Suzuki e-Access Electric Scooter: भारताची इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजारपेठ व्यापत असताना, ग्राहकांच्या ईव्ही स्कूटर्सकडून असलेल्या अपेक्षा अधिकाधिक व्यावहारिक होत आहेत. खरंतर एखाद्या टू-व्हीलरबद्दल रेंज आणि फीचर्स हे महत्त्वाचे निर्णायक घटक असले तरी, दीर्घकालीन विश्वास हा अधिक महत्त्वाचा असतो. त्यात म्हणजे स्कूटर आणि तिची बॅटरी प्रत्यक्ष वापरातील परिस्थितीत कालांतराने किती चांगली कामगिरी करेल हा प्रश्न ग्राहकांना पडतो.
तुमच्या सर्व प्रश्नांच्या उत्तर म्हणजे सुझुकी ई-अॅक्सेस, सुझुकी मोटरसायकल इंडियाची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर, टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेवर खरी उतरते. केवळ स्पेसिफिकेशन्सवर अवलंबून राहण्याऐवजी, सुझुकीने स्कूटर आणि तिच्या घटकांची, भारतीय रस्त्यांवर रोजच्या प्रवासात रायडर्सना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या कठीण परिस्थितीत, कठोर पडताळणी करण्यावर अधिक प्राधान्य दिलंय.
या गाडीच्या केंद्रस्थानी टिकाऊपणाला महत्त्व देण्यात आलंय. ई-अॅक्सेसची रचना केवळ स्कूटरच्या फ्रेममध्ये बसवलेली इलेक्ट्रिक पॉवरट्रेन म्हणून नव्हे, तर एक संपूर्ण उत्पादन म्हणून केलं गेलंय. महत्त्वाचे म्हणजे स्कूटर आणि तिच्या घटकांची विस्तृत ताण चाचणी (स्ट्रेस टेस्टिंग)देखील करण्यात आलंय. ज्यामध्ये पाण्यात बुडवणे, अत्यंत तापमानात ठेवणे, खाली टाकून तपासणे, कंपन चाचणी, मोटर बेंच टेस्टिंग, पंक्चर चाचणी आणि दाब चाचणी या प्रकारच्या टेस्ट या सुझुकी ई-अॅक्सेसचं करण्यात आलंय. एकत्रितपणे, या चाचण्या स्कूटर आणि तिची बॅटरी पाण्याशी संपर्क, उष्णता, रस्त्यावरील धक्के, शारीरिक आघात आणि दीर्घकाळच्या वापराला कशी तोंड देते याचे मूल्यांकन करुन ती खऱ्या अर्थाने पूर्णपणे भारतीयांसाठी तयार करण्यात आली आहे.
खरंतर टिकाऊपणावर लक्ष केंद्रित करणारी पडताळणी भारतात विशेषतः महत्त्वाची असते. जिथे स्कूटर्सना दररोज खड्डे, असमान रस्ते, प्रचंड वाहतूक, अत्यंत खराब हवामान आणि वारंवार थांबून-थांबून चालवण्याच्या परिस्थितीचा सामना भारतीयांना नेहमी करावा लागतो. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन, सुझुकी हे सुनिश्चित केलंय की, ई-अॅक्सेस नियंत्रित प्रयोगशाळेच्या वातावरणापलीकडेही संरचनात्मक मजबुती आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास सक्षम असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
सुरक्षितता हा ई-अॅक्सेसच्या विकास तत्त्वज्ञानाचा दुसरा महत्त्वाचा आधारस्तंभ असल्याचे कंपनीने सांगितलंय. विशेषतः ज्या प्रकारे बॅटरी प्रणालीची रचना आणि एकीकरण करण्यात आलं असून स्कूटरमध्ये एक स्थिर 3.01 kWh लिथियम आयर्न फॉस्फेट (LFP) बॅटरी बसवली गेली आहे. जी तिच्या अंगभूत औष्णिक स्थिरतेसाठी आणि दीर्घ सायकल लाइफसाठी ओळखली जाते. रसायनशास्त्राच्या पलीकडे, स्कूटरच्या फ्रेममध्ये सुरक्षितपणे बसवून आणि एका टिकाऊ ॲल्युमिनियम आवरणात बंदिस्त करून बॅटरीला संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक मजबुतीवर भर देण्यात आला आहे. ही रचना बाह्य आघात, कंपन आणि पर्यावरणीय घटकांपासून होणारा संपर्क कमी करते, ज्यामुळे दैनंदिन वापरादरम्यान प्रणालीला होणाऱ्या संभाव्य नुकसानापासून संरक्षण मिळण्यास फायदेशीर ठरते.
