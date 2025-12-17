AI चा फुगा फुटला? नोकऱ्या जाण्याची चिंता मिटली? 2026 मध्ये संपूर्ण जग नव्या युगात परतणार, धक्कादायक भविष्यवाणी

Future of AI: भारतासह संपूर्ण जगावर एआयचा प्रभाव पडत आहे. केवळ अल्गोरिदम बदलले नाहीत तर उद्योग कामकाज देखील "एआय-मय" झाले आहेत. यामुळे प्रभावित झालेल्यांना आता नेमकं काय करावं हे समजत नाही आहे. काहींना त्याच्या वापराचा फायदा होत असताना, कंटेंट, संगीत, कोडिंग, व्हिडिओ, इमेजिंग आणि विश्लेषण यासारख्या विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्या धोक्यात येत असल्याचे दिसत आहे. एका विश्लेषणात आता आढळून आलं आहे की, जग एआयला फार कंटाळलें आहे आणि नवीन वर्ष 2026 मध्ये नोव्हेंबर 2022 च्या युगात परतण्यास उत्सुक आहे. सीएनएनच्या वरिष्ठ लेखिका अॅलिसन मोरो यांनी 2025 च्या अखेरीस एआयच्या प्रभावाच्या विश्लेषणात भाकीत केलं आहे की 2026 हे एआय-विरोधी मार्केटिंगचे वर्ष असू शकते.
त्यांनी म्हटलं आहे की, मोबाईल फोन कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे तयार केलेल्या निरुपयोगी सामग्रीने भरलेले आहेत. एआयने आपल्या समवयस्कांच्या सोशल मीडिया फीड आणि बातम्या आउटलेटमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यांनी खराब, खोटे, सामान्य आणि कमी दर्जाच्या डिजिटल सामग्रीचे वर्णन "स्लॉप" असं केलं आहे. यामध्ये मजकूर, प्रतिमा आणि ऑडिओ समाविष्ट आहेत. ते सर्वकाही व्यापत आहे. मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरीच्या संपादकांनी "स्लॉप" हा २०२५ चा वर्षाचा शब्द म्हणून निवडला. चिखल आणि घाणीप्रमाणे, "स्लॉप" मध्ये एक ओलावा आहे जो तुम्हाला स्पर्श करायचा नाही. मोरो पुढे म्हणतात, "वर्षाच्या शेवटी, मी एक भाकित करू इच्छिते. 2026 हे 100 टक्के ह्युमन मार्केटिंगचे वर्ष असेल." त्यांनी अनेक केस स्टडीज यावेली शेअर केल्या.
AI स्लोप अनेकदा हानिकारक माहिती प्रदर्शित करताना दिसते आणि लोक ती खरी मानतात. तथापि, इंटरनेटचा वापर जास्त करणाऱ्या आणि स्वतःला खरं-खोटं ओळखण्यात तज्ज्ञ किंवा किमान पारंगत मानणाऱ्या लोकांमध्ये यामुळे विश्वासाचे संकट निर्माण होत आहे. तथापि, सामान्य चिन्हे, अनैसर्गिक प्रकाशयोजना, विचित्र पोझ असलेले हात आणि विसंगत पार्श्वभूमी प्रतिमा या सर्व गोष्टी मोठ्या प्रमाणात लपवल्या जात आहेत.
आता, टिकटॉकमधून सहज स्क्रोल करणे ही एक परीक्षा असल्यासारखे वाटते. तुम्हाला बनावट आढळले का? की तुम्ही बेफिकीरपणे ट्रॅम्पोलिनवर उड्या मारणाऱ्या सशांच्या व्हिडिओवर क्लिक केले? जर असेल तर तुम्ही एकटे नाही आहात. जगभरातील अनेक लोक या युक्तीला बळी पडले आहेत. प्रथम व्हिडिओ पहा.
व्हिडिओ पुन्हा पहा, आणि नंतर तुम्हाला कळेल की तो बनावट आहे. एआय टूल्सच्या मदतीने तयार केलेला, तुम्हाला निःसंशयपणे विश्वासघात किंवा फसवणूक झाल्याचे वाटेल. फसवणूक होणे ही एक भयानक भावना आहे आणि त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत.
Never knew how much I needed to see bunnies jumping on a trampoline pic.twitter.com/1zn7uaPSHD
— greg (@greg16676935420) July 28, 2025
गेल्या महिन्यात, रेडिओ आणि पॉडकास्टिंग क्षेत्रातील दिग्गज iHeartMedia ने "गॅरंटीड ह्युमन" टॅगलाइन लाँच केली. कंपनीने युजर्सना आश्वासन दिलं की, ते एआय-निर्मित व्यक्तिमत्त्वांचा वापर करणार नाही किंवा एआय-निर्मित संगीत वाजवणार नाही. सॅन अँटोनियो, टेक्सास-आधारित ऑडिओ कंपनीच्या स्वतःच्या संशोधनात असे आढळून आले की त्यांचे 90 टक्के श्रोते त्यांचे मीडिया मानवांनी तयार केलेले हवेत, ज्यामध्ये एआय टूल्स स्वतः वापरणारे देखील समाविष्ट आहेत.
iHeartMedia चे सीईओ बॉब पिटमन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "मार्केटर म्हणून, हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की आपण अमेरिका आणि जगभरातील कठीण आणि नाजूक काळात आहोत. ग्राहक फक्त सोयीसाठी शोधत नाहीत; तर ते त्यातून अर्थ शोधत असतात".
