Tata Punch Facelift 'या' तारखेला होणार लाँच, आता केलाय खास बदल

टाटा मोटर्स 13 जानेवारी 2026 रोजी भारतीय बाजारात टाटा पंच फेसलिफ्ट लाँच करत आहे. लाँच होण्यापूर्वी, कंपनीने त्याच्या प्रकारांची आणि वैशिष्ट्यांची माहिती शेअर केली आहे. नवीन पंच फेसलिफ्ट पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण असेल. ही कार सहा प्रकारांमध्ये येईल: स्मार्ट, प्युअर, प्युअर+, अॅडव्हेंचर, अकम्प्लिश्ड आणि अकम्प्लिश्ड+एस. प्रत्येक प्रकार ग्राहकांच्या गरजांनुसार तयार केलेल्या वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे.
टाटा पंच फेसलिफ्टच्या स्मार्ट प्रकारात आता सहा एअरबॅग्ज असतील, ज्यामुळे सुरक्षिततेत लक्षणीय सुधारणा होईल. त्यात एलईडी हेडलाइट्स, एक नवीन स्टीअरिंग व्हील, इको आणि सिटी ड्राइव्ह मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम, रिमोट कीलेस एंट्री आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखील असेल. बेस व्हेरिएंट असूनही, हा प्रकार सुरक्षिततेच्या बाबतीत मजबूत राहील.
प्युअर व्हेरिएंटमध्ये मागील एसी व्हेंट्स, स्टीअरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, मागील डिफॉगर आणि आर्मरेस्टसह सेंटर कन्सोल आहे. प्युअर+ व्हेरिएंटमध्ये 20.32 सेमी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, मागील पार्किंग कॅमेरा, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, क्रूझ कंट्रोल आणि यूएसबी टाइप-सी चार्जर सारखी वैशिष्ट्ये आहेत.
अॅडव्हेंचर व्हेरिएंट त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना अधिक तंत्रज्ञान हवे आहे. त्यात 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पुश-बटण स्टार्ट, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, रेन-सेन्सिंग वायपर आणि ऑटोमॅटिक हेडलाइट्स आहेत. अकम्प्लिश्ड व्हेरिएंटमध्ये 16-इंच अलॉय व्हील्स, मोठी 26.03 सेमी टचस्क्रीन, एलईडी डीआरएल आणि सुधारित सीट कम्फर्ट आहे. टॉप-स्पेक अकम्प्लिश्ड+एस व्हेरिएंटमध्ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो-डिमिंग आयआरव्हीएम आणि आयआरए कनेक्टेड टेक्नॉलॉजी आहे.
टाटा पंच फेसलिफ्टमध्ये सध्याच्या मॉडेलप्रमाणेच 1.2 -लिटर पेट्रोल इंजिन असेल. एक नवीन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन देखील दिले जाईल, जे कामगिरीत आणखी सुधारणा करेल. नवीन टाटा पंच फेसलिफ्टमध्ये आता वाढीव सुरक्षा वैशिष्ट्ये, नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारित तंत्रज्ञान असेल. ही कार ४ मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये एक मजबूत स्पर्धक म्हणून उदयास येईल.