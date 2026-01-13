English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • टेक
  • ब्लिंकीटमागोमाग झोमॅटो, स्विगीसुद्धा बंद करणार ही लोकप्रिय सेवा; नेमकं कारण काय?

ब्लिंकीटमागोमाग झोमॅटो, स्विगीसुद्धा बंद करणार 'ही' लोकप्रिय सेवा; नेमकं कारण काय?

10 Minutes App Based Delivery News: ऑनलाईन पद्धतीनं सामान मागवण्याचा पर्याय तुम्हीही निवडताय? जाणून घ्या का होतोय हा महत्त्वाचा बदल? केंद्राच्या निर्णयानंतर ही सुविधा होणार बंद...   

सायली पाटील | Updated: Jan 13, 2026, 03:31 PM IST
ब्लिंकीटमागोमाग झोमॅटो, स्विगीसुद्धा बंद करणार 'ही' लोकप्रिय सेवा; नेमकं कारण काय?
online shopping Blinkit drops 10 minute delivery branding after govt orders Zepto Swiggy Zomato to follow soon

10 Minutes App Based Delivery News: मागील काही वर्षांमध्ये जिथं ऑनलाईन अॅपचा वापर फक्त लहानमोठ्या गोष्टी किंवा खाण्याचे पदार्थ मागवण्यासाठीच केला जात होता, तिथंच आता या आणि अशा अनेक अॅपच्या माध्यमातून सणावारासाठी लागणाऱ्या सजावट सामग्री, रोषणाईपासून ते अगदी शालेय अभ्यासासाठी लागणारी पट्टी- पेन्सिलसुद्धा दहाव्या मिनिटाला थेट घरपोच मिळत आहे. ब्लिंकीट, झेप्टो, इन्स्टामार्ट, झोमॅटो या आणि अशा कित्येत अॅपच्या माध्यमातून ही सुविधा मिळत असून ग्राहकही त्याचा उपभोग घेताना दिसत आहेत. (Blinkit, Zepto,  Swiggy, Zomato) मात्र आता याच अॅपकडून दिली जाणारी एक लोकप्रिय सुविधा बंद केली जाणार आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

का बंद होतेय लोकप्रिय सेवा?

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी सदर प्रकरणी लक्ष घातल्यानंतर क्विक कॉमर्स कंपनी अशी ओळख असणाऱ्या ब्लिंकीटकडून सर्व स्तरावरून 10 मिनिटांत सामानाची डिलीव्हरी केला जाण्याचा दावा खोडून काढला आहे. हा निर्णय डिलीव्हरी कामगारांची सुरक्षितता आणि उत्तम कार्यपद्धतीला केंद्रस्थानी ठेवत घेण्यात आला आहे. 

मांडविया यांच्या माहितीनुसार ब्लिंकीट, झेप्टो, स्विगी आणि झोमॅटोच्या अधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय झाला. ज्यामध्ये मांडविया यांनी सक्तीच्या डिलीव्हरी वेळमर्यादेला हटवलं जाण्याच्या सूचना केल्या ज्यामुळं डिलीव्हरी पार्टनर म्हणून काम करणाऱ्यांच्या जीवाला घाईघाईतील प्रवासामुळं धोका राहणार नसून त्यांना सुरक्षितरित्या काम करता येईल. सदर बैठकीमध्ये सर्व कंपन्यांनी केंद्राला आपण ब्रँडच्या जाहिराती, सोशल मीडिया आणि इतर माध्यनांतून डिलीव्हरीच्या वेळेसंदर्भातील सर्व दावे हटवू अशी हमी दिली. ब्लिंकीटकडून तातडीनं याबाबतचा निर्णय लागू केला तर, उर्वरित कंपन्या येत्या काळात हा नियम लागू करण्याची तयारीसुद्धा दाखवत आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : RAC, वेटिंग काहीच नाही! फक्त कन्फर्म तिकीट असणाऱ्यांनाच 'वंदे भारत'नं प्रवास करता येणार, नवा प्रवास नियम पाहाच

 

का घेण्यात आला हा निर्णय़?

मागील काही काळापासून डिलीव्हरी पार्टनर अर्थात गिग वर्कर्स युनियनकडून मोठ्या प्रमाणात विरोधी निदर्शनं आणि संप पुकारण्यात आला होता. जिथं 10 ते 20 मिनिटांच्या आत डिलीव्हरीची वेळ सांगणं असुरक्षित असून, त्यामुळं डिलीव्हरी पार्टनरना वेगानं दुचाकी चालवावी लागते. ज्यामुळं अपघाताचा धोका वाढतो या मुद्द्याकडे केंद्राचं लक्ष वेधलं होतं. सरकारनं या मुद्द्यांचा गांभीर्यानं विचार करत कंपन्यांशी चर्चा करत वरील निर्णय घेतला. ज्यामुळं डिलीव्हरी पार्टनरना मोठा दिलासा मिळाली आहे. क्लिक कॉमर्स इंडस्ट्रीत घेण्यात आलेला हा एक महत्त्वाचा निर्णय असून, आता यामध्ये ग्राहकांसमवेत कर्मचाऱ्यांनाही केंद्रस्थानी ठेवलं जात असल्याची बाब स्पष्ट होत आहे. या नियमामुळं अर्थातच काही वस्तूंच्या डिलीव्हरीची वेळ वाढणार असली तरीही त्याची सकारात्मक बाजू म्हणजे कर्मचाऱ्यांचा जीव यामुळं धोक्यात येणार नाही. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Online Shopping10 minute-delivery10 min delivery instamartBlinkitZomato

इतर बातम्या

RAC, वेटिंग काहीच नाही! फक्त कन्फर्म तिकीट असणाऱ्यांनाच...

भारत