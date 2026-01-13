English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Global Tech Layoffs : AIच्या काळात या टेक कंपनीने तब्बल 30 हजार कर्मचाऱ्यांना काढलं, आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्मचारी कपात

TCS Layoff:  टीसीएसने सलग दुसऱ्या तिमाहीत कर्मचाऱ्यांची कपात सुरू ठेवली आहे, यावेळी 11000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले आहे. यापूर्वी, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत सुमारे 20000 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 13, 2026, 09:20 PM IST
देशातील सर्वात मोठी आयटी कंपनी, टीसीएसने तिसऱ्या तिमाहीतही कर्मचाऱ्यांची कपात सुरू ठेवली. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2025 (आर्थिक वर्ष २६ च्या तिसऱ्या तिमाहीत), आयटी कंपनीने 11151 कर्मचाऱ्यांची कपात केली. ही सलग दुसरी तिमाही होती जेव्हा कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यात आली. मागील जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत, टीसीएसने 19755 कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले होते. डिसेंबर 2025  च्या अखेरीस, टीसीएसमधील एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या 582163 पर्यंत कमी झाली, जी सप्टेंबरच्या अखेरीस 593134 होती.

कामाची पुर्नरचना

आर्थिक वर्ष 26 च्या सुरुवातीपासून, कंपनीने 30000 हून अधिक कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे. जुलै 2025 मध्ये जाहीर झालेल्या पुनर्रचना प्रक्रियेचा हा एक भाग आहे. कंपनीला भविष्यासाठी तयार करणे, उत्पादकता वाढवणे आणि एआयवर लक्ष केंद्रित करणे हे उद्दिष्ट आहे. आयटी सेवांमध्ये स्वैच्छिक नोकरी सोडण्याचा दर तिसऱ्या तिमाहीत 13.5 % पर्यंत वाढला आहे, जो मागील तिमाहीत 13.3 % होता. कंपनी भूमिकांमध्ये बदल करत आहे, कार्यक्षमता वाढवत आहे आणि एआय आणि डिजिटल परिवर्तनासारख्या उदयोन्मुख कौशल्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहे.

पदवीधरांची भरती दुप्पट

टीसीएसचे सीईओ के. कृतिवासन यांनी सांगितले की कंपनी जगातील सर्वात मोठी एआय-आधारित तंत्रज्ञान सेवा कंपनी बनण्याच्या दिशेने वेगाने प्रगती करत आहे. एआय सेवांमधून कंपनीचा वार्षिक महसूल आता $१.८ अब्ज आहे. टाळेबंदी असूनही, कंपनी लक्ष्यित क्षेत्रांमध्ये नवीन भरती वाढवत आहे. अहवाल दर्शवितात की पदवीधरांची भरती दुप्पट झाली आहे, एआय आणि डिजिटल प्रकल्पांना समर्थन देत आहे.

आयटी उद्योगासाठी सर्वात मोठी  अपडेट 

हा ट्रेंड आयटी उद्योगासमोरील आव्हाने स्पष्टपणे प्रतिबिंबित करतो: मंद वाढ, खर्च ऑप्टिमायझेशनची आवश्यकता आणि एआय/डिजिटल कौशल्यांकडे वळणे. टीसीएस आणि एचसीएल टेक्नॉलॉजीज सारख्या कंपन्या पुनर्रचना करत आहेत. दरम्यान, एआयसाठी नवीन भरती सुरूच आहे. हे बदल नफ्याचे संरक्षण करण्यासाठी आणि भविष्यातील वाढीची तयारी करण्यासाठी आहे. टीसीएस ही देशातील सर्वात मोठी खाजगी क्षेत्रातील नियोक्ता कंपनी आहे.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 

