Re-NEET 2026: देशभरात होणाऱ्या री नीट 2026 परीक्षेपूर्वी केंद्र सरकारने 22 जूनपर्यंत टेलिग्राम अॅपवर तात्पुरती बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी चर्चा सुरू झालीय. दरम्यान व्हॉट्सअॅप किंवा सिग्नल सारखी इतर मेसेजिंग अॅप्स असताना सरकारने टेलिग्राम वरच कारवाई का केली? असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण झालाय.
राष्ट्रीय परीक्षा संस्था म्हणजेच एनटीए आणि सायबर तपास यंत्रणांच्या तपासात काही महत्वाचे इनपुट्स हातील लागले. त्यानुसार काही फसवणूक करणारी टोळकी टेलिग्राम चॅनेल आणि ग्रुप्सचा वापर करून नीट प्रश्नपत्रिका लीक झाल्याच्या खोट्या अफवा पसरवत होती. विद्यार्थ्यांना बनावट प्रश्नपत्रिका विकून लाखो रुपयांची फसवणूक केली जात होती.
तज्ज्ञांच्या मते टेलिग्राममध्ये काही अशी वैशिष्ट्ये आहेत ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात माहिती वेगाने पसरवणे सोपे होते.टेलिग्राम चॅनेलमध्ये लाखो सदस्य जोडता येतात.एकाच संदेशाचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार करता येतो. मेसेज एडीट करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.सार्वजनिक चॅनेल शोधणे आणि त्यात सहभागी होणे सोपे असते. काही जणांनी आधी नॉर्मल मेसेज पोस्ट करून नंतर तो एडीट करून “पेपर लीक” झाल्याचा दावा केल्याचे आढळले. त्यामुळे सरकारने टेलिग्राम चे मेसेज एडीटींग फीचरही तात्पुरते बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तपास यंत्रणेने यासंदर्भात माहिती दिली.
ही कायमस्वरूपी बंदी नसून केवळ परीक्षेच्या काळात गैरप्रकार रोखण्यासाठी घेतलेला तात्पुरता निर्णय आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. 21 जून रोजी होणाऱ्या री नीट परीक्षेची पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
टेलिग्राम वापरणारे विद्यार्थी, शिक्षक आणि कोचिंग ग्रुप्सना काही दिवस अडचणी येऊ शकतात. मात्र एनटीएने विद्यार्थ्यांना अफवा किंवा पेपर लीकच्या दाव्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. अधिकृत माहिती फक्त एनटीए आणि सरकारी माध्यमांवरूनच घ्यावी, असे सांगण्यात आले आहे.
काही तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या मते, गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याऐवजी संपूर्ण प्लॅटफॉर्म बंद करणे हा कठोर उपाय आहे. काहींनी असा युक्तिवाद केला की जर माहिती इतर अॅप्सवरही पसरू शकते, तर केवळ टेलिग्राम बंद करून समस्या पूर्णपणे सुटणार नाही.
री नीट 2026 परीक्षा निष्पक्ष आणि पारदर्शक पद्धतीने पार पडावी यासाठी सरकारने टेलिग्राम वर तात्पुरती बंदी घातली आहे. तपास यंत्रणांच्या मते, टेलिग्राम च्या काही विशिष्ट सुविधांचा वापर करून फसवणूक आणि पेपर लीकच्या अफवा पसरवल्या जात होत्या. त्यामुळे व्हॉट्सअॅप किंवा सिग्नल ऐवजी टेलिग्राम वर लक्ष्यित कारवाई करण्यात आली. ही बंदी 22 जूनपर्यंत लागू राहणार असून त्यानंतर परिस्थितीचा आढावा घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल.