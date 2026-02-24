English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Tata Sierra: किती पगार असलेल्यांनी खरेदी करावी टाटा सियारा?, डाउन पेमेंट आणि EMIचं गणित समजून घ्या!

प्रविण दाभोळकर | Updated: Feb 24, 2026, 03:45 PM IST
टाटा सियारा

Tata Sierra Diesel: टाटा मोटर्सने नुकतीच सिएरा डिझल कार बाजारात आणली आहे. ही कार उत्तम पिकअप, मजबूत परफॉर्मन्स आणि चांगल्या मायलेजसाठी प्रसिद्ध आहे. दिल्लीत तिची एक्स-शोरूम किंमत 12 लाख 99 हजार रुपयांपासून सुरू होते. ही कार खरेदी करायला गेल्यास किती ईएमआय बसेल? किती पगार असलेल्यांना ते शक्य आहे? सविस्तर समजून घेऊया.  

डिझाइन आणि इंटिरियर

सिएरा डिझलमध्ये आधुनिक आणि प्रीमियम लूक आहे. आतल्या बाजूला ट्रिपल स्क्रीन सेटअप आहे – 10.25 इंच ड्रायव्हर क्लस्टर, 12.3 इंच मोठा टचस्क्रीन आणि पॅसेंजरसाठी स्वतंत्र डिस्प्ले. पॅनोरामिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जर आणि पॉवर्ड टेलगेट सारख्या सुविधा दिल्या आहेत. बसण्याची जागा आरामदायी आणि मोठी असल्याने लांबच्या प्रवासातही थकवा येत नाही.

खास फिचर्स

कारमध्ये JBL चे 12 स्पीकर साउंड सिस्टम आहे ज्यामुळे संगीत ऐकणे खूप मजेदार होते. वायरलेस चार्जिंग, पॉवर्ड टेलगेट आणि इतर अनेक स्मार्ट फीचर्समुळे ही कार मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी आदर्श आहे. आतली फिनिशिंग आणि क्वालिटी खूप चांगली आहे.

सेफ्टी फिचर्स

सुरक्षिततेला प्राधान्य देऊन 6 एअरबॅग्स स्टँडर्ड दिले आहेत. ESP मध्ये 21 फीचर्स, ABS-EBD, लेव्हल 2+ ADAS, 360 डिग्री कॅमेरा, सर्व डिस्क ब्रेक्स, EPB ऑटो होल्ड, TPMS, हिल होल्ड आणि डिसेंट कंट्रोल सारखी वैशिष्ट्ये आहेत. छोट्या-मोठ्या अपघातांपासून संपूर्ण संरक्षण मिळते.

इंजिन आणि मायलेज

1.5 लिटर क्रायोजेट टर्बो डिझल इंजिन 118 PS पॉवर आणि 280 Nm टॉर्क देते. 6 स्पीड मॅन्युअल किंवा ऑटोमॅटिक ट्रान्समिशन उपलब्ध आहे. ARAI प्रमाणे मायलेज 18 ते 20.5 किलोमीटर प्रति लिटर आहे. शहर आणि हायवे दोन्ही ठिकाणी चांगला मायलेज मिळतो.

किंमत आणि EMI प्लान

दिल्लीत या कारची ऑन-रोड किंमत 15 लाख 60 हजार 926 रुपये आहे. यात RTO शुल्क 1 लाख 62 हजार 375 रुपये, इन्शुरन्स 60 हजार 561 रुपये आणि इतर खर्च 12 हजार 990 रुपये समाविष्ट आहेत. जर तुम्ही 2 लाख रुपये डाउन पेमेंट दिलात तर उरलेल्या रकमेवर 10 टक्के व्याजदराने 5  वर्षांसाठी मासिक EMI फक्त 28 हजार 916 रुपये येईल. एकूण व्याजासह किंमत 19 लाख 34 हजार 939 रुपये होईल. मासिक उत्पन्न 1 लाखांपर्यंत असणाऱ्या लोकांसाठी हा प्लान सोयीचा आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

