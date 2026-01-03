English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
नवे वर्ष, नवा स्मार्टफोन : OnePlus ते Poco पर्यंतचे पावरफुल फोन जानेवारी 2026 मध्ये होणार लाँच, जाणून घ्या फिचर्स

जानेवारी 2026 हा स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खास महिना असणार आहे. OnePlus, Realme, Oppo, Honor आणि Poco चे नवीन स्मार्टफोन प्रभावी वैशिष्ट्यांसह लाँच होणार आहेत. यादीत कोणते फोन आहेत ते पहा.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 3, 2026, 02:01 PM IST
गेल्या वर्षी, फोन उत्पादकांनी अनेक मोठ्या आश्चर्यांसह लोकांना आश्चर्यचकित केले होते. आता, नवीन वर्षाचा पहिला महिना, जानेवारी 2026 देखील स्मार्टफोन प्रेमींसाठी खूप खास असणार आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीसह, अनेक मोठ्या कंपन्या त्यांचे नवीन स्मार्टफोन लाँच करणार आहेत. या फोनमध्ये शक्तिशाली बॅटरी, जलद कामगिरी, उत्कृष्ट कॅमेरे आणि नवीनतम तंत्रज्ञान असेल.

जर तुम्ही नवीन फोन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर जानेवारी हा योग्य वेळ असू शकतो. जानेवारी 2026 मध्ये लाँच होणाऱ्या काही प्रमुख स्मार्टफोन्सबद्दल जाणून घेऊया...

ऑनर पॉवर 2 - जर तुम्हाला अधिक बॅटरी लाइफची आवश्यकता असेल, तर ऑनर पॉवर 2 तुमचे लक्ष वेधून घेऊ शकते. हा फोन 5 जानेवारी रोजी लाँच होईल आणि त्यात10080 mAh ची मोठी बॅटरी असेल. कंपनीचा दावा आहे की तो 22 तासांपर्यंत व्हिडिओ प्ले करू शकतो आणि १४ तासांपेक्षा जास्त काळ गेम खेळू शकतो. या फोनमध्ये डायमेन्सिटी 8500 एलिट प्रोसेसर, 6.79-इंचाचा 1.5 K डिस्प्ले आणि 50MP कॅमेरा असेल.

वनप्लस टर्बो 6 सिरीज - वनप्लस 8 जानेवारी रोजी चीनमध्ये टर्बो 6 आणि टर्बो 6V स्मार्टफोन लाँच करेल. टर्बो 6 मध्ये स्नॅपड्रॅगन ८s जेन 4 प्रोसेसर, 1.5K डिस्प्ले आणि 165Hz रिफ्रेश रेट असेल. त्याची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे त्याची मोठी 9000 mAh बॅटरी, जी 80 W फास्ट चार्जिंग आणि 27W रिव्हर्स चार्जिंगला सपोर्ट करते. टर्बो 6V मध्ये 6.8-इंचाचा ओएलईडी स्क्रीन, स्नॅपड्रॅगन 7s जेन 4 चिपसेट आणि 16GB पर्यंत रॅम असू शकते.

रीअलमी 16 प्रो सिरीज - रिअलमी ६ जानेवारी रोजी भारतात रिअलमी १६ प्रो ५जी आणि १६ प्रो+ ५जी लाँच करेल. दोन्ही फोनमध्ये ७,००० एमएएच बॅटरी, एमोलेड डिस्प्ले आणि २०० एमपी कॅमेरा असेल. प्रो+ व्हेरिएंटमध्ये स्नॅपड्रॅगन ७ जनरल ४ प्रोसेसर आणि मजबूत आयपी रेटिंग असेल. त्यात नवीन एआय फीचर्स देखील असतील.
ओप्पो रेनो 15 सिरीज - ओप्पोची रेनो 15 सिरीज जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात भारतात येण्याची अपेक्षा आहे. त्यात रेनो 15, रेनो 15 प्रो आणि रेनो 15 प्रो मिनी यांचा समावेश असेल. या फोनमध्ये प्रीमियम डिझाइन, एमोलेड डिस्प्ले आणि सुधारित कॅमेरा फीचर्स असण्याची अपेक्षा आहे. ते फ्लिपकार्टवर विक्रीसाठी उपलब्ध असू शकतात.

पोको एम8 सिरीज - पोको जानेवारीमध्ये एम8 5जी आणि एम8 प्रो 5जी लाँच करण्याची अपेक्षा आहे. प्रो मॉडेलमध्ये 6330  एमएएच बॅटरी, 100 वॉट फास्ट चार्जिंग आणि 12 जीबी पर्यंत रॅम असण्याची अपेक्षा आहे. एकंदरीत, जानेवारी 2026  स्मार्टफोन खरेदीदारांसाठी एक उत्तम वर्ष ठरणार आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक बजेट आणि गरजेनुसार नवीन पर्याय उपलब्ध असतील.

