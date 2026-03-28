Nokia layoffs: भारतात पुन्हा मोठा लेऑफ, 20 टक्के कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार!

Nokia LayOff: नोकियाची ही मोठी कपात टेक क्षेत्रातील मंदी आणि खर्च कमी करण्याच्या दबावाचे उदाहरण आहे. याचा परिणाम कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यावर आणि कंपनीच्या भारतातील कामगिरीवरही होणार आहे.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 28, 2026, 05:56 PM IST
नोकीया कर्मचारी कपात

Nokia LayOff: एकेकाळी जगातील सर्वात मोठी मोबाइल कंपनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नोकियाने आता मोठा निर्णय घेतला आहे. कंपनी जगभरातील तब्बल 14 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्याच्या तयारीत आहे. या कपातीमुळे कंपनीच्या एकूण कर्मचारी संख्येत 20 टक्क्यांची घट होणार आहे. सध्या नोकियात 74 हजारहून अधिक कर्मचारी काम करत आहेत. ही मोठी रचनात्मक बदलाची प्रक्रिया 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे संपूर्ण टेक उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

Add Zee News as a Preferred Source

भारतीय कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का 

नोकिया भारतात मोबाइल नेटवर्क, क्लाउड आणि इतर सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करते. भारत हा नोकियासाठी महत्त्वाचा बाजार आहे. येथे कंपनीचे 17 हजारहून अधिक कर्मचारी काम करतात. जागतिक कपातीचा परिणाम थेट भारतीय कर्मचाऱ्यांवरही होणार असल्याचे वृत्त आहे. अनेक भारतीय कर्मचारी बेरोजगार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या वृत्तामुळे कंपनीच्या भारतातील कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता पसरलीय. 

विक्रीत 15 टक्क्यांची घसरण

नोकियाची भारतातील विक्री गेल्या काही महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात घसरली आहे. 2025 च्या चौथ्या तिमाहीत कंपनीची निव्वळ विक्री 15 टक्क्यांनी कमी होऊन फक्त 4290 कोटी रुपयांवर आली. गेल्यावर्षी याच काळात ही विक्री 5 हजार कोटी रुपयांच्या जवळपास होती. या घसरणीमुळे कंपनीला खर्च कमी करण्यासाठी कर्मचारी कपात करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. याशिवाय 2023 मध्ये कंपनीने क्लाउड आणि नेटवर्क सर्व्हिसेसचे मोबाइल नेटवर्कमध्ये विलीनीकरण केले होते. त्यामुळे काही पदे एकमेकांत जुळली आणि आता ती काढून टाकली जाणार आहेत.

भारतातील नेतृत्वात मोठे बदल

कंपनीने भारतातील आपल्या नेतृत्वातही मोठे बदल केले आहेत. 1 एप्रिल 2026 पासून समर मित्तल यांची ‘इंडिया कंट्री बिझनेस लीडर’ आणि विभा मेहरा यांची ‘इंडिया कंट्री मॅनेजर’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. यापूर्वीचे इंडिया हेड तरुण छाबडा यांनी पद सोडले. नव्या रचनेनुसार समर मित्तल यांच्याकडे संपूर्ण ग्राहक विभागाची जबाबदारी देण्यात आली असून, त्यांना अधिक अधिकार दिले आहेत. हे बदलही रचनात्मक सुधारणेचा भाग मानले जात आहेत.

गेल्या 8 वर्षांत 30 हजार कर्मचारी कपात

नोकियाने गेल्या 8 वर्षांत सातत्याने कर्मचारी संख्येत घट केली आहे. 2018 मध्ये कंपनीत 1 लाख 3 हजार कर्मचारी होते, ते आता 74 हजार 100 वर आले आहेत. युरोपातील ग्रीस, इटली, जर्मनी आणि फ्रान्समध्येही 1 हजार 400 नोकऱ्यांवर टांगती तलवार आहे. नोकियाची स्पर्धक कंपनी एरिकसननेही गेल्यावर्षी 5 हजार कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरुन काढले होते.

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

Nokia layoffs 2026Nokia job cuts IndiaNokia restructuring planNokia 14000 employees layofftech layoffs 2026

