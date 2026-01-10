English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • टेक
  • Tata Punch Facelift या तारखेला होणार लाँच, आता केलाय खास बदल

Tata Punch Facelift 'या' तारखेला होणार लाँच, आता केलाय खास बदल

Tata Punch Facelift: जर तुम्ही टाटा पंच खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर नवीन टाटा पंच पूर्वीपेक्षा किती चांगली असेल हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 10, 2026, 06:26 PM IST
टाटा मोटर्स 13 जानेवारी 2026 रोजी भारतीय बाजारात टाटा पंच फेसलिफ्ट लाँच करत आहे. लाँच होण्यापूर्वी, कंपनीने त्याच्या प्रकारांची आणि वैशिष्ट्यांची माहिती शेअर केली आहे. नवीन पंच फेसलिफ्ट पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित आणि अधिक वैशिष्ट्यपूर्ण असेल. ही कार सहा प्रकारांमध्ये येईल: स्मार्ट, प्युअर, प्युअर+, अॅडव्हेंचर, अकम्प्लिश्ड आणि अकम्प्लिश्ड+एस. प्रत्येक प्रकार ग्राहकांच्या गरजांनुसार तयार केलेल्या वैशिष्ट्यांनी सुसज्ज आहे.

वैशिष्ट्ये

टाटा पंच फेसलिफ्टच्या स्मार्ट प्रकारात आता सहा एअरबॅग्ज असतील, ज्यामुळे सुरक्षिततेत लक्षणीय सुधारणा होईल. त्यात एलईडी हेडलाइट्स, एक नवीन स्टीअरिंग व्हील, इको आणि सिटी ड्राइव्ह मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता कार्यक्रम, रिमोट कीलेस एंट्री आणि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखील असेल. बेस व्हेरिएंट असूनही, हा प्रकार सुरक्षिततेच्या बाबतीत मजबूत राहील.

आराम वाढवा

प्युअर व्हेरिएंटमध्ये मागील एसी व्हेंट्स, स्टीअरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, मागील डिफॉगर आणि आर्मरेस्टसह सेंटर कन्सोल आहे. प्युअर+ व्हेरिएंटमध्ये 20.32 सेमी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, मागील पार्किंग कॅमेरा, वायरलेस अँड्रॉइड ऑटो आणि अॅपल कारप्ले, क्रूझ कंट्रोल आणि यूएसबी टाइप-सी चार्जर सारखी वैशिष्ट्ये आहेत.

तंत्रज्ञानाचा एक डॅश

अ‍ॅडव्हेंचर व्हेरिएंट त्यांच्यासाठी आहे ज्यांना अधिक तंत्रज्ञान हवे आहे. त्यात 360-डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, पुश-बटण स्टार्ट, ऑटोमॅटिक क्लायमेट कंट्रोल, रेन-सेन्सिंग वायपर आणि ऑटोमॅटिक हेडलाइट्स आहेत. अ‍कम्प्लिश्ड व्हेरिएंटमध्ये 16-इंच अलॉय व्हील्स, मोठी 26.03 सेमी टचस्क्रीन, एलईडी डीआरएल आणि सुधारित सीट कम्फर्ट आहे. टॉप-स्पेक अ‍कम्प्लिश्ड+एस व्हेरिएंटमध्ये इलेक्ट्रिक सनरूफ, डिजिटल इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, ऑटो-डिमिंग आयआरव्हीएम आणि आयआरए कनेक्टेड टेक्नॉलॉजी आहे.

इंजिन आणि कार्यक्षमता

टाटा पंच फेसलिफ्टमध्ये सध्याच्या मॉडेलप्रमाणेच 1.2 -लिटर पेट्रोल इंजिन असेल. एक नवीन टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन देखील दिले जाईल, जे कामगिरीत आणखी सुधारणा करेल. नवीन टाटा पंच फेसलिफ्टमध्ये आता वाढीव सुरक्षा वैशिष्ट्ये, नवीन वैशिष्ट्ये आणि सुधारित तंत्रज्ञान असेल. ही कार ४ मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या एसयूव्ही सेगमेंटमध्ये एक मजबूत स्पर्धक म्हणून उदयास येईल.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Tata MotorsTata Punch FaceliftTata Punch Facelift PriceTata Punch Priceauto news

