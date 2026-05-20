/Mobile Tips : अर्ध्या दिवसातच संपतो मोबाइल डेटा? फोनच्या ‘या’ सेटिंग्ज बदलल्या तर डेटाची होईल बचत

Mobile Tips : दिवसभरामध्ये अनेकदा आपला मर्यादित मिळणारा डेटा हा आपण वापरत असतो पण अनेकदा हा डेटा आपण वापरत नसलो तरी तो संपतो. आता हा डेटा सेव्ह करण्यासाठी तुम्हाला काही टिप्स देणार आहोत, यासंदर्भात सविस्तर जाणून घ्या.
Mobile Tips : आपण अनेकदा आपला मोबाईल डेटा वापरत असताना काही वेळानंतर बंद करायचा विसरतो त्यानंतर मग अनेकदा आपला डेटा सुरु असल्यामुळे दिवसभरामध्ये मिळणारा डेटा आपला संपतो. त्यामुळे अनेकदा आपल्याला डेटा संपल्यानंतर अतिरिक्त डेटा रिचार्ज करण्याची वेळ येते. असे आपल्यासोबत अनेकदा होते, किंवा हायस्पीड असल्यामुळे देखील तुम्हाला दिवसभरामध्ये मिळत असलेला डेटा आपल्याला मिळत नाही. जर तुमचाही रिचार्ज सातत्याने संपत असेल तर मग आता तुमच्यासाठी आम्ही एक सोल्युशन आणले आहे. त्यामुळे आता तुम्हाला काळजी करण्याची गरज नाही.
अनेकदा आपले गुगलचे अनेक अपडेट्स सुरुच असतात, त्यामुळे आपला डेटा किंवा वाय-फाय मिळाल्यानंतर मोबाईलमधील ॲप्स ऑटोमॅटीक अपडेट व्हायला सुरुवात होते. हे बंद करण्यासाठी काही स्टेप्स तुम्हाला फोलो कराव्या लागणार आहेत. हे ॲप्स तुम्हाला अपडेट करण्याची झंझट राहणार नाही, त्याचबरोबर तुमचा रोजचा वाया जात असलेला डेटा देखील साठून राहिल. डेटा सेव्ह ठेवण्यासाठी प्ले-स्टोअरच्या सेटिंग्जमध्ये तुम्हाला जावे लागेल, यामध्ये तुम्हाला नेटवर्क प्रेफरन्सेसवर तुम्हाला तेथे ऑन/ऑफ बटन असेल ते करावे लागणार आहे.
दिवसभरामध्ये आपल्याला वेगवेगळे आपले जवळचे किंवा आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर अनेक फोटो, व्हिडिओ किंवा मीम्स दिवसभरामध्ये अनेकजण शेअर करतात. जर तुमच्या फोनमध्ये मीडिया ऑटो-डाउनलोड हा फिचर सुरु असेल तर तुमचा डेटा हा जास्त वेळ टिकून राहणार नाही. हा फिचर जर तुमचा सुरु असेल तर तुमचे येणार व्हॉट्सॲपवरील फोटो आणि व्हिडिओ आपोआप डाउनलोड होतील, त्यामुळे हा ऑप्शन बंद करुन ठेवावा.
आपण वापरत असलेल्या मोबाईलमध्ये डेटा सेव्हर पर्याय हा असतो, हा ऑफ्शन आपल्या मोबाईलमध्ये इंटरनेटचा अनावश्यकपणे खर्च होण्यापासून वाचवण्यास मदत होते. मोबाईलमध्ये जर हा ऑप्शन चालू ठेवला तर बॅकग्राऊंडमध्ये चालणाऱ्या अॅप्सचा डेटा ऑटोमॅटीक चालू राहणे बंद होते.
अँड्रॉइड फोन किंवा आयफोन आपण चालवतो, यावेळी आपण अनेकदा एकाचवेळी अनेक अॅप्स वापरतो, त्यामुळे एकावेळी अनेक अॅप्समध्ये डेटा आपला जात असतो. हे बंद करण्यासाठी डिव्हाइसच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन आपल्याला आवश्यक नसतील त्या अॅप्सचे 'बॅकग्राउंड डेटा ऍक्सेस' बंद केल्यास तुमचा डेटा सेव्ह होऊ शकतो.