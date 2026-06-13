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टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि दैनंदिन विश्वासार्हतेसाठी सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस जबरदस्त

Suzuki e Access: सुझुकी ई-अॅक्सेस, सुझुकी मोटरसायकल इंडियाची पहिली इलेक्ट्रिक स्कूटर, टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि विश्वासार्हतेवर खरी उतरते.

Written ByPrashant Jadhav
Published: Jun 13, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 11:04 AM IST
टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि दैनंदिन विश्वासार्हतेसाठी सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस जबरदस्त

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Prashant Jadhav

Prashant Jadhav

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टिकाऊपणा, सुरक्षितता आणि दैनंदिन विश्वासार्हतेसाठी सुझुकी ई-अ‍ॅक्सेस जबरदस्त
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