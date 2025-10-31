पुणेकरांना वाटेल अभिमान, पहिली भारतीय महिला उतरणार फेरारी रेसमध्ये; कोण आहे डायना पंडोले?

Pune Girl Diana Pandole: पुणेकरांना अभिमान वाटेल अशी घटना समोर आलीय. पुण्याची डायना पंडोले पहिली भारतीय महिला म्हणून फेरारीमध्ये इतिहास घडवणार आहे. कोण आहे डायना पंडोले? काय आहे तिची प्रेरणादायी कहाणी? सविस्तर जाणून घेऊया.
पुण्यातील 32 वर्षीय रेसर डायना पंडोले आंतरराष्ट्रीय कार रेसिंगच्या विश्वात एक नवीन अध्याय लिहिताना दिसतेय. फेरारी कार चालवून मध्य पूर्वेकडील फेरारी क्लब चॅलेंजमध्ये (पॅसियोन फेरारी मिडल ईस्ट) भाग घेणारी ती पहिली भारतीय महिला आहे. ही स्पर्धा नोव्हेंबर 2025 ते एप्रिल 2026 पर्यंत असेल. ज्यात दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतार आणि सौदी अरबमधील फॉर्म्युला वन सर्किट्सवर रेस होणार आहे. डायना दोन मुलांची आई आहे. तिच्या यशाने भारतीय मोटरस्पोर्टला जागतिक ओळख मिळणार आहे.
डायना फेरारी 296 चॅलेंज कारने ट्रॅकवर उतरणार आहे. जी कंपनीच्या सर्वाधिक अॅडव्हान्स रेस मॉडेल्सपैकी एक आहे. या 670 हॉर्सपॉवरच्या मशीनला तीक्ष्ण हँडलिंग आणि 250 किमी/तासपेक्षा जास्त वेगासाठी ओळखले जाते. ही कार रोड-गोइंग 296 जीटीबीवर आधारित आहे. याचा पहिला राऊंड 8-9 नोव्हेंबर 2025 ला अबू धाबीच्या यास मरीना सर्किटवर होईल. यावेळी डायनाचा सामना थे जागतिक स्पर्धकांशी होणार आहे.
"हा केवळ माझा सन्मान नाही तर भारतीय मोटरस्पोर्टमधील महिलांसाठी अभिमानाचा क्षण असल्याचे या ऐतिहासिक क्षणाबाबत डायनाने सांगितले. यामुळे अधिक स्त्रिया रेसिंगच्या क्षेत्रात येऊन त्यांचे स्वप्न साकार करावे, असे मला वाटते. वर्षानुवर्षे भारताचे प्रतिनिधित्व करून फेरारीत रेस करण्याचे स्वप्न मागे पडत होते, असे तिने म्हटले. या संधीमुळे डायनाने लिंगभेदासह इतर अडथळे तोडून पुरुषप्रधान खेळाला नवे आयाम दिल्याचे पाहायला मिळकत आहे.
डायनाची रेसिंगची सुरुवात 2018 मध्ये जेके टायर वुमन इन मोटरस्पोर्ट प्रोग्रॅमने झाली. सुरुवातीपासूनच तिने अनेक रेसमध्ये सहभागी होऊन सर्वांचे लक्ष वेधले. ऑगस्ट 2024 मध्ये मद्रास इंटरनॅशनल सर्किटवर एमआरएफ इंडियन नॅशनल कार रेसिंग चॅम्पियनशिप - सॅलून कॅटेगरीत तिने विजेतेपद मिळवणारी पहिली भारतीय महिला ठरली. मुगेलो, मोन्झा आणि दुबई ऑटोड्रोमसारख्या आंतरराष्ट्रीय ट्रॅक्सवर तिने कठोर प्रशिक्षण घेतले. यानंतर आता ती जागतिक स्तरावर आपला खेळ दाखवण्यास सज्ज झाली आहे. वडिलांच्या प्रोत्साहन दिल्याने कार रेसिंगची आवड जागृत झाल्याचे डायना सांगते.
डायनाच्या या मोहिमेला अलाइन्ड ऑटोमेशन आणि फेरारी न्यू दिल्लीकडून प्रायोजकत्व मिळालंय. ज्यामुळे भारतीय प्रतिभेची जागतिक पटावर चमक वाढणार आहे. या स्पर्धेतून प्रोफेशनल्स आणि हाफ प्रोफेशनल्स रेसर्सना फेरारीच्या हाय परफर्मन्स कार्समध्ये स्पर्धा करण्याची संधी मिळते. ही स्पर्ध वेग, अचूकता आणि सहनशक्तीचा कस लावणारी असते. डायनाच्या सहभागाने भारतीय मोटरस्पोर्टला अधिक समावेशक आणि प्रेरणादायी भविष्य मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.
डायनाचा हा प्रवास केवळ वैयक्तिक यश नाही, तर स्त्रीशक्तीचा उदाहरण आहे. पुरुषप्रधान क्षेत्रात तिने आपल्या धैर्य आणि एकाग्रतेने यश मिळवलंय. ज्यामुळे तरुणींना रेसिंगकडे वळण्यास प्रोत्साहन मिळेल. यामुळे भारतीय मोटरस्पोर्टला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळेल आणि लिंगसमानतेचे नवे दरवाजे खुले होती, असा विश्वास व्यक्त केला जातोय.
डायना पंडोले या पुण्यातील ३२ वर्षीय रेसर आहेत. त्या पहिल्या भारतीय महिला म्हणून फेरारी २९६ चॅलेंज कार चालवून मध्य पूर्वेकडील फेरारी क्लब चॅलेंज स्पर्धेत (नोव्हेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६) भाग घेणार आहेत. ही स्पर्धा दुबई, अबू धाबी, बहरीन, कतार आणि सौदी अरबमधील फॉर्म्युला वन सर्किट्सवर होईल.
डायना यांची रेसिंगची सुरुवात २०१८ मध्ये जेके टायर वुमन इन मोटरस्पोर्ट प्रोग्रॅमने झाली. त्यांनी अनेक रेसांमध्ये पोडियम फिनिश मिळवले. २०२४ मध्ये मद्रास सर्किटवर एमआरएफ इंडियन नॅशनल कार रेसिंग चॅम्पियनशिपमध्ये सॅलून कॅटेगरीत विजेतेपद पटकावले, ज्यामुळे त्या पहिल्या भारतीय महिला विजेत्या ठरल्या.
डायना म्हणाल्या, "हा माझ्यासाठी आणि भारतीय मोटरस्पोर्टमधील महिलांसाठी अभिमानाचा क्षण आहे. मी इच्छिते की, यामुळे अधिक स्त्रिया रेसिंगच्या क्षेत्रात प्रेरित होऊन पुढे येतील." त्या दोन मुलांची आई असून, फेरारीत रेस करण्याचे वर्षानुवर्षांचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचे सांगितले.