फक्त 9 दिवस संधी; ओला मुहूर्त उत्सवात तुमच्या बजेटमधली स्कूटर न्या घरी!

Ola Electric Muhurat Mahotsav: सध्या देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरु आहेत. आता नवरात्रीच्या आनंद सर्वजण घेत असून दसरा, दिवाळीदेखील काही दिवसांवर आलीय. याच काळात अनेक कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खास ऑफर्स आणतात. भारतातील आघाडीची इलेक्ट्रिक वाहन निर्माती ओला इलेक्ट्रिकने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 'ओला सेलिब्रेट्स इंडिया' कॅम्पेनची घोषणा केलीय. याअंतर्गत तुम्हाला तुमच्या बजेटमध्ये इलेक्ट्रीक स्कूटर घरी नेता येणार आहे.
'ओला सेलिब्रेट्स इंडिया' अंतर्गत 'मुहूर्त उत्सव' ही 9 दिवसांची विशेष विक्री 23 सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून यात स्कूटर आणि बाईकवर अभूतपूर्व सवलत मिळतेय. या कॅम्पेनद्वारे कंपनीला प्रत्येक घरात आधुनिक ईव्ही पोहोचवायची आहे. ओला इलेक्ट्रिकने सणांच्या आनंदात होत ग्राहकांसाठी हे कॅम्पेन राबवलंय. 'यात केवळ परवडणाऱ्या किंमतींचा प्रश्न नाही तर भारताच्या सांस्कृतिक वारशासोबत प्रगती आणि सोयीचा संगम साधण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया ओलाच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय.
जागतिक स्तरावरील ईव्ही प्रत्येक कुटुंबापर्यंत नेण्यासाठी हा उपक्रम असून ही ऑफर मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे पहिल्या येणाऱ्याला प्राधान्य मिळणा असून दररोज मुहूर्त वेळा सोशल मीडियावर जाहीर होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
मुहूर्त उत्सवात ओला एस1 एक्स (2 किलोवॅट तास बॅटरी) आणि रोडस्टर एक्स (2.5 किलोवॅट मोटर) ही मॉडेल्स फक्त 49 हजार 999 मध्ये मिळतील. प्रीमियम ओला एस१ प्रो+ (5.2 किलोवॅट तास) आणि रोडस्टर एक्स+ (9.1 किलोवॅट क्षमता) ही 99 हजार 999 च्या किंमतीत उपलब्ध असतील. या प्रीमियम मॉडेल्समध्ये ओलाची 4680 भारत सेल बॅटरी बसवल्याने मोठ्या अंतरासाठी तुम्हाला ही फायदेशीर ठरते.
ओलाकडे एस१ श्रेणीत जनरेशन 3 प्रो+ (5.2 किलोवॅट तास: 1 लाख 69 हजार 999) आणि प्रो (4 किलोवॅट तास 1 लाख 37 हजार 999) सारखे पर्याय आहेत. रोडस्टर श्रेणीत एक्स+ (4.5 किलोवॅट तास: 1 लाख 27 हजार 499) आणि एक्स (2.5 किलोवॅट तास: 99 हजार 999) उपलब्ध आहेत. हे मॉडेल्स शहरी प्रवासासाठी फायदेशीर असून, पर्यावरणस्नेहीदेखील आहेत.
'संकल्प' कॅम्पेन अंतर्गत 4680 भारत सेल-सज्ज एस1 प्रो+ आणि रोडस्टर एक्स+ ची विक्री नवरात्रीपासून सुरू झालीय. तसेच, एस१ प्रो स्पोर्ट ही स्पोर्ट्स स्कूटर 1 लाख 49 हजार 999 ला मिळेल. जी जानेवारी 2026 मध्ये लॉन्च होईल. या ऑफरमुळे मार्केटमध्ये दबदबा होईल, असा विश्वास ओलाला आहे.