या महिन्याच्या सुरुवातीला, स्वतंत्र कॅनेडियन न्यूज साइट द टायच्या (The Tyee) संपादकांनी एआयचा त्याग केला. त्यांनी नो-एआय धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला, आणि घोषणा केली की ते एआयच्या मदतीने लिहिलेले किंवा तयार केलेले कोणतेही कंटेंट (पत्रकारिता) प्रकाशित करणार नाहीत. जरी हे एक लहान न्यूजरूम असले तरी, काही प्रमुख वृत्तपत्रांनीही हीच भूमिका घेण्याचं ठरवलं आहे.
अनेक प्रसिद्ध वृत्तपत्रांनी एआय स्वीकारण्यास तत्परता दाखवली आहे आणि आता ते परिणामांना तोंड देत आहेत. यामध्ये वॉशिंग्टन पोस्टचा समावेश आहे, ज्याने अलीकडेच एक अत्यंत टीकात्मक आणि त्रुटीयुक्त पॉडकास्ट बॉट प्रसिद्ध केला आहे.
हॉलिवूडमध्ये एआय हा एक मोठा धोका मानला जातो. काही निर्माते प्रेक्षकांना हे समजावून सांगत आहेत. "ब्रेकिंग बॅड" चे निर्माते विन्स गिलिगन यांच्या हिट Apple TV मालिका "प्लुरिबस" च्या क्रेडिटमध्ये "हा शो मानवांनी तयार केला आहे", असं सांगण्यात आलं आहे. काहीजण एआय-निर्मित अभिनेत्री "टिली नॉरवुड" विरोधात बोलत आहेत. जेव्हा प्रतिक्रिया तीव्र झाली, तेव्हा त्याच्या निर्मात्यांनी वचन दिले की टिली हा केवळ एक डिजिटल प्रयोग आहे आणि मानवी कलाकारांची जागा घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला जात नाही.
गेल्या महिन्यात उघड झालेल्या एका अहवालात Pinterest वर एआयचा अवलंब केल्याने त्याचे सर्वात समर्पित वापरकर्ते वेगळे होत आहेत. "फ्रेंड" नावाच्या वेअरेबल एआय रेकॉर्डिंग डिव्हाइसच्या सबवे जाहिराती संपूर्ण न्यू यॉर्क शहरात वारंवार लक्ष्य केल्या जात आहेत. प्रवासी लिहित आहेत, "एआय तुमचा मित्र नाही, तुमच्या शेजाऱ्याशी बोला."
हो, एका कलाकार इंटरनेटच्या घसरणीमुळे इतका व्यथित झाला की त्याने स्लोप इव्हॅडर ब्राउझर एक्सटेंशन तयार केले. हा वेब सर्च फिल्टर करतो आणि नोव्हेंबर 2022 पूर्वीच निकाल दाखवतो, म्हणजेच चॅटजीपीटीच्या रिलीजपूर्वीची सामग्री. स्पष्टपणे, जगभरातील काही लोक त्यानंतर ऑनलाइन पोस्ट होणाऱ्या कंटेंटवर अविश्वास दाखवत आहेत.
शेवटी, अॅलिसन मोरो लिहितात की एआयला सध्याचा विरोध कॉर्पोरेट अमेरिकेतील मोठ्या वर्गाच्या तुलनेत कमी आहे, ज्यांना खात्री आहे की ते संपूर्ण अर्थव्यवस्थेचे भविष्य आहे. एआय-विरोधी मार्केटिंग प्रयोगांमुळे काही खरे फायदे मिळतात का हे आपल्याला आता पहावे लागेल. तरीही, मला वाटतं की कार्यक्षमता, उत्पादकता आणि सर्जनशीलता वाढवण्यासाठी एआयची अमर्याद क्षमता जितकी जास्त असेल तितके लोक ते सापळा म्हणून पाहतील. एक फसवणूक, एक छळ, वास्तवापासून दूर. आतापर्यंत, चॅटबॉट्स आणि इमेज जनरेटरसह लोकांचे अनुभव देखील असेच मिसळले गेले आहेत. चुकीची माहिती जलद आणि वेगाने पसरत आहे आणि लोकांना सत्य आणि खोटे यात फरक करणे कठीण होत आहे. ग्राहक आणि सर्जनशील लोक कदाचित हार मानत असतील. मानवी हातांनी बनवलेली उत्पादने लवकरच किंवा नंतर अधिक लोकप्रिय होतील अशी आशा आहे.