एवढंच नाहीतर या डिझाइनला पूरक म्हणून, तणावाखाली सुरक्षित कार्यप्रणालीची पडताळणी करण्याच्या उद्देशाने बॅटरी प्रमाणीकरण चाचणीचा एक केंद्रित कार्यक्रम राबवला गेला आहे. बॅटरी प्रणालीचे पाण्यात बुडणे, तापमानातील टोकाचे बदल, कंपन, दाब आणि टोचण्यास प्रतिकारशक्ती यांसाठी लक्ष्यित मूल्यांकन या स्कूटरचे करण्यात आलंय. या चाचण्या पाण्याशी संपर्क, उच्च उष्णता आणि शारीरिक आघात यांसारख्या आव्हानात्मक परिस्थितींचे अनुकरण करतात, असंही कंपनीने सांगितलंय. ज्यामुळे बॅटरी तिची संरचनात्मक अखंडता टिकवून ठेवते आणि आव्हानात्मक परिस्थितीत सुरक्षितपणे कार्य अशी खात्री कंपनी देते.
त्यासोबतच विश्वसनीयता, जो तिसरा आधारस्तंभ असून तो टिकाऊ अभियांत्रिकी आणि सुरक्षिततेवर आधारित डिझाइनच्या एकत्रित परिणामातून ही साध्य करण्यात आली आहे. ई-अॅक्सेसची रचना विविध प्रकारच्या रायडिंग परिस्थितींमध्ये सातत्यपूर्ण आणि अपेक्षित कामगिरीसाठी परिपूर्ण आहे. ज्यामुळे प्रवासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर रायडरचा आत्मविश्वास द्विगुणीत होतो. बॅटरीची पातळी कमी असतानाही ती सुरळीत वीजपुरवठा आणि स्थिर कार्यप्रणाली राखते, ज्यामुळे रायडिंगचा अनुभव संपूर्ण प्रवासात नियंत्रित, आश्वासक आणि विश्वासार्ह मिळतो, असं कंपनीने सांगितलंय.
या विश्वासार्हतेमध्ये त्याची व्यावहारिक उपयुक्तता आणखी भर घालते. 'Suzuki Drive Mode Selector-e' यांसारखी वैशिष्ट्ये म्हणजे 'रीजनेरेटिव्ह ब्रेकिंग', देखभालीची आवश्यकता नसणारा 'बेल्ट ड्राइव्ह' आणि 'इको', 'राईड A', 'राईड B' आणि 'रिव्हर्स' यांसारखे मोड्स त्यात आहेत. तसंच शहरी वाहतुकीच्या परिस्थितीत अधिक सुरळीत रायडिंग, उत्तम ऊर्जा व्यवस्थापन आणि सुलभ हाताळणीसाठी पूरक आहेत.
सुझुकी ई-अॅक्सेस म्हणजे कठोर चाचणीद्वारे मिळवलेला टिकाऊपणा, मजबूत बॅटरी डिझाइन आणि प्रमाणीकरणाद्वारे मिळवलेली सुरक्षितता, आणि सातत्यपूर्ण कामगिरीद्वारे मिळणारी विश्वसनीयता ही महत्त्वाची वैशिष्ट्य आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे स्कूटर नवीन असतानाच उत्तम कामगिरी लक्ष केंद्रित करत नाही, तर अनेक वर्षे नियमित प्रवासात ती कामगिरी टिकून राहणार.
वेगाने बदलणाऱ्या ईव्हीच्या (इलेक्ट्रिक व्हेइकल) क्षेत्रात, सुझुकी ई-अॅक्सेस हे एक असे उत्पादन आहे जी भारतीय बाजारपेठेत आपला वेगळा ठसा उमटवणार. ही स्कूटर प्रत्यक्ष परिस्थितीला केंद्रस्थानी ठेवून विकसित केलं गेलंय. ज्या रायडर्सना सुरुवातीच्या आकर्षणाएवढंच दीर्घकालीन विश्वासार्हतेला प्राधान्य देणारी इलेक्ट्रिक स्कूटर हवी आहे, त्यांच्यासाठी दैनंदिन प्रवासाकरिता हा एक सर्वांगीण आणि विश्वासार्ह पर्याय आहे, यात शंका नाही.