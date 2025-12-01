English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
7000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच होणार Realme P4x 5G, किंमतीविषयी महत्वाची माहिती लीक

Realme P4x 5G : Realme P4x 5G हा स्मार्ट फोन लवकरच भारतात लाँच होणार आहे. मात्र त्यापूर्वीच त्याची किंमत, फीचर्स इत्यादींविषयी महत्वाची माहिती समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Dec 1, 2025, 09:29 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Realme P4x 5G : भारतात Realme P4x 5G हा स्मार्ट फोन लवकरच लाँच होणार आहे. 4 डिसेंबर रोजी हा फोन लाँच होणार त्यापूर्वीच या स्मार्ट फोनची किंमत लीक झाली आहे. केवळ किंमतच नाही तर रॅम आणि स्टोरेजशी निगडित माहिती सुद्धा लीक झाली आहे. या फोनसाठी फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या अधिकृत साइट Realme.com वर एक वेगळी मायक्रोसाइट तयार करण्यात आली आहे. लाँचिंगपूर्वी, लाँचिंगनंतर, हा फोन कंपनीच्या साइटशिवाय फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती देण्यात आलीये. जर तुम्हीही या Realme फोनची वाट पाहत असाल तर कंपनी हा हँडसेट किती किंमतीत लाँच करू शकते याविषयीची माहिती समोर आलीये. 

Realme P4x 5G ची भारतातील किंमत: 

टिपस्टर अभिषेक यादव यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करताना सांगितले की, 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट Realme P4x 5G  फोनची किंमत 15999 रुपयांना असेल. 8 जीबी/128 जीबी व्हेरिएंट 17499  रुपयांना आणि 8 जीबी/256 जीबी असलेला टॉप व्हेरिएंट 19499  रुपयांना लाँच केला जाऊ शकतो. या फोनसोबतच, Realme Watch 5 देखील ग्राहकांसाठी लाँच केला जाईल, सध्या घड्याळाच्या किंमतीशी संबंधित माहिती समोर आलेली नाही.

Realme P4x 5G ची वैशिष्ट्य : 

Realme P4x 5G मध्ये एआय-आधारित 50 मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा सेन्सर असेल. स्पीड आणि मल्टीटास्किंगसाठी, हा रियलमी स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 Ultra 5G प्रोसेसर, 18 जीबी पर्यंत डायनॅमिक रॅमसह असेल. या स्मार्ट फोनला 45 W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7000 mAh ची पॉवरफुल बॅटरी देखील आहे. हा फोन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आणि 1000 निट्स पीक ब्राइटनेससह देखील लॉन्च होईल.

Realme P4x 5G च्या संभावित फीचर्सबाबत बोलायचं झाल्यास 6.72 इंचाचा फुल एचडी+ रिझोल्यूशन डिस्प्ले उपलब्ध असेल आणि हा फोन 2 मेगापिक्सेलच्या सेकंडरी रियर कॅमेरा सेन्सरसह लाँच केला जाऊ शकतो. सेल्फीसाठी, या फोनमध्ये 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा सेन्सर असेल.

FAQ : 

1. Realme P4x 5G स्मार्ट फोन कधी लाँच होणार आहे?
Realme P4x 5G स्मार्ट फोन 4 डिसेंबर रोजी लाँच होणार आहे.

2. Realme P4x 5G स्मार्ट फोनची किंमत किती असेल?
6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंटची किंमत 15999 रुपये, 8 जीबी/128 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 17499 रुपये आणि 8 जीबी/256 जीबी व्हेरिएंटची किंमत 19499 रुपये असेल.

3. Realme P4x 5G स्मार्ट फोनमध्ये कोणता प्रोसेसर असेल?
Realme P4x 5G स्मार्ट फोनमध्ये ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 Ultra 5G प्रोसेसर असेल.

