Smartphone Under 15k: दिवाळीत 5 महागडे फोन मिळतायत खूपच स्वस्तात, पाहा यादी!

Phone under 15000: 15 हजार रुपयांखाली 5 स्मार्टफोनबद्दल जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 14, 2025, 08:48 PM IST
Smartphone Under 15k: दिवाळीत 5 महागडे फोन मिळतायत खूपच स्वस्तात, पाहा यादी!
15 हजारच्या आतील स्मार्टफोन्स

Phone under 15000: दिवाळीच्या हंगामात कमी बजेटमध्ये नवीन स्मार्टफोन घेण्याचा विचार करताय? मग ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. 15 हजार रुपयांखाली असे काही फोन आहेत, जे प्रीमियम फीचर्स देतात. ज्यात वेगवान प्रोसेसर, दीर्घायुषी बॅटरी आणि उच्च दर्जाचे कॅमेरा असे फिचर्स मिळतील. बाजारात दररोज नवे मॉडेल्स येत असल्याने निवड कठीण होते. दैनंदिन वापर, गेमिंग आणि फोटोग्राफीसाठी बेस्ट असतील अशा फोनची माहिती यात आहे. हे फोन 2025 च्या ऑक्टोबर महिन्यात लोकप्रिय आहेत आणि त्यांची किंमत 11 हजार ते 14 हजार 500 रुपयांपर्यंत आहे.

सॅमसंग गॅलेक्सी एम36 5जी

Samsung Galaxy M36 5G quick review in 10 points

हा फोन ६.७ इंचाच्या फुल एचडी प्लस डिस्प्लेशी येतो, ज्याचे रिझोल्यूशन २३४०x१०८० आहे. एक्सिनोस १३८० चिपसेटमुळे मल्टिटास्किंग आणि गेमिंग स्मूथ होते. ६ जीबी रॅम, १२८ जीबी स्टोरेज आणि ५००० एमएएच बॅटरी दीर्घकाळ चालते. कॅमेरा सेटअपमध्ये ५० एमपी मुख्य, ८ एमपी अल्ट्रावाइड आणि २ एमपी मॅक्रो लेन्स आहेत, तर सेल्फीसाठी १३ एमपी आहे. दिवाळी सेलमध्ये हा फोन फक्त १२,९९९ रुपयांत मिळू शकतो, जो विश्वासार्ह ब्रँडचा उत्तम पर्याय आहे.

आयक्यूओ झेड१०एक्स

iQOO Z10x review: Feature-rich budget Android phone

६.७२ इंचाच्या १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट डिस्प्लेशी येणारा हा फोन १०५० निट्स ब्राइटनेस देतो. मीडियाटेक डायमेन्सिटी ७३०० प्रोसेसरमुळे दैनंदिन कामे आणि हलके गेम जलद होतात. ६/८ जीबी रॅम, १२८/२५६ जीबी स्टोरेज पर्यायांसह ६५०० एमएएच बॅटरी ४४ वॅट चार्जिंगशी येते. ५० एमपी रियर आणि ८ एमपी फ्रंट कॅमेरा चांगल्या फोटोंसाठी पुरेसे आहेत. अँड्रॉइड १५ वर आधारित फनटचओएस १५ मुळे अपडेट्स मिळतात. किंमत १३,४९९ रुपयांपर्यंत, बॅटरी लाइफसाठी बेस्ट.

इन्फिनिक्स नोट ५०एस ५जी+

Infinix NOTE 50s 5G+ with 6.78-inch curved AMOLED display launched in India, price starts at ₹15,999 | Mint

६.७८ इंचाच्या ३डी कर्व्ड एएमओएलईडी स्क्रीनसह १४४ हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि १३०० निट्स ब्राइटनेस असलेला हा फोन प्रीमियम लुक देतो. डायमेन्सिटी ७३०० अल्टिमेट चिपसेट ८ जीबी रॅम आणि १२८/२५६ जीबी स्टोरेजला सपोर्ट करते. ६४ एमपी मुख्य कॅमेरा आणि १३ एमपी सेल्फी लेन्स फोटोग्राफीप्रेमींसाठी उत्तम. ५५०० एमएएच बॅटरी ४५ वॅट फास्ट आणि १० वॅट रिव्हर्स चार्जिंगशी येते. अँड्रॉइड १५ वर एक्सओएस १५ चालते. सेलमध्ये १२,९९९ रुपयांत उपलब्ध, डिस्प्ले क्वालिटी शानदार.

