UIDAI म्हणजेच mAadhaar ॲप हा लवकरच बंद होणार आहे, मग आता लोकांना नवा ॲप कोणता असणार आहे. mAadhaar ॲप बंद झाल्यानंतर नागरिकांना नवा आधार ॲप वापरण्यासाठी सांगण्यात आले आहे. आधार अॅपमध्ये लॉग इन करणे अनिवार्य असणार आहे, त्यामुळे तुम्हाला येथे लॅागिनच्या सर्व स्टेप यात देण्यात आल्या आहेत. नवीन आधार ॲपची काही खास वैशिष्ट्ये आहेत, ते नागरिकांना कसे वापरता येतील. नवीन ॲपमध्ये नागरिकांना कसे लॅागिन करता येईल यासंदर्भात सविस्तर माहिती तुम्हाला या लेखामध्ये देण्यात आली आहे.
नवीन आधार ॲपचे वैशिष्ट्य सांगायचे झाले तर नागरिकांना वापरण्यासाठी हा ॲप सोयिचा होणार आहे. त्याचबरोबर या ॲपमध्ये नागरिकांना नाव, पत्ता आणि मोबाईल नंबर अपडेट करण्यापासून ते QR आधारित पडताळणी आणि फेस व्हेरिफिकेशन देखील करता येणार आहे. एवढेच नाही तर नवीन ॲप पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित असल्याचे म्हटले जात आहे. या ॲपद्वारे आधार सेवांचा लाभ घ्यायचा असेल, तर नवीन आधार ॲपमधील नोंदणी आणि लॉगिनची पद्धत आताच जाणून घेणे तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
स्टेप 1 : नवीन आधार ॲपमध्ये नोंदणी करण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअर किंवा ज्यांचा ॲपल मोबाईल असल्यास ॲपल ॲप स्टोअरमध्ये UIDAI च्या अधिकृत वेबसाइटवरून अधिकृत "आधार" ॲप डाउनलोड करा. त्यानंतर तुम्हाला भाषा निवडण्यासाठी पर्याय येईल, यामध्ये तुम्हाला तुमच्या आवडीची भाषा निवडायची आहे आणि 'Continue' वर टॅप करा..
स्टेप 2 : पुढे तुम्हाला 12 अंकी आधार नंबर टाकायचा आहे, यासाठी तुम्हाला तुमच्या आधार कार्डला मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडलेला असणे आवश्यक आहे. त्यानंतर तुमच्या आधार नंबरशी जोडलेला मोबाईल क्रमांकावर एक ओटीपी पाठवला जाईल, तो तेथे व्हेरिफाय करा तर काही नागरिकांना फेस ऑथेंटिकेशन करण्याची देखील आवश्यकता असू शकते. यासाठी तुम्हाला तुमचा कॅमेरा दाखवावा लागेल आणि स्क्रीनवरील काही सूचना दिल्या जातील त्याचे पालन करावे लागणार आहे.
स्पेप 3 - पुढे या प्रक्रियेमध्ये MPIN नंबर सेट करावा लागणार आहे, हा तुमचा लॉगिन पासकोड असणार आहे. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर, तुमचे आधार प्रोफाइल ॲपमध्ये जोडले जाईल. आता तुम्ही डिजिटल आधार, QR शेअरिंग आणि इतर सेवा वापरू शकता.
पहिली स्टेप - अॅपमध्ये नोंदणी केल्यानंतर तुम्ही जेव्हा अॅप उघडाल तेव्हा सर्वात आधी MPIN नंबर टाका. तर तुम्ही पासवर्ड विसरला असाल तर मग Forgot MPIN चा पर्याय आहे. काही प्रकरणांमध्ये, तुमच्याकडे फेस लॉगिन किंवा OTP लॉगिनचा पर्याय देखील असू शकतो. नवीन अॅपमध्ये लॅागिन करण्यासाठी फेस ऑथेंटिकेशन, ओटीपी आणि एमपिन ऑप्शन आहेत.