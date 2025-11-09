Internet शिवायही होणार UPI ट्रांजेक्शन, कुठेच येणार नाही अडथळा; फक्त फॉलो करा ही प्रोसेस

UPI Without Internet: तुमच्याकडे कधी पैसे संपले आहेत आणि ऑनलाइन पेमेंटसाठी तुमचे इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध नाही असे आढळले आहे का? जर असेल तर त्यावर एक उपाय आहे. बऱ्याचदा, आपण रोख रक्कम बाळगायला विसरतो आणि जेव्हा आपल्याला पेमेंट करावे लागते तेव्हा इंटरनेटचा वेग कमी होतो किंवा काम करणे थांबवते. या परिस्थितीत, ऑनलाइन पेमेंट करण्याचा एक नवीन मार्ग उदयास आला आहे. आता, तुम्ही इंटरनेटशिवाय देखील ऑनलाइन पेमेंट करू शकता. फक्त काही सोप्या चरणांचे अनुसरण करा आणि तुमचे पेमेंट पूर्ण होईल. आजच्या लेखात इंटरनेटशिवाय ऑनलाइन पेमेंट कसे करायचे ते जाणून घेऊया.
तुम्ही आता इंटरनेटशिवाय देखील USSD सेवेचा वापर करून ऑफलाइन पेमेंट करू शकता. तथापि, सर्वात महत्वाची आवश्यकता म्हणजे तुमचा फोन नंबर तुम्ही वापरत असलेल्या बँक खात्याशी लिंक केलेला असणे आवश्यक आहे. नोंदणीकृत नंबरशिवाय, तुम्ही हे वैशिष्ट्य वापरू शकत नाही. जर तुमचा मोबाइल नंबर तुमच्या बँक खात्याशी लिंक केलेला असेल, तर तुम्हाला तुमच्या बँकेच्या अॅप किंवा वेबसाइटवर फक्त UPI पिन सेट करावा लागेल. एकदा हे सेटअप पूर्ण झाले की, तुम्ही सहजपणे ऑफलाइन व्यवहार करू शकता. जर तुम्ही आधीच ऑनलाइन पेमेंट वापरत असाल, तर तुमचा UPI पिन सेट केला जाईल; तो पुन्हा सेट करण्याची आवश्यकता नाही.
हे करण्यासाठी, प्रथम तुमच्या फोनच्या कॉल डायलरवर जा आणि *99# वर कॉल करा.
तुमच्या फोन स्क्रीनवर एक मेनू उघडेल, ज्यामध्ये पैसे पाठवा, बॅलन्स तपासा आणि पैसे मागवा असे पर्याय दिसतील.
पेमेंटसाठी तुम्हाला वापरायचे असलेले बँक खाते निवडा.
पुढे, ज्या व्यक्तीला तुम्ही पैसे पाठवू इच्छिता त्याचा मोबाइल नंबर, UPI आयडी किंवा बँक खाते क्रमांक आणि IFSC कोड प्रविष्ट करा.
तुम्हाला पाठवायची असलेली रक्कम टाइप करा आणि शेवटी तुमचा UPI पिन प्रविष्ट करा.
हे केल्यानंतर, तुमचे पेमेंट काही सेकंदात प्रक्रिया केले जाईल, अगदी इंटरनेट कनेक्शन नसतानाही.
पण लक्षात ठेवा की तुम्ही या सेवेद्वारे फक्त ₹5,000 पर्यंतचे व्यवहार करू शकता. प्रत्येक व्यवहारासाठी तुम्हाला ₹0.50 शुल्क देखील आकारले जाईल.