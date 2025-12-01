7000mAh बॅटरीसह भारतात लाँच होणार Realme P4x 5G, किंमतीविषयी महत्वाची माहिती लीक

Realme P4x 5G : भारतात Realme P4x 5G हा स्मार्ट फोन लवकरच लाँच होणार आहे. 4 डिसेंबर रोजी हा फोन लाँच होणार त्यापूर्वीच या स्मार्ट फोनची किंमत लीक झाली आहे. केवळ किंमतच नाही तर रॅम आणि स्टोरेजशी निगडित माहिती सुद्धा लीक झाली आहे. या फोनसाठी फ्लिपकार्ट आणि कंपनीच्या अधिकृत साइट Realme.com वर एक वेगळी मायक्रोसाइट तयार करण्यात आली आहे. लाँचिंगपूर्वी, लाँचिंगनंतर, हा फोन कंपनीच्या साइटशिवाय फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध करून दिला जाईल अशी माहिती देण्यात आलीये. जर तुम्हीही या Realme फोनची वाट पाहत असाल तर कंपनी हा हँडसेट किती किंमतीत लाँच करू शकते याविषयीची माहिती समोर आलीये.
टिपस्टर अभिषेक यादव यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करताना सांगितले की, 6 जीबी रॅम आणि 128 जीबी स्टोरेज व्हेरिएंट Realme P4x 5G फोनची किंमत 15999 रुपयांना असेल. 8 जीबी/128 जीबी व्हेरिएंट 17499 रुपयांना आणि 8 जीबी/256 जीबी असलेला टॉप व्हेरिएंट 19499 रुपयांना लाँच केला जाऊ शकतो. या फोनसोबतच, Realme Watch 5 देखील ग्राहकांसाठी लाँच केला जाईल, सध्या घड्याळाच्या किंमतीशी संबंधित माहिती समोर आलेली नाही.
Realme P4x 5G मध्ये एआय-आधारित 50 मेगापिक्सेल रियर कॅमेरा सेन्सर असेल. स्पीड आणि मल्टीटास्किंगसाठी, हा रियलमी स्मार्टफोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डायमेन्सिटी 7400 Ultra 5G प्रोसेसर, 18 जीबी पर्यंत डायनॅमिक रॅमसह असेल. या स्मार्ट फोनला 45 W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्टसह 7000 mAh ची पॉवरफुल बॅटरी देखील आहे. हा फोन 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आणि 1000 निट्स पीक ब्राइटनेससह देखील लॉन्च होईल.
Realme P4x 5G च्या संभावित फीचर्सबाबत बोलायचं झाल्यास 6.72 इंचाचा फुल एचडी+ रिझोल्यूशन डिस्प्ले उपलब्ध असेल आणि हा फोन 2 मेगापिक्सेलच्या सेकंडरी रियर कॅमेरा सेन्सरसह लाँच केला जाऊ शकतो. सेल्फीसाठी, या फोनमध्ये 8 मेगापिक्सलचा फ्रंट कॅमेरा सेन्सर असेल.
