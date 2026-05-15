/महिन्याला रिचार्जची झंझट संपली! फक्त 44 रुपयांत सिम राहणार सुरु, कमी खर्चात SIM चालू ठेवण्याची स्मार्ट युक्ती

महागड्या रिचार्जवर पैसे वाया घालवून तुम्हीही त्रासले आहात का? या लवकर हे टेन्शन तुमचे दूर होऊ शकते. तुम्ही महागडे रिचार्ज न करता तुमचा जिओ नंबर सक्रिय ठेवू शकता? तुमचे सिम फक्त इनकमिंग कॉल्स आणि ओटीपीसाठी वापरत असाल, तर एक छोटी युक्ती तुमचे पैसे वाचवू शकते. ही ट्रिक वापरली तर तुम्हालाही होईल फायदा.
आपण सर्वच ठाऊक आहोत, दिवसेंदिवस रिचार्ज महाग होत आहेत. रिचार्ज महाग असल्यामुळे अनेकदा आपल्या खिशात पैसे नसल्यास आपण काही दिवस रिचार्ज करत नाही. पण अशावेळी आपले इनकमिंग देखील बंद होते आणि त्यामुळे आपल्याला कॅाल करणे तर कठीण होतेच त्याचबरोबर कॅाल येणे देखील बंद होते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? तुम्ही महागडे रिचार्ज न करता तुम्ही जिओ नंबर चालू ठेवू शकता? जर तुम्ही जिओचा नंबर फक्त इनकमिंग कॉल्स आणि ओटीपीसाठी त्याचा वापर करत असाल तर तुम्हाला 200-300 रुपयांचे रिचार्ज करण्याचे गरज नाही. यासाठी तुम्हाला एक छोटी युक्ती तुमचे पैसे वाचवू शकते. आज आम्ही तुम्हाला ही युक्ती कशी वापरायची त्याबद्दल सांगणार आहोत.
वापरकर्त्ये अनेकदा त्याच्या मोबाईलमध्ये दोन सिमचा वापर करतात. अशावेळी एखादा आपला असा वैयक्तिक नंबर असतो त्यामुळे तुम्हाला इनकमिंग आणि ओटीपीसाठी त्यांची गरज पडते. दोन रिचार्ज करणे अशावेळी महागडे असते. जर तुमच्याकडे एक अतिरिक्त जिओ नंबर असेल, जो तुम्ही फक्त बँकिंग, यूपीआय, सोशल मीडिया किंवा ओटीपीसाठी वापरत असाल, तर ही युक्ती खूप स्वस्त आहे आणि उपयुक्त ठरू शकते.
आता तुम्हाला जिओच्या सिममध्ये महागडे रिचार्ज करण्याची गरज नाही. एक लहान युक्तीमुळे तुम्ही जर फक्त 44 रुपयांचा रिचार्ज केला तर तुमचे सिम वर्षभर ॲक्टिव्ह ठेवू शकता. जिओच्या सिमवर बरेच महिने कोणताही व्यवहार केला नसल्यास अशावेळी तुमचे सिम बंद होऊ शकते. त्यानंतर तो नंबर दुसऱ्या ग्राहकालाही दिला जाऊ शकतो, अशा वेळी तुम्हाला महागडा रिचार्ज करावा लागतो.
जिओचे सिम तुम्हाला फक्त चालू ठेवायचे असल्यास तुम्हाला 90 दिवसांनी फक्त 11 रुपयांचा छोटा डेटा पॅक रिचार्ज करावा लागणार आहे. तुम्हाला हा रिचार्ज चार वेळा करावा लागणार आहे. अशाप्रकारे एकूण खर्च फक्त 44 रुपयांमध्ये तुमचे इनकमिंग सुरु राहिल.
11 रुपयांच्या प्लानबद्दल सांगायचे झाले तर यामध्ये वापरकर्त्यांना 1 तासासाठी 10GB हाय-स्पीड इंटरनेट मिळते. यामुळे कंपनीला समजते की नंबर वापरकर्ते वापरत आहेत. याचे कारण की पुढील 90 दिवसांसाठी नंबर निष्क्रिय होत नाही आणि येणारे कॉल्स व ओटीपी येत राहतात.