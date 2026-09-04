/Royal Enfield ने लाँच केली दमदार Himalayan 440, जाणून घ्या किंमत आणि सर्व काही

रॉयल एनफिल्डने आपली नवीन बाईक 'हिमालयन 440' (Himalayan 440) लाँच केली आहे. ही बाईक सध्याच्या हिमालयन मॉडेलसोबतच विक्रीसाठी उपलब्ध असेल. मात्र, डिझाइनच्या बाबतीत ती सध्याच्या हिमालयनपेक्षा बरीच वेगळी आहे. नवीन हिमालयन लाँच झाल्यानंतर अनेक चाहत्यांना जुन्या 411 मॉडेलचे डिझाइन आठवत होते. ही नवीन बाईक विशेषतः अशाच रायडर्ससाठी आणली गेली आहे.
कंपनीने या बाईकसाठी 'रॉयल एनफिल्ड स्क्रॅम 440' (Scram 440) मधीलच इंजिन वापरले आहे. केवळ इंजिनच नाही, तर या बाईकचे डिझाइनही मोठ्या प्रमाणात 'स्क्रॅम 440' पासून प्रेरित असल्याचं दिसत आहे. तरीही, वेगळे रंग, व्हिल्स आणि सस्पेन्शन सेटअपमुळे ती 'स्क्रॅम'पेक्षा वेगळी ठरते. या मोटरसायकलची किंमत आणि इतर फिचर्स जाणून घ्या.
या बाईकद्वारे रॉयल एनफिल्ड 'हिमालयन 411 ' चे चाहते आणि 'हिमालयन 450' ला परवडणारा पर्याय शोधणारे रायडर्स, या दोघांनाही आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हिमालयन 440 मध्ये 24.4 HP ची पॉवर आणि 34 Nm चा टॉर्क निर्माण करणारे इंजिन देण्यात आले आहे. ही ॲडव्हेंचर बाईक 6-स्पीड ट्रान्समिशनसह येते.
या बाईकमध्ये 15 लिटरची इंधन टाकी (फ्युएल टँक) असून, 300 मिमीचा फ्रंट डिस्क ब्रेक आणि 240 मिमीचा रिअर डिस्क ब्रेक देण्यात आला आहे. यात ड्युअल-चॅनेल ABS हे स्टँडर्ड फीचर म्हणून मिळते आणि कंपनीने रिअर ABS बंद करण्याचा पर्यायही उपलब्ध करून दिला आहे.
रॉयल एनफिल्डने या बाईकमध्ये 'ट्विन-पॉड' लेआउट असलेले नवीन इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर दिले आहे. यात स्पीडोमीटर डाव्या बाजूला आहे, तर उजव्या पॉडमध्ये 'ट्रिपर' (Tripper) युनिट बसवण्यात आले आहे, जे गुगल मॅप्सवर आधारित नेव्हिगेशन सुविधा देते. याव्यतिरिक्त, या बाईकमध्ये एलईडी (LED) हेडलाइट देण्यात आली आहे.
कंपनीने 'Himalayan 440' ला 'Scram 440' पेक्षा वेगळ्या रंगांच्या पर्यायांमध्ये सादर केले आहे. ही बाईक मस्टँग ब्राउन (Mustang Brown), नेला व्हाईट (Nela White) आणि सेला ब्लॅक (Sela Black) या रंगांमध्ये उपलब्ध आहे. या बाईकची किंमत 2.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, चेन्नई) इतकी आहे. आजपासून याचे बुकिंग सुरू झाले आहे. ग्राहक कंपनीच्या अधिकृत वेबसाइटवरून किंवा शोरूममध्ये जाऊन बाईक बुक करू शकतात. लवकरच याची डिलिव्हरी सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.