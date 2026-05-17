/Recharge Plans : मोबाईल रिचार्जवर महागाईचा फटका! लवकरच प्लॅन 15% महाग होण्याची शक्यता

Recharge Plans : इराण इस्त्राइल अमेरिका यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या तणावाच्या वातावरणामुळे आशियातील अनेक देशांना त्यांचा मोठा फटका बसत आहे. भारतामध्ये देखील त्यांचा काही प्रमाणात फटका बसत आहे, आता पेट्रोल डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे त्याचा परिणाम आता मोबाईल रिचार्जवर देखील पडणार आहे. पेट्रोल डिझेलच्या किमती 3 रुपयांनी वाढल्यानंतर आता मोबाईल रिचार्ज प्लान देखील वाढू शकतात असे सांगण्यात आले आहे. हे वाढणारचं याचा कोणताही अधिकृत अहवाल नाही याचे कारण म्हणजेच दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत, हे लक्षात येणे स्वाभाविक आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा मोबाइल दरांवर कसा परिणाम होऊ शकतो हे तुम्हाला या लेखामध्ये समजावण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे.
टेलिकॉम टॉकने दिलेल्या माहितीनुसार असे सांगण्यात आले आहे की जर टॅावर चालवायचा असल्यास ऑपरेटिंग खर्चाच्या सुमारे 40 टक्के वीज आणि इंधनाचा उपयोग होतो. त्यामुळे मग असे होऊ शकते की टेलिकॅाम कंपन्यांना टॅावर चालवण्यासाठी खर्चामध्ये वाढ होणार आहे. याचे कारण असेही आहे की जे डिझेल टॅावरमध्ये वापरले जाते ते महाग झाले आहे. टेलिकॉम कंपन्यांमध्ये दरवर्षी शेकोडो कोटी रुपयांचे डिझेल वापरले जाते, त्यामुळे कंपन्यांचा खर्च देखील वाढणार. आजकाय प्रत्येक मोबाईलमध्ये 5G नेटवर्क वापरले जाते त्यामुळे मग त्यासाठी वीज आणि डिझेलचा वापर जास्त होतो.
त्यामुळे मग ज्या कंपन्या 5G नेटवर्कचा वापर करतात त्या टेलिकॉम कंपन्यांना त्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जास्त खर्च करावा लागत असेल. टेलिकॅाम टॅाकने साधर केलेल्या अहवालामध्ये असेही सांगण्यात आले आहे की, पुढील महिना म्हणजेच जुन महिन्यात मोबाईल रिचार्जच्या किंमती या 15 टक्क्यांनी टक्क्यांनी वाढू शकतात असे सांगितले आहे.