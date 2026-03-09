तुम्ही देखील चार्जर दिवसभर स्वीच सॉकेटमध्येच ठेवाता? ही एकच चुक पडेल महागात, कारण...

Charger And Socket: आजकाल अनेक लोक सोयीसाठी चार्जर प्लगमधून काढत नाहीत आणि गरज पडली की फक्त फोन जोडतात. वरकरणी ही छोटी सवय वाटते, पण तिचा संबंध वीज वापर, उपकरणांची सुरक्षितता आणि जबाबदार जीवनशैलीशीही जोडला जातो. जसं अवयवदानामुळे एखाद्याला नवं आयुष्य मिळू शकतं, तसंच छोट्या सवयी बदलून आपण ऊर्जा वाचवण्याचं सामाजिक योगदान देऊ शकतो. त्यामुळे चार्जर नेहमी प्लगमध्ये ठेवणं योग्य आहे का, याबद्दल थोडं समजून घेणं महत्त्वाचं ठरतं.
आजकालचे स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप चार्जर आधीपेक्षा अधिक सुरक्षित तंत्रज्ञानाने तयार केलेले असतात. एखादे उपकरण पूर्ण चार्ज झाल्यावर चार्जर आपोआप करंट कमी करतो किंवा चार्जिंग थांबवतो. याशिवाय आधुनिक बॅटरीमध्ये ओव्हरचार्जिंग टाळण्यासाठी विशेष सर्किट असतात.
म्हणून जर चार्जर सॉकेटमध्ये लावलेला असेल पण त्याला फोन जोडलेला नसेल, तरी सतत मोठ्या प्रमाणात वीज वाहत नाही. साधारण परिस्थितीत यामुळे फोनच्या बॅटरीला थेट नुकसान होण्याची शक्यता फार कमी असते. त्यामुळे अनेकांना ही सवय सुरक्षित वाटते.
चार्जरला डिव्हाइस जोडलेलं नसतानाही तो थोडीफार वीज वापरत राहतो. तांत्रिक भाषेत याला ‘स्टँडबाय पॉवर’ किंवा ‘वॅम्पायर एनर्जी’ म्हटलं जातं. ही वीज खूप कमी असते, साधारण काही वॅट्स इतकी.
पण घरात 4–5 चार्जर, टीव्ही किंवा इतर उपकरणे कायम स्टँडबाय मोडमध्ये असतील तर कालांतराने त्याचा परिणाम वीज बिलावर दिसू शकतो. म्हणून ऊर्जा बचतीच्या दृष्टीने वापर नसताना चार्जर काढून ठेवणे ही चांगली सवय मानली जाते. ऊर्जा वाचवणे म्हणजे समाजासाठी छोटं पण महत्त्वाचं योगदानच आहे.
दीर्घकाळ सॉकेटमध्ये राहिल्याने काही चार्जर हलके गरम होऊ शकतात. विशेषतः जुने किंवा कमी दर्जाचे चार्जर असल्यास ही समस्या जास्त जाणवते. सतत उष्णता निर्माण झाल्यास आतल्या इलेक्ट्रॉनिक भागांवर परिणाम होऊ शकतो.
यामुळे चार्जरची आयुष्य कमी होण्याची शक्यता असते. काही वेळा निकृष्ट दर्जाच्या चार्जरमुळे सुरक्षा धोकाही निर्माण होऊ शकतो. म्हणून नेहमी विश्वसनीय आणि चांगल्या दर्जाच्या ब्रँडचा चार्जर वापरणे आवश्यक असते.
चार्जर मजबूत आणि नीट बसणाऱ्या सॉकेटमध्येच वापरावा. ढिला प्लग, ओलसर जागा किंवा ज्वलनशील वस्तू जवळ असतील तर चार्जर वापरणे टाळावे. घरात लहान मुले किंवा पाळीव प्राणी असतील तर कायम प्लगमध्ये असलेला चार्जर अपघाताचे कारण ठरू शकतो.
म्हणून वापर नसताना चार्जर सॉकेटमधून काढून ठेवणे ही सवय सुरक्षित आणि शहाणी मानली जाते. जसं अवयवदानाने एखाद्याला जीवनदान मिळू शकतं, तसंच ऊर्जा वाचवण्याची छोटी सवयही समाजासाठी सकारात्मक बदल घडवू शकते.