'ते' बहुचर्चित वादग्रस्त App कोणत्याच कंपनीच्या मोबाईलमध्ये प्री-इंस्टॉल केले जाणार नाही; अखेर सरकारला मोठा निर्णय मागे घ्यावा लागला

Sanchar Saathi App: भारत सरकारच्या दूरसंचार विभागाने (DoT) सोमवारी स्मार्टफोन उत्पादकांना मार्च 2026 पासून विकल्या जाणाऱ्या नवीन मोबाईल फोनमध्ये संचार साथी अॅप प्री-इंस्टॉल करण्याचे निर्देश दिले होते. संचार साथी अॅपचा वापर "मोबाइल डिव्हाइसमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या IMEI ची सत्यता पडताळण्यासाठी" केला जाईल असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. हे बहुचर्चित वादग्रस्त App कोणत्याच कंपनीच्या मोबाईलमध्ये प्री-इंस्टॉल केले जाणार नाही; अखेर सरकारला मागे घ्यावा लागला आहे.
व्यापक विरोध आणि गोपनीयतेच्या चिंतेनंतर, केंद्र सरकारने बुधवारी मोबाइल फोन उत्पादकांना संचार साथी अॅप वापरण्यासाठी प्री-इंस्टॉलेशनची अट काढून टाकली आहे. सरकारने म्हटले आहे की हे अॅप सायबर सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे आहे आणि नागरिकांचे संरक्षण करते. वापरकर्ते ते कधीही अनइंस्टॉल करू शकतात.
तत्पूर्वी, लोकसभेत चर्चेदरम्यान, केंद्रीय ईशान्य प्रदेशाचे दळणवळण आणि विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी संसदेत माहिती दिली की सरकार जनतेच्या सूचना आणि अभिप्रायाच्या आधारे प्लॅटफॉर्मच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास तयार आहे.
ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी यावर भर दिला की संचार साथी अॅपद्वारे हेरगिरी करणे शक्य नाही आणि कधीही शक्य होणार नाही. नागरिकांच्या सूचना आणि अभिप्रायाच्या आधारे आम्ही नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास नेहमीच तयार आहोत. या अॅपच्या मदतीने नागरिकांना हरवलेले फोन ट्रॅक करण्यास आणि टेलिकॉम फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण करण्यास मदत करण्यासाठी होईल असे सरकारने सांगितले. याचा वापर महत्त्वाचे सायबरसुरक्षा साधन म्हणून केले असले तरी, गोपनीयतेचे उल्लंघन, संभाव्य पाळत ठेवणे आणि घटनात्मक वैधता या कारणांमुळे विरोधी पक्षांकडून या अनिवार्य आवश्यकताला तीव्र आक्षेप घेण्यात आले.
सरकारचा असा दावा आहे की संचार साथी अॅप सर्व नागरिकांना सायबर सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. ते पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्याचा एकमेव उद्देश नागरिकांना सायबर गुन्हेगारांपासून संरक्षण देणे आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) ने जारी केलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की हे अॅप "सार्वजनिक सहभाग" ला प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे नागरिकांना सायबर गुन्हेगार आणि त्यांच्या क्रियाकलापांची तक्रार करण्याची परवानगी मिळते आणि त्याचबरोबर स्वतःचे संरक्षण देखील होते. या अॅपमध्ये इतर कोणतीही कार्यक्षमता नाही आणि वापरकर्ते ते कधीही अनइंस्टॉल करू शकतात.