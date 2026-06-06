Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /टेक
  • /टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि दैनंदिन विश्वासार्हतेसाठी सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस जबरदस्त

टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि दैनंदिन विश्वासार्हतेसाठी सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस जबरदस्त

Suzuki e Access: सुझुकी ई-अॅक्सेस, सुझुकी मोटरसायकल इंडियाची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर, टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेवर खरी उतरते.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Jun 06, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 11:00 AM IST
टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि दैनंदिन विश्वासार्हतेसाठी सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस जबरदस्त

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
सूर्यापेक्षाही डेंजर धक्का हार्दिकला... T20 करिअरचं संपलं? आगरकर म्हणाले, 'सध्या...'
india8 min ago
2
Vaibhav Sooryanvanshi9 min ago
3
Asian Games 202628 min ago
4
Raj Thackeray32 min ago
5
shreyas iyer52 min ago