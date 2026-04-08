फोटोंपासून पासवर्डपर्यंत सगळंच वाऱ्यावर! सगळे अँटीव्हायरस 'या' मालवेअरपुढं फिके; असं काय करावं की मोबाईल राहील सुरक्षित?

Android malware NoVoice : तंत्रज्ञान जितकं झपाट्यानं पुढे जात आहे, तितक्याच वेगानं या तंत्रज्ञानाला सुरुंग लावण्यासाठीचे मार्गही शोधले जात आहेत. हातात असणारा स्मार्टफोन एका क्लिकवर असंख्य कामं करण्यासाठीची मदत करतोय खरा, पण क्षणोक्षणी तुमची गोपनीय माहिती कुठंतरी दुसरीकडे पोहोचवली जातेय असं कोणी सांगितलं तर? थोडं हैराण झालात ना? नुकताच अँड्रॉईड फोन वापरणाऱ्यांसाठी एक धोक्याचा इशारा जारी करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये एका अशा व्हायरसची चर्चा सुरू आहे, जो अनेक अँटीव्हायरसवरही मात करत आहे.
आतापर्यंत कोणतंही अॅप डाऊनलोड करायचं झाल्यास ते App Store वरूनच करण्याचा सल्ला दिला जात होता. मात्र, एक नवा मालवेअर वापरकर्त्यांच्या विश्वासाला धक्का पोहोचवत आहे. एका अहवालानुसार 50 हून अधिक अॅपमध्ये हा मालवेअर लपला असून, ते अॅप अनेकांनीच डाऊनलोड करणयात आले आहेत. हे मालवेअर सामान्य व्हायरस नसून, ते इतकं Advanced आहे की, फोन फॅक्ट्री रिसेट केला तरीही मोबाईलमधून नाहीसं होत नाहीय.
NoVoice असं या मालवेअरचं नाव असून, McAfee या सायबर सिक्युरिटी कंपनीनं ते शोधलं आहे. अहवालांनुसार हा मालवेअर अशा अॅपमध्ये आहे, जे सिस्टीम क्लीनर, गेम आणि फोटो गॅलरीशी संबंधित आहेत. या मालवेअरसोबतच अॅप अगदी योग्यरित्या काम करतात. मात्र, नकळतच मालवेअरही त्याचं काम करत असतं, जिथं मोबाईलमधून काही गोष्टींचा फायदा ते घेतं.
फोनमध्ये मालवेअरला रूट अॅक्सेस मिळाल्यास संपूर्ण फोन या व्हायरसच्या नियंत्रणात येण्याचा धोका असतो. ज्यामुळं संवेदनशील माहिती, युजरनेम, पासवर्ड, बँकिंग अॅप, डेटा आणि इतर सर्व प्रकारच्या माहितीचा अॅक्सेस मालवेअरला मिळतो. काही महत्त्वाचे अॅप हा मालवेअर डिलीटही करतो आणि मोबाईल सिस्टीममध्ये नजरेआडच राहतो.
सहसा एखाद्या फोनमध्ये व्हायरस जातो, तेव्हा मोबाईल फॅक्ट्री रिसेट करण्याचाच पर्याय अनेकजण निवडतात. मात्र नोव्हॉईस मालवेअरपुढं हे तंत्रसुद्धा फिकं पडतं. कारण, हा व्हायरस फोनच्या मूळ यंत्रणेपर्यंत शिरलेला असतो. युजरच्या आर्थिक आणि खासगी तपशीलावर या मालवेअरचा डोळा असल्यानं तो अधिक घातक समजला जात आहे. अहवालातील माहितीनुसार मे 2021 नंतर अपडेट झालेले मोबाईल या मालवेअलपासून सुरक्षित आहेत. म्हणजेच फोन अपडेट असेल तर त्याचा धोका कमी. प्राथमिक स्वरुपात गुगलनं प्ले स्टोअरवरून असा धोका असणारे अनेक अॅप डिलीट केले असून, मोबाईल युजरनाही फोन अपडेट करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याशिवाय गरज नसणारे आणि कल्पना नसणारे App डाऊनलोड न करण्याचा सल्लाही देण्यात आला आहे.