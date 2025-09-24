English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
फक्त 9 दिवस संधी; ओला मुहूर्त उत्सवात तुमच्या बजेटमधली स्कूटर न्या घरी!

Ola Electric Muhurat Mahotsav: ओला इलेक्ट्रिकने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 'ओला सेलिब्रेट्स इंडिया' कॅम्पेनची घोषणा केलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 24, 2025, 11:35 AM IST
ओला

Ola Electric Muhurat Mahotsav: सध्या देशभरात सणासुदीचे दिवस सुरु आहेत. आता नवरात्रीच्या आनंद सर्वजण घेत असून दसरा, दिवाळीदेखील काही दिवसांवर आलीय. याच काळात अनेक कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी खास ऑफर्स आणतात. भारतातील आघाडीची इलेक्ट्रिक वाहन निर्माती ओला इलेक्ट्रिकने ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी 'ओला सेलिब्रेट्स इंडिया' कॅम्पेनची घोषणा केलीय. याअंतर्गत तुम्हाला तुमच्या बजेटमध्ये इलेक्ट्रीक स्कूटर घरी नेता येणार आहे. 

घरोघरी ईव्ही 

'ओला सेलिब्रेट्स इंडिया' अंतर्गत 'मुहूर्त उत्सव' ही 9 दिवसांची विशेष विक्री 23 सप्टेंबरपासून सुरू झाली असून यात स्कूटर आणि बाईकवर अभूतपूर्व सवलत मिळतेय. या कॅम्पेनद्वारे कंपनीला प्रत्येक घरात आधुनिक ईव्ही पोहोचवायची आहे. ओला इलेक्ट्रिकने सणांच्या आनंदात होत ग्राहकांसाठी हे कॅम्पेन राबवलंय. 'यात केवळ परवडणाऱ्या किंमतींचा प्रश्न नाही तर भारताच्या सांस्कृतिक वारशासोबत प्रगती आणि सोयीचा संगम साधण्याचा प्रयत्न असल्याची प्रतिक्रिया ओलाच्या प्रवक्त्यांनी दिलीय.

जागतिक स्तरावरील ईव्ही प्रत्येक कुटुंबापर्यंत नेण्यासाठी हा उपक्रम असून ही ऑफर मर्यादित प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे पहिल्या येणाऱ्याला प्राधान्य मिळणा असून दररोज मुहूर्त वेळा सोशल मीडियावर जाहीर होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

बजेटफ्रेण्डली मॉडेल्स 

मुहूर्त उत्सवात ओला एस1 एक्स (2 किलोवॅट तास बॅटरी) आणि रोडस्टर एक्स (2.5 किलोवॅट मोटर) ही मॉडेल्स फक्त 49 हजार 999 मध्ये मिळतील. प्रीमियम ओला एस१ प्रो+ (5.2 किलोवॅट तास) आणि रोडस्टर एक्स+ (9.1 किलोवॅट क्षमता) ही 99 हजार 999 च्या किंमतीत उपलब्ध असतील. या प्रीमियम मॉडेल्समध्ये ओलाची 4680 भारत सेल बॅटरी बसवल्याने मोठ्या अंतरासाठी तुम्हाला ही फायदेशीर ठरते. 

ओलाच्या इतर ईव्ही कॅटगरी 

ओलाकडे एस१ श्रेणीत जनरेशन 3 प्रो+ (5.2 किलोवॅट तास: 1 लाख 69 हजार 999) आणि प्रो (4 किलोवॅट तास 1 लाख 37 हजार 999) सारखे पर्याय आहेत. रोडस्टर श्रेणीत एक्स+ (4.5 किलोवॅट तास: 1 लाख 27 हजार 499) आणि एक्स (2.5 किलोवॅट तास: 99 हजार 999) उपलब्ध आहेत. हे मॉडेल्स शहरी प्रवासासाठी फायदेशीर असून, पर्यावरणस्नेहीदेखील आहेत.

नवीन लाँच कधी?

'संकल्प' कॅम्पेन अंतर्गत 4680 भारत सेल-सज्ज एस1 प्रो+ आणि रोडस्टर एक्स+ ची विक्री नवरात्रीपासून सुरू झालीय. तसेच, एस१ प्रो स्पोर्ट ही स्पोर्ट्स स्कूटर 1 लाख 49 हजार 999 ला मिळेल. जी जानेवारी 2026 मध्ये लॉन्च होईल. या ऑफरमुळे मार्केटमध्ये दबदबा होईल, असा विश्वास ओलाला आहे. 

FAQ

प्रश्न: ओला इलेक्ट्रिकच्या 'मुहूर्त उत्सव' ऑफरमध्ये कोणती वाहने आणि त्यांच्या किमती काय आहेत?

उत्तर: 'मुहूर्त उत्सव' अंतर्गत ओला एस१ एक्स (२ किलोवॅट तास बॅटरी) आणि रोडस्टर एक्स (२.५ किलोवॅट मोटर) ₹४९,९९९ मध्ये उपलब्ध आहेत. ओला एस१ प्रो+ (५.२ किलोवॅट तास) आणि रोडस्टर एक्स+ (९.१ किलोवॅट क्षमता) ₹९९,९९९ मध्ये मिळतील. ही ऑफर २३ सप्टेंबर २०२५ पासून फक्त ९ दिवसांसाठी वैध आहे.

प्रश्न: 'मुहूर्त उत्सव' मध्ये कोणत्या मॉडेल्सवर विशेष वैशिष्ट्ये मिळतात?

उत्तर: ओला एस१ प्रो+ आणि रोडस्टर एक्स+ मॉडेल्समध्ये ४६८० भारत सेल बॅटरी पॅक आहे, जे उत्कृष्ट कामगिरी आणि दीर्घ पल्ल्याची खात्री देते. ही वाहने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि पर्यावरणस्नेही डिझाइनसह येतात, ज्यामुळे शहरी प्रवास अधिक सोयीस्कर होतो.

प्रश्न: या ऑफर अंतर्गत खरेदी केलेल्या वाहनांची डिलिव्हरी कधी सुरू होईल?

उत्तर: 'मुहूर्त उत्सव' मध्ये खरेदी केलेल्या ओला एस१ प्रो+ (५.२ किलोवॅट तास) आणि रोडस्टर एक्स+ (९.१ किलोवॅट तास) ची डिलिव्हरी नवरात्रीपासून सुरू होईल. तसेच, नव्याने लॉन्च झालेल्या एस१ प्रो स्पोर्ट स्कूटरची डिलिव्हरी जानेवारी २०२६ पासून सुरू होईल.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

