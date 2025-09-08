English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Sunroof मधून मुलांना बाहेर डोकावू देत असाल तर ही हादरवणारी घटना पाहाच; धक्कादायक Video

Sunroof Accident Video Goes Viral: तुमच्याकडे कार असेल आणि तुम्हाला लहान मुलं असेल तर हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला धक्का बसल्याशिवाय राहणार नाही, मुलांचा छोटासा हट्ट किती महागात पडू शकतो हे एकदा पाहाच...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 8, 2025, 11:05 AM IST
Sunroof Accident Video Goes Viral: सोशल मीडियावरील व्हायरल रिल पाहून वेगवेगळे स्टंट करणाऱ्यांमध्ये हल्ली धावत्या कारच्या सनरुफमधून बाहेर येत व्हिडीओ शूट करण्याचा ट्रेण्ड व्हायरल होऊ लागलाय. हे असले व्हिडीओ पाहून हल्ली लहान मुलंही धावत्या कारच्या सनरुफमधून बाहेर डोकावण्याचा हट्ट धरतात. पालकही हा हट्ट पुरवताना पाहायला मिळतं. मात्र यामुळे मुलाला गंभीर दुखापत होण्याची शक्यता यापूर्वी अनेकदा अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे हा केवळ इशारा न राहता अशा पद्धतीने सनरुफमधून बाहेर आलेला एक चिमुकला गंभीर जखमी झाल्याचा प्रकार थेट कॅमेरात कैद झाला आहे.

कुठे घडला हा प्रकार?

कोणत्याही पालकांना हादरवून सोडणारा हा विचित्र अपघात बेंगळुरूमध्ये झाला आहे. या अपघाताचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल झाला आहे. व्हिडीओ पाहून अनेकांनी पालकांचीच यात चूक असल्याचं म्हटलं आहे. गाडीच्या सनरूफमधून बाहेर डोकावत उभा असलेला चिमुकला कार ट्रॅफिक बॅरियरखालून जाते तेव्हा या बॅरियरला धडकतो. या मुलाला किती गंभीर दुखापत झाली याची कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. ही घटना बेंगळुरूच्या विद्यारण्यपुरा येथील असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षदर्शीने दिलेल्या माहितीनुसार, मुलगा सनरूफमधून बाहेर डोकावत उभा असतानाच कार वेगाने ट्रॅफिक बॅरियरखालून गेली आणि अचानक हा मुलगा उंचीला कमी असलेल्या ट्रॅफिक बॅरियरला धडकला.

नेमकं घडलं काय?

बेंगळुरूमधील एका वर्दळीच्या रस्त्यावर, एक लाल एसयूव्ही रस्त्यावरून जाताना या व्हायरल व्हिडीओमध्ये दिसत आहे. या कारच्या सनरुफमधून डोकं वर काढून एक छोटा मुलगा उभा असल्याचं दिसतं. सनरुफमधून इकडे तिकडे पाहत असतानाच उंचीचा अंदाज न आल्याने हा चिमुकला  अचानक एक ट्रॅफिक बॅरियर जोरात धडकला. हा मुलगा अचानक दिसेनासा झाला तरी, कार थांबली नाही आणि पुढे जाताना दिसली. हा मुलगा धक्क्याने कारमध्येच खाली पडला असणार असं सांगितलं जात आहे.

जबाबदारी पालकांचीच

हा व्हिडिओ नम्मा बंगळुरु (@nammabengaluroo) या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवरुन पोस्ट करण्यात आला आहे. "तुमच्या मुलांना कधीही सनरूफमधून बाहेर डोकावू देऊ नका. ते जीवघेणे ठरु शकते. पालक म्हणून तुम्ही तुमच्या मुलाला सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी पार पाडली पाहिजे. स्वस्तात काहीतरी मनोरंजन होतंय म्हणून मुलांसाठी धोका निर्माण होणार नाही याची खबरदारी पालकांनी घेतली पाहिजे. मुलगा अर्ध्याहून अधिक सनरूफमधून बाहेर असतानाही चालकाला कमी उंचीवरील बॅरियर दिसला नाही. चालक गाडी चालवत राहिला आणि त्या मुलाचे डोके बॅरियरवर आदळले. ही XUV 300 लाल रंगाची कार आहे. हे सारं बेंगळुरूच्या विद्यारण्यपुरा येथे घडले," असं पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

सनरुफमधून बाहेर येऊन चुंबन...

काही दिवसांपूर्वीच चंदीगड-मनाली चार पदरी महामार्गावर चालत्या कारच्या सनरूफवरून एका जोडप्याला चुंबन घेताना आणि मिठ्या मारतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झालेला. ही कार हरियाणाच्या गुहला गावात नोंदणीकृत आहे. हा व्हिडिओ महामार्गावरून चालणाऱ्या एका मोटारचालकाने टिपला आहे. 'अश्लील' कृत्य करणाऱ्या जोडप्याला 4,000  हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला.

FAQ

सनरूफ अपघाताची घटना कुठे घडली?
उत्तर: ही घटना बेंगळुरूच्या विद्यारण्यपुरा येथे, GKVK रोडवर घडली आहे, जिथे एका लाल रंगाच्या XUV 300 कारच्या सनरूफमधून डोकावणारा मुलगा ट्रॅफिक बॅरियरला धडकला.

या अपघाताचे नेमके काय घडले?
उत्तर: बेंगळुरूतील एका वर्दळीच्या रस्त्यावर, एक लाल रंगाची SUV कार जात असताना तिच्या सनरूफमधून एक लहान मुलगा डोकं वर काढून उभा होता. कार कमी उंचीच्या ट्रॅफिक बॅरियरखालून जात असताना मुलाचे डोके बॅरियरला जोरात धडकले, आणि तो कारमध्येच खाली पडला. कार थांबली नाही आणि पुढे निघून गेली.

या घटनेत कोणावर कारवाई झाली आहे का?
उत्तर: विद्यारण्यपुरा पोलिसांनी मुलाच्या मेहुण्याविरुद्ध (जो कार चालवत होता) भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 281 अंतर्गत निष्काळजी आणि धोकादायक वाहन चालवल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी चालकाला ताकीद देऊन सोडले, परंतु काही अहवालांनुसार अधिक तपास सुरू आहे.