ऑनर एक्स७सी

Honor 7X With 18:9 Display Launched In India, Price Starts At Rs. 12,999 - Gizmochina

६.८ इंचाच्या फुल एचडी प्लस डिस्प्लेशी १२० हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि ८५० निट्स ब्राइटनेस असलेला हा फोन स्टायलिश डिझाइनसह येतो. अँड्रॉइड १४ वर मॅजिकओएस ८.० मुळे इंटरफेस स्मूथ आहे. ५० एमपी मुख्य आणि ५ एमपी फ्रंट कॅमेरा दिवसा चांगले फोटो देतात. ५२०० एमएएच बॅटरी ३५ वॅट चार्जिंगशी दीर्घ चालते. परफॉर्मन्स आणि बिल्ड क्वालिटी बजेटमध्ये उत्तम. किंमत ११,९९९ रुपयांपर्यंत, विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श.

टेक्नो पोवा ७

Tecno Pova 7 Series Launched in India with "Delta Interface" Lighting | Beebom Gadgets

गेमर्ससाठी बनलेला हा फोन ६.७८ इंचाच्या एलसीडी डिस्प्लेशी १४४ हर्ट्झ रिफ्रेश रेट आणि ९०० निट्स ब्राइटनेस देतो. डायमेन्सिटी ७३०० अल्टिमेट प्रोसेसर ८ जीबी रॅम आणि युएफएस २.२ स्टोरेजसह मल्टीटास्किंग हाताळतो. ५० एमपी रियर आणि १३ एमपी फ्रंट कॅमेरा व्हिडिओ कॉल्ससाठी चांगले. स्मूथ गेमिंग आणि दैनंदिन वापरासाठी परफेक्ट. सेलमध्ये १३,४९९ रुपयांत मिळतो, बॅटरी आणि स्पीडसाठी टॉप.दिवाळी सेलमध्ये हे फोन २०-३०% सूटसह उपलब्ध आहेत.

FAQ 

दिवाळीच्या सेलमध्ये १५,००० रुपयांखालील कोणते स्मार्टफोन सर्वोत्तम पर्याय आहेत?

दिवाळीच्या सेलमध्ये सॅमसंग गॅलेक्सी एम३६ ५जी, आयक्यूओ झ१०एक्स, इन्फिनिक्स नोट ५०एस ५जी+, ऑनर एक्स७सी आणि टेक्नो पोवा ७ हे १५,००० रुपयांखालील टॉप ५ स्मार्टफोन आहेत. हे फोन शक्तिशाली प्रोसेसर, उत्तम डिस्प्ले, दीर्घकाळ चालणारी बॅटरी आणि चांगल्या कॅमेरा वैशिष्ट्यांसह येतात. किंमती ११,९९९ ते १३,४९९ रुपयांपर्यंत असून, सेलमध्ये २०-३०% सूट मिळू शकते.

या फोनमधील कॅमेरा आणि बॅटरी वैशिष्ट्ये काय आहेत? 

सॅमसंग गॅलेक्सी एम३६ ५जी: ५० एमपी+८ एमपी+२ एमपी रियर आणि १३ एमपी फ्रंट कॅमेरा, ५००० एमएएच बॅटरी. 

आयक्यूओ झ१०एक्स: ५० एमपी रियर आणि ८ एमपी फ्रंट कॅमेरा, ६५०० एमएएच बॅटरी ४४ वॅट फास्ट चार्जिंगसह.  

इन्फिनिक्स नोट ५०एस: ६४ एमपी रियर आणि १३ एमपी फ्रंट कॅमेरा, ५५०० एमएएच बॅटरी ४५ वॅट फास्ट आणि १० वॅट रिव्हर्स चार्जिंगसह.  

ऑनर एक्स७सी: ५० एमपी रियर आणि ५ एमपी फ्रंट कॅमेरा, ५२०० एमएएच बॅटरी ३५ वॅट चार्जिंगसह.  

टेक्नो पोवा ७: ५० एमपी रियर आणि १३ एमपी फ्रंट कॅमेरा, बॅटरी माहिती मजकुरात नमूद नाही पण गेमिंगसाठी योग्य.

हे फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी योग्य आहेत का?

होय, हे सर्व फोन गेमिंग आणि मल्टीटास्किंगसाठी उत्तम आहेत. टेक्नो पोवा ७ आणि इन्फिनिक्स नोट ५०एस यांचा १४४ हर्ट्झ रिफ्रेश रेट डिस्प्ले गेमिंगला स्मूथ करतो. सॅमसंग गॅलेक्सी एम३६ आणि आयक्यूओ झ१०एक्स मधील डायमेन्सिटी ७३०० प्रोसेसर मल्टीटास्किंग हाताळतात. ऑनर एक्स७सी स्टायलिश डिझाइन आणि स्मूथ परफॉर्मन्ससह विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श आहे. प्रत्येक फोन ६/८ जीबी रॅमसह येतो, ज्यामुळे दैनंदिन वापर आणि गेमिंगसाठी चांगली कामगिरी मिळते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

