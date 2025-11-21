English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Tamhini Accident: 6 पुणेकर जागीच दगावले! 22 लाखांच्या Thar चं सेफ्टी रेटींग किती? पाहून बसेल धक्का

Tamhini Ghat Accident Thar 2025 Safety Rating: भारतात सर्वात लोकप्रिय चारचाकी कारपैकी एक असलेल्या थारला Global NCAP आणि Bharat NCAP रेटींग किती आहे माहितीये का? ताम्हिणी घाटातील अपघातानंतर थारच्या सुरक्षा रेटींगची जोरदार चर्चा आहे. याबद्दलच जाणून घेऊयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Nov 21, 2025, 01:32 PM IST
Tamhini Accident: 6 पुणेकर जागीच दगावले! 22 लाखांच्या Thar चं सेफ्टी रेटींग किती? पाहून बसेल धक्का
पुण्यातून कोकणात जाताना थारचा अपघात

Tamhini Ghat Accident Thar 2025 Safety Rating: पुण्यातील सहा तरुणांनी ताम्हिणी घाटात झालेल्या भीषण अपघातात प्राण गमावला. 17 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीनंतर कोकणामध्ये पर्यटनासाठी निघालेल्या 18 ते 25 वयोगटातील तरुणांची काळ्या रंगाची थार गाडी 500 फूट खोल दरीत कोसळली. तब्बल दोन दिवसांनी म्हणजेच 19 नोव्हेंबर रोजी पोलीस आणि तपास यंत्रणांना ड्रोनच्या मदतीने दरीत कोसळलेल्या या कारचा शोध लगला. या कारमधील सहाही तरुणांचा जागीच मृत्यू झाल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र हा अपघात राज्यभरामध्ये चर्चे असतानाच थार कार किती सुरक्षित आहे असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. भारतातील आघाडीची वाहननिर्मिती कंपनी असलेल्या महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा कंपनीची निर्मिती असलेल्या थारला किती सुरक्षा रेटींग आहे याबद्दलही माहिती शोधली जात आहे. त्याबद्दल आपण जाणून घेऊयात...

Add Zee News as a Preferred Source

अपघातग्रस्त थार कोणाच्या मालकीची?

पुण्यातील उत्तम नगर येथून 17 नोव्हेंबर रोजी रात्री साडेबाराच्या सुमारास कोकणात ट्रीपला जाण्यासाठी महिंद्रा कंपनीच्या थार कारगाडीतून कोकणात निघालेल्या तरुण पर्यटकांची गाडीला ताम्हिणी घाटातील कोंडेथर गावाजवळील अतिअवघड वळणावर अपघात झाला. एम एच. 12 वाय ऐन 8004 ही थार 500 फूट खोल दरीत कोसळून अगदी चक्काचूर झाली. या कारचा सांगाडा वर काढण्यासाठीच तपास यंत्रणांना अनेक तास लागले. या कारची अवस्था पाहूनच कारमधील तरुणांपैकी कोणीही वाचण्याची शक्यता नाही हे लक्षात येत होतं. अपघातग्रस्त थार ही मृत्यू झालेल्या सहाजणांपैकी एक असलेल्या साहिल गोठेच्या मालकीची असल्याचे समजते. 24 वर्षीय साहीलने 20 दिवसांआधीच ही काळ्या रंगाची नवी थार विकत घेतली होती.

थारचं सुरक्षा रेटींग किती?

महिंद्रा थार 2025 (म्हणजे थार रॉक्स - 5 डोर व्हर्जनचं ) ग्लोबल एनसीएपी रेटिंग झालेलं नाही.  ग्लोबल एनसीएपीने थार रॉक्सची अजूनपर्यंत म्हणजेच नोव्हेंबर 2025 पर्यंत क्रॅश टेस्ट केलेली नाही. फक्त भारत एनसीएपी (Bharat NCAP) रेटींगमध्ये नव्या थारला पैकीच्या पैकी म्हणजेच 5 स्टार मिळाले आहेत. नोव्हेंबर 2024 मध्ये हे रेटींग देण्यात आलं आहे.

