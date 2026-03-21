Tata Car Price Hike 2026 : 1 एप्रिलपासून महागणार टाटाच्या सर्व कार; कारण काय?

टाटा मोटर्सने आपल्या वाहनांच्या दरात वाढ जाहीर केली आहे. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, नवीन दर 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होतील. ही वाढ सरासरी 0.5% असेल, मात्र मॉडेल आणि व्हेरिएंटनुसार यात थोडाफार फरक असू शकतो. कंपनीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की, वाहन निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आणि सुट्या भागांच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे नाइलाजाने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. परिणामी, उत्पादन खर्चही वाढला आहे, आणि हा खर्च भरून काढण्यासाठी दरवाढ करणे आवश्यक झाले आहे.
निश्चितच, या दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होईल. नवीन कार खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांना आता पूर्वीपेक्षा थोडे जास्त पैसे खर्च करावे लागतील. तथापि, कंपनीचे म्हणणे आहे की त्यांना गुणवत्तेशी तडजोड करायची नाही, म्हणजेच ग्राहकांना पूर्वीप्रमाणेच सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वाहने मिळत राहतील. हे देखील लक्षात घेण्यासारखे आहे की टाटा मोटर्सने यापूर्वी आपल्या व्यावसायिक वाहनांच्या दरात सुमारे 1.5% वाढ जाहीर केली होती. यावरून हे स्पष्ट होते की कंपनी सर्व विभागांमधील वाढता खर्च भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे.
कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या काही महिन्यांपासून कच्च्या मालाचा खर्च आणि वितरण खर्च यांसारख्या वाढत्या खर्चामुळे ही दरवाढ करण्यात आली आहे. या वाढत्या खर्चामुळे कंपनीचा नफा कमी होत होता, त्यामुळे ही दरवाढ माफक ठेवण्यात आली आहे, जेणेकरून खरेदीदारांवर जास्त भार पडणार नाही आणि खर्चही भागवला जाईल.
त्यामुळे, जर तुम्ही पेट्रोल किंवा डिझेल गाडी घेण्याचा विचार करत असाल, तर ती १ एप्रिलपूर्वी खरेदी करणे उत्तम राहील. विशेषतः हॅरियर किंवा सिएरासारख्या मॉडेल्ससाठी. अगदी ०.५% दरवाढीमुळेही एक्स-शोरूम किमतीमध्ये हजारो रुपयांचा फरक पडू शकतो.
हे केवळ टाटा मोटर्सपुरते मर्यादित नाही; संपूर्ण वाहन उद्योग सध्या वाढत्या खर्चाच्या दबावाखाली आहे. महागड्या धातू आणि कच्च्या मालाच्या किमती सातत्याने वाढत आहेत, ज्याचा परिणाम सर्व कंपन्यांवर होत आहे. जर्मन लक्झरी कार उत्पादक ऑडीने देखील भारतात आपल्या कारच्या किमती सुमारे 2% ने वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मारुती सुझुकी देखील दरांमध्ये बदल करण्याचा विचार करत आहे. जवळपास सर्वच कार कंपन्या भविष्यात आपल्या किमती वाढवू शकतात, ज्यामुळे ग्राहकांसाठी नवीन कार खरेदी करणे अधिक महाग होईल.
जर तुम्ही नवीन कार घेण्याचा विचार करत असाल, तर 1 एप्रिल 2026 पूर्वी खरेदी करणे फायदेशीर ठरू शकते. दरवाढीनंतर, तुम्हाला तीच कार जास्त किमतीत मिळेल. दुसरीकडे, जर तुमची लवकरच खरेदी करण्याची योजना नसेल, तर तुम्हाला तुमचे बजेट थोडे वाढवावे लागेल. तसेच, वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून मिळणाऱ्या ऑफर्स आणि सवलतींवर लक्ष ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.