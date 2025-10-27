English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
TATA ने आणलीय आतापर्यंतची सर्वात स्वस्त कार, फिचर्स, किंमत ऐकून आनंदून जाल!

Tata Nano Hybrid 2025: टाटा मोटर्सने पुन्हा एकदा भारतीय मध्यमवर्गाच्या स्वप्नांना उड्डाण देणारी कार बाजारात आणलीय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Oct 27, 2025, 07:33 PM IST
टाटाची सर्वात स्वस्त कार

Tata Nano Hybrid 2025: टाटा मोटर्सने पुन्हा एकदा भारतीय मध्यमवर्गाच्या स्वप्नांना उड्डाण देणारी कार बाजारात आणलीय. टाटा नॅनो हायब्रिड 2025 ही आतापर्यंतची सर्वात स्वस्त कार म्हणून लॉन्च झालीय. तिच्या हायब्रिड तंत्रज्ञानामुळे 30 किमी/लिटरपर्यंत माइलेज मिळते. शहरातील गर्दीच्या रस्त्यांसाठी डिझाइन केलेली ही कॉम्पॅक्ट हॅचबॅक पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्या तरुणांसाठी आणि कुटुंबांसाठी बेस्ट आहे. किंमत परवडणारी असल्यामुळे ही कार सामान्य माणसाच्या आवाक्यात येते. तसेच इंधन खर्चावर मोठी बचत करते. या कारची प्रमुख वैशिष्ट्य आणि किंमतीबद्दल जाणून घेऊया.

डिझाइन

नॅनो हायब्रिड 2025 चे डिझाइन सोनेरी पण आधुनिक आहे. स्लिम हेडलॅम्प्स, मजबूत फ्रंट ग्रिल आणि स्टायलिश बंपर्स यामुळे कारला नवे रूप मिळालंय. तिच्या लहान आकारामुळे शहरातील अरुंद रस्ते आणि पार्किंग स्पॉट्समध्ये सहज फिरवणे शक्य होते. हलके धातूचे बॉडी स्ट्रक्चर आणि एरोडायनॅमिक आकार यामुळे ती शहरी वातावरणात परफेक्ट ठरते.

अंतर्गत आराम आणि सुविधा

केबिनमध्ये साधे पण कंफर्टेबल लेआऊट आहे. टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल डिस्प्ले यांसारख्या मूलभूत फिचरमुळे प्रवास मजेदार वाटतो. आरामदायक सीट्स आणि पुरेसे लेग रूम शॉर्ट ड्रायव्हजसाठी उत्तम आहेत. लहान असली तरी खिडक्यांच्या डिझाइनमुळे केबिन हवेशीर वाटते, ज्यामुळे दीर्घ प्रवासही तणावमुक्त होतो.

इंजिन आणि माइलेज

या कारमध्ये छोटा पेट्रोल इंजिन आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानाची जोड आहे, ज्यामुळे गुळगुळीत कामगिरी आणि उच्च माइलेज मिळते. अपेक्षित माइलेज 28 ते 30 किमी/लिटर आहे, जे तिला इंधन-किफायतशीर हॅचबॅक्समध्ये अग्रेसर करते. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गियरबॉक्स पर्यायांमुळे ड्रायव्हिंग सोपी होते. विशेषतः शहरातील ट्रॅफिकमध्ये तुम्हाला याचा फायदा मिळतो.

सेफ्टी फिचर्स

सुरक्षेच्या बाबतीत दुहेरी एअरबॅग्स, एबीएससह ईबीडी आणि रिअर पार्किंग सेंसर यांसारखी मूलभूत सुविधा आहेत. हलके बॉडी स्ट्रक्चर असले तरी शहरी परिस्थितींसाठी विश्वसनीय आहे. क्रम्पल झोन्स आणि मजबूत चॅसिस यामुळे अपघातकाळी संरक्षण मिळते, ज्यामुळे कुटुंबांसाठी ही कार सुरक्षित निवड आहे.

किंमत

टाटा नॅनो हायब्रिड 2025 ची किंमत भारतात 2.5 लाखांपासून 4 लाखांपर्यंत अपेक्षित आहे. ही परवडणारी किंमत, हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि अपडेटेड फीचर्स यामुळे ती पहिल्यांदा कार विकत घेणाऱ्या आणि बजेट-कॉन्शस ग्राहकांसाठी परिपूर्ण आहे. लॉन्चनंतर देशभरातील शोरूममध्ये उपलब्ध होईल, ज्यामुळे कार मालकीचे स्वप्न प्रत्येकाच्या हातात येणार आहे. 

FAQ

१. टाटा नॅनो हायब्रिड २०२५ ची किंमत आणि उपलब्धता काय आहे?

टाटा नॅनो हायब्रिड २०२५ ची अपेक्षित किंमत भारतात ३ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन ५ लाखांपर्यंत आहे. ही कार पहिल्यांदा कार खरेदी करणाऱ्या आणि बजेट-कॉन्शस ग्राहकांसाठी परिपूर्ण आहे. लॉन्चनंतर देशभरातील टाटा शोरूममध्ये उपलब्ध होईल, ज्यामुळे सामान्य माणसाच्या आवाक्यात कार मालकी शक्य होईल. ही किंमत हायब्रिड तंत्रज्ञान आणि अपडेटेड फीचर्ससह अत्यंत स्पर्धात्मक आहे.

२. या कारच्या इंजिन आणि माइलेजबद्दल सांगा?

टाटा नॅनो हायब्रिड २०२५ मध्ये छोटा पेट्रोल इंजिन आणि हायब्रिड तंत्रज्ञानाची जोड आहे, ज्यामुळे गुळगुळीत कामगिरी आणि २८ ते ३० किमी/लिटरपर्यंत माइलेज मिळते. हे तिला इंधन-किफायतशीर हॅचबॅक्समध्ये अग्रेसर बनवते. मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गियरबॉक्स पर्यायांमुळे शहरातील ट्रॅफिकमध्ये ड्रायव्हिंग सोपी होते. हायब्रिड सिस्टममुळे इंधन खर्चावर मोठी बचत होते आणि पर्यावरणस्नेही वाहन म्हणूनही ती उत्तम आहे.

३. टाटा नॅनो हायब्रिड २०२५ ची सुरक्षितता आणि आरामदायक वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?

सुरक्षेसाठी दुहेरी एअरबॅग्स, एबीएससह ईबीडी आणि रिअर पार्किंग सेंसर यांसारखी मूलभूत सुविधा आहेत. हलके बॉडी स्ट्रक्चर असले तरी शहरी परिस्थितींसाठी विश्वसनीय आहे. अंतर्गत आरामासाठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि डिजिटल डिस्प्ले यांचा समावेश आहे. आरामदायक सीट्स आणि पुरेसे लेग रूम शॉर्ट ड्रायव्हजसाठी आदर्श आहे, तर लहान आकारामुळे शहरातील रस्ते आणि पार्किंग सोपे होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

