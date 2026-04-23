Reliance Jio Family Plan : 449 मध्ये 'मौजा ही मौजा'! 28 दिवस नो टेन्शन, अनलिमिटेड कॉल्स - ओटीटी अन् बरेच काही...

Reliance Jio Family Plan : मोबाईल रिचार्ज, ओटीटी रिचार्ज अन् टेलिव्हिजनचा रिचार्ज... बाप रे बाप! तुम्हाला सुद्धा सारखे कुटुंबातील वेगवेगळ्या सदस्यांचे रिचार्ज प्रत्येक महिन्याला करावे लागतात का? कधी रिचार्जसाठी आईचा फोन तर कधी लहान भाऊ रिचार्जसाठी फोन करत असतो. त्यात आता सोशल मिडियाच्या वापरामुळे जेन्झींना या थोडावेळही सोशल मिडियाशिवाय शांत बसता येत नाही. जिओ वापरकर्त्यांसाठी आता आनंदाची बातमी समोर आली आहे. जर तुम्ही जिओचे सीम वापरत असाल तर तुमच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे. रिलायन्स जिओ आता या त्रासावर एक उत्तम उपाय घेऊन आले आहे.
जिओने फॅमिली पोस्टपेड प्लॅन्स सादर केले आहेत, जे संपूर्ण कुटुंबासाठी एकाच बिलामध्ये अनेक फायदे देतात. ते तुमच्या कुटुंबासाठी त्याचबरोबर तुमच्यासाठी देखी फायदेशीर ठरु शकते. आता तुम्हाला प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगवेगळे प्लॅन्स निवडण्याची गरज नाही; त्याऐवजी, एकाच रिचार्जमध्ये चार सिम कार्ड वापरता येतील असा प्लान तुमच्यासाठी जिओने काढला आहे. यामध्ये केवळ डेटा आणि कॉलिंगच नाही, तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि मनोरंजन यांसारख्या आधुनिक गरजांही तुम्हाला यामध्ये मिळणार आहेत.
जिओने त्याच्या वेबसाइवर नव्या प्लान्सबद्दल सांगितले आहे. यावेळी त्यांनी वापरकर्त्यांच्या गरजेनुसार बजेटमध्ये प्लॅान लॅान्च केले आहेत. फॅमिली प्लॅन्सबद्दल सांगायचे झाले तर 449 रुपयांपासून जिओचे फॅमिली प्लॅन्स सुरु होत आहेत. तर त्याचा एक प्रीमियम पर्याय देखील जिओने उपलब्ध केला आहे. जर तुम्हाला फक्त एका व्यक्तीसाठी प्लॅन्स हवा असेल तर 349,649 आणि 1549 चे देखील यामध्ये पर्याय आहेत. या प्लॅन्समध्ये तुम्हाला सर्वात मोठा फायदा होणार आहे. यामध्ये तुम्हाला फक्त इंटरनेट आणि कॉल्स मिळणार नाहीत तर यामध्ये अनेक फायद्यांचा समावेश आहे, याबद्दल तुम्हाला सविस्तर सांगायचे झाले तर विस्तृत क्लाउड स्टोरेज आणि ओटीटी सबस्क्रिप्शन्सचाही समावेश आहे, ज्यामुळे तुमची जीवनशैली अधिक सोपी होते.
जिओच्या सर्वात स्वस्त फॅमिली प्लॅनबद्दल सांगायचे झाले तर 449 मध्ये तुम्हाला कमी खर्चात आपल्या संपूर्ण कुटुंबाला कनेक्ट करू इच्छिणाऱ्यांसाठी हा पर्याय सर्वोत्तम पर्याय आहे. या प्लॅनमध्ये तुम्हाला 75 जीबी डेटा त्याचबरोबर जो संपूर्ण कुटुंब शेअर करू शकते. एवढेट नव्हे तर या प्लॅनचे वैशिष्ट्य म्हणजे तुम्ही तीन अतिरिक्त फॅमिली सिम कार्ड जोडू शकता. यासाठी प्रति सिम फक्त 150 रुपये द्यावे लागणार आहेत. त्याचबरोबर प्रत्येक ॲड-ऑन सिमसोबत 5 जीबी डाटा देखील जास्त मिळणार आहे. यामध्ये तुम्हाला अनलिमिटेड व्हॉईस कॉलिंग आणि दररोज 100 SMS तसेच 50 जीबी स्टोरेजसह मोफत जिओ टीव्ही आणि जिओ क्लाउड मिळणार आहे.