नक्की वाचा >> नवी थार, ताम्हिणी घाट, पुणे-कोकण ट्रीप अन्... 6 मित्रांसोबत रात्री दीडला घडलं काय? संपूर्ण घटनाक्रम

भारत एनसीएपी रेटींगनुसार अॅडल्ट ऑक्युपंट प्रोटेक्शनसाठी म्हणजेच वयस्कर लोकांच्या सुरक्षेचा विचार केला तर थार 2025 ला 32 पैकी 31.09 पॉइण्ट्स मिळालेत. म्हणजेच कारचं रेटींग 5 स्टार आहे. तर चाइल्ड ऑक्युपंट प्रोटेक्शन म्हणजेच लहान मुलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील रेटींगमध्ये थार 2025 ला 49 पैकी 45 पॉइण्ट्स मिळालेत. म्हणजेच लहान मुलांच्या सुरक्षेबाबतही थार 2025 ला 5 स्टार आहेत. थार 2025 ला मिळालेलं हे भारतातील आतापर्यंतच्या बॉडी-ऑन-फ्रेम एसयुव्हीमधलं सर्वोच्च रेटिंग आहे. या फाइव्ह डोअर कारचं बेस मॉडेल 12 लाखांपासून सुरु होऊन पुढे टॉप मॉडेल 22 लाखांना उपलब्ध आहे. 

थार थ्री-डोअर क्लासिक मॉडेलचं रेटींग किती?

थारच्याच क्लासिक थ्री-डोअर मॉडेलबद्दल बोलायचं झालं तर ही कारही सध्या बाजारपेठेत मोठ्या संख्येनं विकली जाते आणि तिलाही चांगली मागणी आहे. थारच्या या थ्री -डोअर कारचं ग्लोबल एनसीएपी रेटिंग अजूनही 4 स्टारच आहे. नोव्हेंबर 2020 च्या टेस्टनुसार हे रेटिंग देण्यात आलं असून त्यानंतर या कारवर नवीन टेस्ट झालेली नाही. 

थोडक्यात सांगायचं झालं तर 2025 थार रॉक्स व्हेरीएंटची अद्याप ग्लोबल एनसीएपी टेस्टच झालेली नाही. पण भारत एनसीएपीमध्ये या कारला 5 स्टार आहेत. विशेष म्हणजे 'भारत एनसीएपी'चे नियम 'ग्लोबल एनसीएपी'पेक्षा कठोर आहेत असं मानलं जातं.  

नक्की वाचा >> Tamhini Ghat Accident: 24 वर्षीय तरुण मोमोजमुळे लखपती झाल्यानंतर पुण्यात फ्लॅट घेतला अन् थार...

एवढं उत्तम रेटींग असूनही सहा जणांचा प्राण कसा गेला?

पुण्यात झालेल्या थारच्या अपघातामध्ये अनेक गोष्टी लक्षात घेणं महत्त्वाचं आहे. विशेष म्हणजे कारला संपूर्ण 5 रेटींग असलं तरी अपघाताच्या वेळी कारचा वेग किती होता? अपघात होताना कार किती वेगात धडकली? त्यानंतरचा इम्पॅक्ट काय होता? ताम्हिणी घाट प्रकरणात तर अपघातानंतर कार किती खालीपर्यंत फेकली गेली? यासारख्या बऱ्याच गोष्टींचा समावेश होतो. सुरक्षा रेटींग देताना नियंत्रित वातावरणामध्ये कृत्रिम अपघात घडवून आणला जातो आणि त्यानुसार रेटींग दिलं जातं. हे रेटींग केवळ कार प्रवासासाठी किती सुरक्षित आहे याचा अंदाज बांधण्यासाठी असतात. त्यामुळेच ताम्हिणी घाटात झालेल्या अपघातामधील इतर घटक लक्षात घेतले असता अपघातानंतर मोठा इम्पॅक्ट झाल्याने आणि कार थेट 500 फूट खोल दरीत कोसळल्याने आणि प्रचंड वेगामुळे रात्रीच्या वेळी कोणलाही कारच्या बाहेर पडण्याचा वेळ न मिळाल्याने सहाही जणांचा कारमध्येच मृत्यू झाल्याचा अंदाज बांधला जात आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Tamhini GhatThar accidentmarathi newsthar 2025 safety ratingthar Global NCAP rating

इतर बातम्या