घ्या फिचर्स

Moto G Max : जर तुम्हाला नवीन मोबाईल घ्यायचा असेल तर तुमच्यासाठी बजेटमध्ये एक मोबाईलबद्दल या लेखामध्ये सांगणार आहोत. मोटोरोलाने भारतात मोटो जी मॅक्स नावाचा एक नवीन स्मार्टफोन लॉन्च केला आहे. हा जी सीरीजमधील नवीनतम स्मार्टफोन आहे. यामध्ये 7000mAh क्षमतेची बॅटरी असून, तो स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 4 4nm प्रोसेसरवर चालतो. यात 50-मेगापिक्सलचा मुख्य कॅमेरा आहे. यात 120Hz डिस्प्ले, स्नॅपड्रॅगन 6एस जेन 4 प्रोसेसर आणि ५०MP कॅमेरा देखील आहे. कंपनीचा दावा आहे की, एकदा चार्ज केल्यावर हा फोन ६३ तासांपर्यंत चालू शकतो. याची किंमत 27,999 आहे. चला जाणून घेऊया मोटो जी मॅक्समध्ये काय खास आहे.
या मोटोरोला हँडसेटसोबत एक लाँच ऑफर देखील येत आहे, ज्यामध्ये निवडक बँक कार्डांवर 1,000 चा इन्स्टंट कॅशबॅक आणि एक्सचेंजवर अतिरिक्त 1,000 ची सूट समाविष्ट आहे. या मोटोरोला हँडसेटसोबत एक लाँच ऑफर देखील येत आहे, ज्यामध्ये निवडक बँक कार्डांवर 1,000 चा इन्स्टंट कॅशबॅक आणि एक्सचेंजवर अतिरिक्त 1,000 ची सूट समाविष्ट आहे. हा फोन पॅन्टोन अलास्कन ब्लू, पॅन्टोन मालागा आणि पॅन्टोन स्टारगेझर या रंगांमध्ये उपलब्ध असेल. याची विक्री 20 ऑगस्ट रोजी दुपारी 12 वाजता सुरू होईल आणि हा फोन फ्लिपकार्टवर खरेदीसाठी उपलब्ध असेल.
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मोटो जी मॅक्समध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असलेली 6.7-इंचाची FHD+ LCD स्क्रीन आहे. याची कमाल ब्राइटनेस 1050 nits आहे. स्क्रीनच्या संरक्षणासाठी कॉर्निंग गोरिला ग्लास 7i देण्यात आला आहे. मोटो जी मॅक्समध्ये स्नॅपड्रॅगन 6s जेन 4 4nm मोबाइल प्रोसेसर आणि ॲड्रेनो GPU आहे. यात 6GB LPDDR5X रॅम आणि 128GB UFS 3.1 इंटर्नल स्टोरेज आहे. हा हँडसेट ड्युअल सिमला सपोर्ट करतो. या फोनमध्ये साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेन्सर आणि फेस अनलॉकची सुविधा देखील आहे.
सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, मोटो जी मॅक्स अँड्रॉइड 16 वर आधारित हॅलो यूआय (Hello UI) वर चालतो. कंपनीने या फोनसाठी दोन अँड्रॉइड ओएस अपग्रेड आणि तीन वर्षांच्या सुरक्षा अपडेट्सचे आश्वासन दिले आहे. याचा अर्थ, या फोनला दीर्घकाळ सॉफ्टवेअर सपोर्ट मिळण्याची अपेक्षा आहे. मोटो जी मॅक्समध्ये मोठी बॅटरी, 120Hz डिस्प्ले, 50MP कॅमेरा, 5G कनेक्टिव्हिटी आणि अँड्रॉइड 16 सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. जर तुम्हाला असा एक अष्टपैलू फोन हवा असेल, तर हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.